The Hundred लीग में भी लगेगा अब IPL जैसा तड़का, जानिए क्या है आयोजकों का प्लान?

संक्षेप: The Hundred Players Auction: आईपीएल की स्टाइल में अब द हंड्रेड लीग में भी प्लेयर्स ऑक्शन आयोजित होगा। इसकी शुरुआत आने वाले सीजन से होगी। 2026 के द हंड्रेड टूर्नामेंट से पहले मार्च के महीने में खिलाड़ियों की नीलामी होगी।

Fri, 31 Oct 2025 08:21 PMVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
इंग्लैंड में खेले जाने वाले द हंड्रेड टूर्नामेंट में भी अब आईपीएल जैसा तड़का लगेगा। आईपीएल की स्टाइल में अब द हंड्रेड लीग में भी प्लेयर्स ऑक्शन आयोजित होगा। इसकी शुरुआत आने वाले सीजन से होगी। 2026 के द हंड्रेड टूर्नामेंट से पहले खिलाड़ियों की नीलामी होगी। इसका ऐलान शुक्रवार 31 अक्टूबर को इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड और द हंड्रेड लीग के आयोजकों ने किया है। खिलाड़ियों की सैलरी में भी इजाफा होगा और पर्स भी हर टीम का बढ़ाया जाएगा। मेंस और वुमेंस दोनों कैटेगरी में ऑक्शन आयोजित होगा।

टी20 क्रिकेट जैसे 100 गेंद वाले टूर्नामेंट की शुरुआत इंग्लैंड में 2021 में हुई थी। ये टूर्नामेंट काफी पोपुलर हो रहा है। मार्च 2026 में द हंड्रेड अपना पहला प्लेयर्स ऑक्शन आयोजित होगा। अभी तक इसमें ड्राफ्ट सिस्टम लागू था, जिसे बदला गया है। मेंस कैटेगरी मे टूर्नामेंट के कुल सैलरी खर्च आठ टीमों में से प्रत्येक के लिए 45% बढ़कर 2.05 मिलियन पाउंड (2.69 मिलियन यूएस डॉलर) हो जाएगा। वुमेंस कैटेगरी में 100 फीसदी की बढ़ोतरी होगी, जो अब 8 लाख 80 हजार पाउंड तक बढ़ जाएगा।

हंड्रेड के प्रबंध निदेशक विक्रम बनर्जी ने कहा, "ये बदलाव हमें प्रतियोगिता को और बेहतर बनाने में मदद करेंगे, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि हमें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी मिलें और क्रिकेट के मानक और मनोरंजन के स्तर में और सुधार हो।" टीमें 16-18 खिलाड़ियों की होंगी और प्रत्येक टीम को तीन की बजाय चार विदेशी खिलाड़ियों को शामिल करने की अनुमति होगी। बहु-वर्षीय अनुबंध भी शुरू किए जाएंगे।

ईसीबी ने कहा कि टीमें नवंबर के मध्य से जनवरी के अंत तक नीलामी से पहले चार खिलाड़ियों को अपने साथ जोड़ सकती हैं। इनमें से तीन खिलाड़ी ज्यादा से ज्यादा ऐसे होने चाहिए जो ओवरशीज इंटरनेशनल प्लेयर हों या फिर इंग्लैंड के केंद्रीय अनुबंधित प्लेयर हों। बता दें कि द हंड्रेड की कई टीमों में आईपीएल की फ्रेंचाइजियों ने या भारतीय बिजनेसमैन ने बड़ी-बड़ी हिस्सेदारी खरीद ली है। यही कारण है कि अब इस टूर्नामेंट को भी ज्यादा लोकप्रिय बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। हो सकता है कि कुछ रिटायर्ड इंडियन प्लेयर भी इस टूर्नामेंट में खेलते नजर आएंगे।

विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
