वो मैच जिसने हार्दिक पांड्या को हार्दिक पांड्या बनाया; स्टार ऑलराउंडर ने बताया करियर का टर्निंग पॉइंट

स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। भारत ही नहीं दुनियाभर में उनके प्रशंसक हैं। उन्होंने अब तक कई मौकों पर कभी बल्ले से तो कभी गेंद से तो कभी दोनों से ही टीम इंडिया की जीत की इबारत लिखी है। अब खुद स्टार ऑलराउंडर ने बताया है वो क्षण जिसने हार्दिक पांड्या को हार्दिक पांड्या बनाया। जिसे वह अपने करियर का टर्निंग पॉइंट बताते हैं। जियो स्टार से बातचीत में पांड्या ने कहा कि 2016 टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के खिलाफ उनका फेंका निर्णायक ओवर ऐसा क्षण है, जिसने उनके करियर को आकार दिया।

सुपर 10 के ग्रुप 2 के उस मैच को जीतने के लिए बांग्लादेश को आखिरी ओवर में सिर्फ 11 रन की जरूरत थी और उसके पास 4 विकेट बाकी थे। खतरनाक महमदुल्लाह 17 रन और मुश्फिकुर रहीम 3 रन बनाकर खेल रहे थे। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने युवा हार्दिक पांड्या को आखिरी ओवर की जिम्मेदारी सौंपी।

पांड्या ने जियो स्टार से बातचीत में कहा है, 'मुझे लगता है कि इन सभी मौकों ने मुझे उस तरह का व्यक्ति बनाया जैसा कि मैं हूं। मेरे अंतरराष्ट्रीय करियर में शुरुआत में चुनौतियां थीं जहां मुझे अपना आत्मविश्वास बनाए रखना था। भरोसा को होना महत्वपूर्ण था। क्रिकेट में अगर 1 प्रतिशत की चांस हो तो मैच तब तक खत्म नहीं है जब तक कि मैच की आखिरी गेंद न फेंक दी जाए।'

'बांग्लादेशी बल्लेबाज पहले ही जश्न मनाने लगा' हार्दिक पांड्या बांग्लादेश के खिलाफ उस मैच को याद करते हुए कहते हैं, ‘बांग्लादेश से वो मैच इसका एक क्लासिक उदाहरण है। विकेट से एक गेंद पहले ही बल्लेबाज ने जश्न मनाना शुरू कर दिया जैसे कि मैच खत्म हो गया है। वह ठीक मेरे सामने जश्न मना रहा था। यह सब कुछ ठीक मेरी आंखों के सामने हो रहा था।’

'उस क्षण ने हार्दिक पांड्या को आकार दिया' पांड्या कहते हैं, 'जब चीजें ऐसे मोड़ लेती हैं तो बहुत ही शानदार यादें बनाती हैं। जब भी मैं इसे देखता हूं, मैं सोचता हूं कि मेरे शुरुआती दिनों की चुनौतियों में से एक और मेरे करियर के अहम मौकों में से एक उस क्षण ने कैसे हार्दिक पांड्या को आकार दिया। मेरे पास उस तरह के कई और क्षणों की यादें हैं लेकिन मेरी यात्रा उसी क्षण से शुरू हुई।'

'अपनी गेंदबाजी पर ज्यादा भरोसा लेकिन बल्लेबाजी दिल के करीब' हार्दिक पांड्या भले ही बल्ले से न जाने कितने मौकों पर टीम इंडिया की नैया पार लगाई हो लेकिन वह खुद को बोलिंग ऑलराउंडर ही मानते हैं। उनका मानना है कि उन्होंने अभी अपनी बैटिंग की क्षमता का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं। पांड्या का कहना है कि वह अपनी बल्लेबाजी क्षमता का 40 प्रतिशत से ज्यादा ही इस्तेमाल कर पाए हैं।

स्टार ऑलराउंडर ने कहा, 'मुझे अपनी गेंदबाजी पर हमेशा से ज्यादा भरोसा रहा है लेकिन बैटिंग मेरे दिल के बहुत ही करीब है।'

वो मैच और ओवर जिसे पांड्या ने बताया करियर का टर्निंग पॉइंट बांग्लादेश को जीत के लिए उस आखिरी ओवर में 11 रन की दरकार थी और पांड्या की पहली गेंद पर महमदुल्लाह ने 1 रन ले लिए। उसके बाद दूसरी गेंद पर मुश्फिकुर रहीम ने एक्स्ट्रा कवर पर शानदार चौका जड़ दिया। तीसरी गेंद पर एक और चौका। अब बांग्लादेश को जीत के लिए 3 गेंदों में चाहिए थे सिर्फ 2 रन। 4 विकेट हाथ में। करोड़ों भारतीय फैंस को जैसे सांप सूंघ गया। तेज गेंदबाज आशीष नेहरा पांड्या के पास पहुंचते हैं। कुछ बात करते हैं। उसके बाद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और आशीष नेहरा में कुछ बातचीत होती है।

बांग्लादेश को आखिरी 3 गेंद में चाहिए थे सिर्फ 2 रन हार्दिक पांड्या चौथी गेंद डालते हैं और रहीम मैच खत्म करने की नीयत से पुल शॉट खेलते हैं लेकिन गेंद सीधे शिखर धवन के हाथों में समा जाती है। इस बीच कैच पकड़े जाने के दौरान महमदुल्लाह नॉन स्ट्राइकिंग एंड से स्ट्राइकिंग एंड पर पहुंच चुके थे। तब कैच के दौरान अगर बल्लेबाज छोर बदल लेते थे तो स्ट्राइकिंग छोर वाले को स्ट्राइक मिला करती थी। अब 2 गेंद में 2 रन चाहिए।

पांड्या ने पांचवीं गेंद से फिर कमाल किया और इस बार महमदुल्लाह को रविंद्र जडेजा के हाथों कैच आउट कराके पवैलियन भेजा।

आखिरी गेंद से पहले धोनी ने दाहिने हाथ का दस्ताना निकाल दिया था अब 1 गेंद में जीत के लिए 2 रन चाहिए थे। एक भी रन बनता तो मैच टाई हो जाता। भारत को जीत के लिए इस आखिरी गेंद पर एक भी रन नहीं देना था। मैच देख रहे फैंस की धड़कनें बढ़ी हुई थीं। कुछ नाखून चबा रहे थे तो कुछ प्रार्थना कर रहे थे। महेंद्र सिंह धोनी ने दाहिने हाथ का दस्ताना निकाल लिया था ताकि अगर बाई जैसी नौबत आए तो वह तेजी से थ्रो कर सकें।