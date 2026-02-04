Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़The Pakistani media s comments on the boycott of the T20 World Cup match with India will make you laugh
न सिर है न पैर! पाकिस्तान मीडिया में टी20 वर्ल्ड कप मैच के बॉयकॉट पर ऐसी-ऐसी बातें कि आप भी हंस देंगे

न सिर है न पैर! पाकिस्तान मीडिया में टी20 वर्ल्ड कप मैच के बॉयकॉट पर ऐसी-ऐसी बातें कि आप भी हंस देंगे

संक्षेप:

पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप में 15 फरवरी को होने वाले भारत के खिलाफ मैच के बहिष्कार के रुख पर कायम है। रिपोर्ट्स है कि वह आईसीसी के संभावित ऐक्शन से निपटने की रणनीतियों पर भी काम कर रहा है। पूरे मामले पर पाकिस्तानी मीडिया में बहुत सारी ऐसी बातें कही जा रही हैं जिनका सच के दूर तलक कोई वास्ता नहीं है।

Feb 04, 2026 12:40 pm ISTChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप में 15 फरवरी को होने वाले भारत के खिलाफ मैच के बहिष्कार के रुख पर कायम है। रिपोर्ट्स है कि वह आईसीसी के संभावित ऐक्शन से निपटने की कानूनी रणनीतियों पर भी काम कर रहा है। इस बीच पूरे मामले पर पाकिस्तानी मीडिया में बहुत सारी ऐसी बातें कही जा रही हैं जिनका सच के दूर तलक कोई वास्ता नहीं है। ये जताने की कोशिश की जा रही कि पाकिस्तान के पैंतरे से तो 'भारत और आईसीसी के हाथ-पांव फूल गए' हैं। इमर्जेंसी बैठक की कपोलकल्पित बातें की जा रही हैं जिनका न सिर है और न ही पैर। जिन्हें देख-सुनकर आपको भी हंसी आएगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पाकिस्तानी मीडिया पूरे मसले पर ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि पीसीबी के 'मास्टरस्ट्रोक' ने खलबली मचा दी है और पाकिस्तान का पलड़ा भारी है। ARY न्यूज पर पत्रकारों और क्रिकेट एक्सपर्ट के पैनल पर चर्चा के दौरान दावा किया गया कि मुंबई में आईसीसी की इमर्जेंसी मीटिंग बुलाई गई है ताकि कोई रास्ता निकाला जा सके।

ये भी पढ़ें:तो ICC से कानूनी लड़ाई लड़ेगा पाकिस्तान! 2018 के BCCI विवाद में देख रहा उम्मीद

ब्रेकिंग न्यूज जिसका सच के कोई वास्ता ही नहीं!

यूट्यूब शो पर अक्सर पूर्व क्रिकेटरों के संग नजर आने वाले नोमान नियाज ने टीवी शो पर यहां तक दावा किया कि आईसीसी अध्यक्ष जय शाह और सीईओ संजोग गुप्ता मुंबई में मीटिंग कर रहे हैं।

दावा- जय शाह और संजोग गुप्ता की मुंबई में इमर्जेंसी बैठक

नियाज ने कहा, ‘हमारे पास ब्रेकिंग न्यूज है कि आईसीसी अध्यक्ष जय शाह, सीईओ संजोग गुप्ता और बीसीसीआई के डिजिटल प्रोजेक्ट के हेड मुंबई में जुटे हैं। क्यों? क्योंकि ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर्स भारत बनाम पाकिस्तान मैच का नहीं होना अफोर्ड नहीं कर सकते। वे चिंतित हैं कि भारत-पाकिस्तान मैच नहीं हुआ तो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स तो छोड़िए, उनकी इकॉनमी के लिए भी ये एक मसला हो जाएगा।’

ये भी पढ़ें:T20 WC: ICC-पाकिस्तान में बैक चैनल बातचीत, PCB के रुख से ECB और CA नाराज

सच- मुंबई नहीं, मिलान में थे जय शाह और संजोग गुप्ता

नोमान का दावा सच से कोसो दूर है। जिस वक्त वह दावा कर रहे थे कि जय शाह और संजोग गुप्ता मुंबई में मीटिंग कर रहे हैं, उस वक्त दोनों मुंबई में थे ही नहीं। हां, दोनों साथ में है लेकिन मुंबई नहीं बल्कि मिलान में हैं। शाह और गुप्ता इंटरनेशनल ओलिंपिंक कमिटी के सेशन के लिए फिलहाल मिलान में हैं। क्रिकेट जर्मनी ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर दोनों की तस्वीर भी पोस्ट की है।

जय शाह और संजोग गुप्ता ने मिलान में क्रिकेट जर्मनी के अलावा क्रिकेट स्वीडन, क्रिकेट डेनमार्क और क्रिकेट जर्सी के साथ मीटिंग की है। ये मीटिंग क्रिकेट को परंपरागत रूप से मजबूत गढ़ों से बाहर भी मजबूत करने के उद्देश्य से हुई है।

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय टीवी पत्रकारिता से शुरुआत। न्यूज24, हमार टीवी, श्री न्यूज, फोकस न्यूज और न्यूज वर्ल्ड इंडिया में अलग-अलग भूमिकाओं के बाद 2016 में नवभारत टाइम्स.कॉम के साथ डिजिटल पारी का आगाज। देश, दुनिया, राजनीति, खेल, अदालत, अपराध से जुड़ीं खबरों पर लेखन। एनबीटी में करीब 9 साल की शानदार पारी के बाद मार्च 2025 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा और स्पोर्ट्स डेस्क इंचार्ज। मूल रूप से यूपी के देवरिया के निवासी। सीखने और समझने के सतत क्रम में भरोसा। और पढ़ें
T20 World Cup 2026 T20 World Cup ICC अन्य..
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, लाइव स्कोर, क्रिकेट शेड्यूल, T20 वर्ल्ड कप 2026, T20 वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल और T20 वर्ल्ड कप 2026 प्वाइंट टेबल की पूरी जानकारी और खिलाड़ियों के आंकड़े हिंदी में पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।