ईडन गार्डन की पिच पर आ गया आईसीसी का फैसला, जानिए क्या मिली रेटिंग

संक्षेप:

Dec 30, 2025 04:07 pm ISTChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
पिछले महीने जब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जब टेस्ट सीरीज का आगाज हुआ था तब कोलकाता टेस्ट ने काफी सुर्खियां बंटोरी थी। 3 दिन में ही मैच खत्म हो गया और भारत को करारी हार का सामना करना पड़ा था। ईडन गार्डंस की पिच की काफी आलोचना हुई थी। अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने ईडन गार्डंस की पिच पर अपना फैसला सुनाया है।

आईसीसी के मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने ईडन की पिच को 'सैटिस्फैक्टरी' यानी संतोषजनक करार दिया है। कोलकाता टेस्ट में स्पिनरों को पिच से काफी मदद मिली थी। शुरुआती दो दिन में 26 विकेट गिरे थे। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेंबा बावुमा मैच की चारों पारियों में इकलौते ऐसे बल्लेबाज थे जिन्होंने अर्धशतक पूरा किया था।

भारत को अपनी चौथी पारी में जीत के लिए 124 रन का लक्ष्य मिला था लेकिन टीम इस छोटे से लक्ष्य का भी बचाव नहीं कर पाई थी। गर्दन में खिंचाव की वजह से कप्तान शुभमन गिल ने बल्लेबाजी नहीं की थी और टीम इंडिया चौथी पारी में 92 रन पर ही सिमट गई थी।

ईडन गार्डंस की पिच की काफी आलोचनाएं हुई थीं। दुनियाभर के पूर्व क्रिकेटरों और एक्सपर्ट ने पिच को बहुत ही खराब बताया था। इसके बाद भी आईसीसी ने पिच को संतोषजनक पाया है।

कोलकाता टेस्ट की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 159 रन बनाए थे। जवाब में भारत की पहली पारी 189 रन पर खत्म हुई और उसे पारी के आधार पर 30 रनों की महत्वपूर्ण बढ़त हासिल हुई। दक्षिण अफ्रीका दूसरी पारी में 153 रन ही बना सकी। इस तरह भारत को जीत के लिए 124 रन का लक्ष्य मिला। एक समय भारत ने 5 विकेट के नुकसान पर 72 रन बना लिए थे और उसे जीत के लिए 52 रन की जरूरत थी। लेकिन उसी स्कोर पर वॉशिंगटन सुंदर के रूप में टीम इंडिया को छठा झटका लगा और टीम लड़खड़ा गई। आखिरकार भारत इस मैच को 30 रन से हार गया था।

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय टीवी पत्रकारिता से शुरुआत। न्यूज24, हमार टीवी, श्री न्यूज, फोकस न्यूज और न्यूज वर्ल्ड इंडिया में अलग-अलग भूमिकाओं के बाद 2016 में नवभारत टाइम्स.कॉम के साथ डिजिटल पारी का आगाज। देश, दुनिया, राजनीति, खेल, अदालत, अपराध से जुड़ीं खबरों पर लेखन। एनबीटी में करीब 9 साल की शानदार पारी के बाद मार्च 2025 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा और स्पोर्ट्स डेस्क इंचार्ज। मूल रूप से यूपी के देवरिया के निवासी। सीखने और समझने के सतत क्रम में भरोसा। और पढ़ें
