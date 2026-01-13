Cricket Logo
दिल्ली के कोच ने बताया आयुष बदोनी के टीम इंडिया तक पहुंचने का राज, बैटिंग के बाद करना पड़ता था ये काम

संक्षेप:

आयुष बदोनी के लिए दिल्ली की टीम के हेड कोच सरनदीप सिंह की सलाह वरदान साबित हुई और उन्हें सीधे भारतीय टीम में जगह मिल गई। सरनदीप ही थे, जिन्होंने आयुष बदोनी को अपनी स्पिन पर काम करने के लिए कहा था।

Jan 13, 2026 10:42 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
आयुष बदोनी दिल्ली की टीम के लिए विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के क्वार्टर फाइनल मैच के लिए तैयारी करके होटल लौट रहे थे, उसी समय उनके फोन पर एक ऐसा संदेश आया, जिसका हर एक क्रिकेटर को इंतजार रहता है। ये संदेश था कि उनको पहली बार भारत की टीम में शामिल किया गया है। रविवार को इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के पहले मैच के दौरान ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर चोटिल हो गए थे और सोमवार 12 जनवरी को उनको टीम से बाहर कर दिया गया। उनकी जगह आयुष बदोनी को मौका दिया गया। हर कोई उनको एक बल्लेबाज के तौर पर जानता है, लेकिन दिल्ली के कोच ने बताया है कि वह एक दमदार ऑफ स्पिनर भी हैं।

दिल्ली की टीम के हेड कोच सरनदीप सिंह ने टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में कहा, "वह सच में बहुत खुश था और मैं उसके लिए बहुत खुश था। वह सच में इसका हकदार था। उसने बहुत मेहनत की है। ज्यादातर लोग उसे एक ऐसे बैटर के तौर पर जानते हैं जो बॉल को आसानी से बाउंड्री के पार कर सकता है, जब चाहे बाउंड्री मार सकता है और लंबी इनिंग खेल सकता है। किसी से भी पूछो तो उसे एक अच्छा बैटर ही कहा जाएगा, लेकिन वह एक बेहतरीन ऑफ-स्पिनर भी है और वह पूरी तरह से कड़ी मेहनत से ही ऐसा बना है।"

कोच सरनदीप ने आगे बताया, "मैंने पिछले साल उससे कहा था कि वह बहुत अच्छा बैट्समैन है, लेकिन उसे हर बैटिंग सेशन के बाद घर जाने से पहले कम से कम सात ओवर बॉलिंग करनी होगी। उसने बिना किसी झिझक के वह चैलेंज मान लिया। लंबे बैटिंग सेशन के बाद भी, वह बॉल उठाकर सात ओवर बॉलिंग करता था, कभी-कभी उससे भी ज्यादा। उसने अपनी ऑफ-स्पिन पर बहुत काम किया है। मैंने उससे कहा कि अगर वह एक अच्छा ऑल-राउंडर बनना चाहता है, तो अपनी स्पिन बॉलिंग पर ध्यान देने से वह इंडियन टीम में फिट हो सकता है। उसकी ऑफ-स्पिन अब बहुत अच्छी है। यह तेजी से टर्न लेती है और उसने अपनी बॉलिंग में कुछ वेरिएशन भी डाले हैं। वह कैरम बॉल और आर्म बॉल भी डालता है। वह बहुत स्मार्ट क्रिकेटर है।"

विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
