द हंड्रेड की सबसे सफल टीम ‘ओवल इनविंसिबल्स’ अब मुंबई इंडियंस लंदन नाम से जानी जाएगी
मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाले भारत के बहुराष्ट्रीय समूह रिलायंस इंडस्ट्रीज और सरे काउंटी क्रिकेट क्लब ने बुधवार को ‘द हंड्रेड’ में अपनी साझेदारी की घोषणा की और फ्रेंचाइजी का नाम बदलकर मुंबई इंडियंस लंदन कर दिया।
यह घोषणा हालांकि औपचारिकता मात्र थी। दोनों पक्षों के लिए इसे सार्वजनिक करने में थोड़ा समय लग गया। समझौते जुलाई में ही किए गए थे।
दोनों पक्षों ने एक संयुक्त बयान में कहा, ‘ऐसा सौदा पूरा होने के बाद हुआ है। सौदे में फ्रेंचाइजी में रिलायंस का 49 प्रतिशत और सरे का 51 प्रतिशत हिस्सा है तथा मालिकाना हक इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड से स्थानांतरित हो गया है।’
इसके अनुसार, ‘इस नयी साझेदारी के तहत 2026 से पुरुष और महिला दोनों टीमें मुंबई इंडियंस लंदन के नाम से खेलेंगी।’
‘ओवल इनविंसिबल्स’ टूर्नामेंट ‘द हंड्रेड’ के इतिहास की सबसे सफल टीम है जिसने पांच साल में पांच खिताब जीते हैं।
आईपीएल की दिग्गज टीम मुंबई इंडियंस की मालिक रिलायंस है और अब यह ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका की लीग में भी अपनी उपस्थिति फैला चुकी है।