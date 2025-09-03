The match of 2022 which eclipsed the careers of two legends Will Bhuvneshwar Kumar retire now 2022 का वो मैच जो लगा गया दो दिग्गजों के करियर पर ग्रहण; क्या अब रिटायर होंगे भुवनेश्वर कुमार?, Cricket Hindi News - Hindustan
2022 का वो मैच जो लगा गया दो दिग्गजों के करियर पर ग्रहण; क्या अब रिटायर होंगे भुवनेश्वर कुमार?

एक खराब मैच और दो दिग्गजों केएल राहुल और भुवनेश्वर कुमार के टी20 करियर पर ग्रहण लग गया। 2022 के टी20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ खेला गया सेमीफाइनल इन दोनों दिग्गजों का अब तक का आखिरी टी20 मैच है। भुवनेश्वर तो उसके बाद टी20 ही नहीं, टेस्ट और वनडे में भी कभी राष्ट्रीय टीम में वापसी नहीं कर पाए।

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 3 Sep 2025 01:30 PM
कभी-कभी बस एक खराब मैच और कई खिलाड़ियों का करियर दांव पर लग जाता है, खासकर तब जब वो मैच बहुत ही महत्वपूर्ण हो। भारतीय क्रिकेट के हालिया इतिहास में ऐसा ही एक मैच था 2022 के टी20 विश्व कप का सेमीफाइनल। 10 नवंबर 2022 को एडिलेड ओवल में भारत बनाम इंग्लैंड के बीच का सेमीफाइनल। अहम मैच में भारत 10 विकेट से हार गया और उसके साथ ही कई खिलाड़ियों के टी20 करियर पर ग्रहण सा लग गया। कुछ खिलाड़ी तो बाद में टी20 में वापसी में कामयाब रहे लेकिन केएल राहुल और भुवनेश्वर कुमार उसके बाद अब तक टी20 सेटअप में नहीं आ सके।

भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाए थे। केएल राहुल सिर्फ 5 रन बना पाए। जवाब में इंग्लैंड की टीम ने बिना कोई विकेट खोए 24 गेंद बाकी रहते ही जीत हासिल कर ली। जोस बटलर ने 49 गेंद में नाबाद 80 रन और एलेक्स हेल्स ने 47 गेंदों में नाबाद 86 रन बनाकर इंग्लैंड की 10 विकेट से जीत सुनिश्चित कर दी। तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने 2 ओवर में 25 रन लुटाए थे। उसके बाद केएल राहुल अब तक टी20 में वापस नहीं आ पाए। भुवनेश्वर कुमार तो उसके बाद टी20 तो छोड़िए, वनडे या टेस्ट टीम में भी वापसी नहीं कर पाए। अब वह 35 वर्ष के हो चुके हैं लेकिन टीम इंडिया में वापसी की आस नहीं छोड़े हैं।

भुवनेश्वर कुमार ने आईपीएल 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए शानदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने 14 मैच में 17 विकेट हासिल किए फिर भी चयनकर्ता उनके नाम पर विचार तक नहीं किए। टीम इंडिया में वापसी को लेकर कुमार ने अंग्रेजी न्यूज वेबसाइट टाइम्स ऑफ इंडिया डॉट कॉम से कहा, 'मैं अपनी गेंदबाजी का लुत्फ ले रहा हूं। मैंने अभी रिटायरमेंट के बार में सोचा नहीं है। जब तक मैं फिट रहूंगा, खेलना जारी रखूंगा। बाकी का काम चयनकर्ताओं का है।'

भुवनेश्वर कुमार अभी उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग 2025 में मेरठ मेवरिक्स के लिए लिए खेल रहे हैं। उन्होंने अब तक 8 मैच में 9 विकेट ले चुके हैं और वो भी सिर्फ 6.76 की इकॉनमी रेट से।

टीम इंडिया में वापसी नहीं हो पाने को लेकर कुमार ने कहा, 'चयनकर्ता इस सवाल का जवाब देंगे। मेरा काम मैदान पर अपना 100 प्रतिशत देना है। यूपी लीग के बाद अगर मुझे मुश्ताक अली, रणजी या यूपी के लिए वनडे फॉर्मेट में मौका मिला तो मैं वहां भी अपना बेस्ट दूंगा। एक अनुशासित गेंदबाज के तौर पर मेरा फोकस हमेशा फिटनेस और लाइन-लेंथ पर है। आप चाहे जितना भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हों, कभी-कभी किस्मत आपकी साथ नहीं देती।'