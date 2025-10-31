The Hundred लीग में भी लगेगा अब IPL जैसा तड़का, जानिए क्या है आयोजकों का प्लान?
संक्षेप: The Hundred Players Auction: आईपीएल की स्टाइल में अब द हंड्रेड लीग में भी प्लेयर्स ऑक्शन आयोजित होगा। इसकी शुरुआत आने वाले सीजन से होगी। 2026 के द हंड्रेड टूर्नामेंट से पहले मार्च के महीने में खिलाड़ियों की नीलामी होगी।
इंग्लैंड में खेले जाने वाले द हंड्रेड टूर्नामेंट में भी अब आईपीएल जैसा तड़का लगेगा। आईपीएल की स्टाइल में अब द हंड्रेड लीग में भी प्लेयर्स ऑक्शन आयोजित होगा। इसकी शुरुआत आने वाले सीजन से होगी। 2026 के द हंड्रेड टूर्नामेंट से पहले खिलाड़ियों की नीलामी होगी। इसका ऐलान शुक्रवार 31 अक्टूबर को इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड और द हंड्रेड लीग के आयोजकों ने किया है। खिलाड़ियों की सैलरी में भी इजाफा होगा और पर्स भी हर टीम का बढ़ाया जाएगा। मेंस और वुमेंस दोनों कैटेगरी में ऑक्शन आयोजित होगा।
टी20 क्रिकेट जैसे 100 गेंद वाले टूर्नामेंट की शुरुआत इंग्लैंड में 2021 में हुई थी। ये टूर्नामेंट काफी पोपुलर हो रहा है। मार्च 2026 में द हंड्रेड अपना पहला प्लेयर्स ऑक्शन आयोजित होगा। अभी तक इसमें ड्राफ्ट सिस्टम लागू था, जिसे बदला गया है। मेंस कैटेगरी मे टूर्नामेंट के कुल सैलरी खर्च आठ टीमों में से प्रत्येक के लिए 45% बढ़कर 2.05 मिलियन पाउंड (2.69 मिलियन यूएस डॉलर) हो जाएगा। वुमेंस कैटेगरी में 100 फीसदी की बढ़ोतरी होगी, जो अब 8 लाख 80 हजार पाउंड तक बढ़ जाएगा।
हंड्रेड के प्रबंध निदेशक विक्रम बनर्जी ने कहा, "ये बदलाव हमें प्रतियोगिता को और बेहतर बनाने में मदद करेंगे, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि हमें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी मिलें और क्रिकेट के मानक और मनोरंजन के स्तर में और सुधार हो।" टीमें 16-18 खिलाड़ियों की होंगी और प्रत्येक टीम को तीन की बजाय चार विदेशी खिलाड़ियों को शामिल करने की अनुमति होगी। बहु-वर्षीय अनुबंध भी शुरू किए जाएंगे।
ईसीबी ने कहा कि टीमें नवंबर के मध्य से जनवरी के अंत तक नीलामी से पहले चार खिलाड़ियों को अपने साथ जोड़ सकती हैं। इनमें से तीन खिलाड़ी ज्यादा से ज्यादा ऐसे होने चाहिए जो ओवरशीज इंटरनेशनल प्लेयर हों या फिर इंग्लैंड के केंद्रीय अनुबंधित प्लेयर हों। बता दें कि द हंड्रेड की कई टीमों में आईपीएल की फ्रेंचाइजियों ने या भारतीय बिजनेसमैन ने बड़ी-बड़ी हिस्सेदारी खरीद ली है। यही कारण है कि अब इस टूर्नामेंट को भी ज्यादा लोकप्रिय बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। हो सकता है कि कुछ रिटायर्ड इंडियन प्लेयर भी इस टूर्नामेंट में खेलते नजर आएंगे।