दिल्ली के कोच ने बताया आयुष बदोनी के टीम इंडिया तक पहुंचने का राज, बैटिंग के बाद करना पड़ता था ये काम
आयुष बदोनी के लिए दिल्ली की टीम के हेड कोच सरनदीप सिंह की सलाह वरदान साबित हुई और उन्हें सीधे भारतीय टीम में जगह मिल गई। सरनदीप ही थे, जिन्होंने आयुष बदोनी को अपनी स्पिन पर काम करने के लिए कहा था।
आयुष बदोनी दिल्ली की टीम के लिए विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के क्वार्टर फाइनल मैच के लिए तैयारी करके होटल लौट रहे थे, उसी समय उनके फोन पर एक ऐसा संदेश आया, जिसका हर एक क्रिकेटर को इंतजार रहता है। ये संदेश था कि उनको पहली बार भारत की टीम में शामिल किया गया है। रविवार को इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के पहले मैच के दौरान ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर चोटिल हो गए थे और सोमवार 12 जनवरी को उनको टीम से बाहर कर दिया गया। उनकी जगह आयुष बदोनी को मौका दिया गया। हर कोई उनको एक बल्लेबाज के तौर पर जानता है, लेकिन दिल्ली के कोच ने बताया है कि वह एक दमदार ऑफ स्पिनर भी हैं।
दिल्ली की टीम के हेड कोच सरनदीप सिंह ने टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में कहा, "वह सच में बहुत खुश था और मैं उसके लिए बहुत खुश था। वह सच में इसका हकदार था। उसने बहुत मेहनत की है। ज्यादातर लोग उसे एक ऐसे बैटर के तौर पर जानते हैं जो बॉल को आसानी से बाउंड्री के पार कर सकता है, जब चाहे बाउंड्री मार सकता है और लंबी इनिंग खेल सकता है। किसी से भी पूछो तो उसे एक अच्छा बैटर ही कहा जाएगा, लेकिन वह एक बेहतरीन ऑफ-स्पिनर भी है और वह पूरी तरह से कड़ी मेहनत से ही ऐसा बना है।"
कोच सरनदीप ने आगे बताया, "मैंने पिछले साल उससे कहा था कि वह बहुत अच्छा बैट्समैन है, लेकिन उसे हर बैटिंग सेशन के बाद घर जाने से पहले कम से कम सात ओवर बॉलिंग करनी होगी। उसने बिना किसी झिझक के वह चैलेंज मान लिया। लंबे बैटिंग सेशन के बाद भी, वह बॉल उठाकर सात ओवर बॉलिंग करता था, कभी-कभी उससे भी ज्यादा। उसने अपनी ऑफ-स्पिन पर बहुत काम किया है। मैंने उससे कहा कि अगर वह एक अच्छा ऑल-राउंडर बनना चाहता है, तो अपनी स्पिन बॉलिंग पर ध्यान देने से वह इंडियन टीम में फिट हो सकता है। उसकी ऑफ-स्पिन अब बहुत अच्छी है। यह तेजी से टर्न लेती है और उसने अपनी बॉलिंग में कुछ वेरिएशन भी डाले हैं। वह कैरम बॉल और आर्म बॉल भी डालता है। वह बहुत स्मार्ट क्रिकेटर है।"