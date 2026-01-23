Cricket Logo
टी20 विश्व कप को लेकर ईडन गार्डन्स की सुविधाओं से आईसीसी ‘संतुष्ट’, तैयारियों का लिया जायजा

टी20 विश्व कप को लेकर ईडन गार्डन्स की सुविधाओं से आईसीसी ‘संतुष्ट’, तैयारियों का लिया जायजा

संक्षेप:

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने बृहस्पतिवार को भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में सात फरवरी से होने वाले पुरुष टी20 विश्व कप से पहले प्रतिष्ठित ईडन गार्डन्स की सुविधाओं पर “संतोष” व्यक्त किया।

Jan 23, 2026 12:54 pm ISTChandra Prakash Pandey कोलकाता, भाषा
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने बृहस्पतिवार को भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में सात फरवरी से होने वाले पुरुष टी20 विश्व कप से पहले प्रतिष्ठित ईडन गार्डन्स की सुविधाओं पर “संतोष” व्यक्त किया।

ICC ने BCCI की संयुक्त टीम ने किया निरीक्षण

आईसीसी और भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) की एक संयुक्त निरीक्षण टीम ने स्टेडियम का दौरा किया और मैदान, कॉरपोरेट बॉक्स और अन्य सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे की समीक्षा की।

बंगाल क्रिकेट संघ (सीएबी) ने कोलकाता में जारी बयान में कहा, ‘आईसीसी टीम ने ऐतिहासिक मैदान, कॉरपोरेट बॉक्स और स्टेडियम की सभी सुविधाओं का जायजा लिया और संतोष व्यक्त किया। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट संस्था ने कहा कि वह एक सफल विश्व कप की मेजबानी को लेकर उत्सुक है।'

ईडन में ग्रुप चरण के 5 मैच होने हैं

ईडन गार्डन्स में ग्रुप चरण के पांच मैच खेले जाने हैं, जिनमें उद्घाटन दिवस के तीन मुकाबलों में से एक भी शामिल है। इसके अलावा सुपर आठ चारण का एक मैच खेला जाना है। अगर पाकिस्तान अंतिम चार में जगह नहीं बनाता है तो यहां एक सेमीफाइनल भी खेला जाएगा।

ग्रुप मुकाबलों में ईडन गार्डन्स में बांग्लादेश के तीन मैच प्रस्तावित हैं, हालांकि उनकी भागीदारी को लेकर अभी अनिश्चितता बनी हुई है।

बांग्लादेश के 3 मैच भी यही पर प्रस्तावित

राष्ट्रीय टीम के खिलाड़ियों के साथ बैठक के बाद बांग्लादेश के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने कहा कि आईसीसी का आकलन उन्हें स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए भारत की यात्रा को लेकर अनिच्छा भी जताई।

आईसीसी ने हालांकि बांग्लादेश के मैचों को श्रीलंका में कराये जाने की मांग को ठुकरा दिया है।

बांग्लादेश अगर टूर्नामेंट से हटता है, तो रैंकिंग के आधार पर स्कॉटलैंड उसकी जगह लेने वाली अगली टीम होगी।

