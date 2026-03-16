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पाकिस्तान को वनडे सीरीज में चारों खाने चित करने वाले तंजीद हसन बोले- पहला शतक हमेशा खास होता है

Mar 16, 2026 07:35 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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बांग्लादेश के बल्लेबाज तंजीद हसन तमीम ने कहा है कि पहला शतक हमेशा खास होता है। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज डिसाइडर मैच में शतक जड़ा और टीम को मैच और सीरीज जिताने में अहम भूमिका निभाई।

पाकिस्तान को वनडे सीरीज में चारों खाने चित करने वाले तंजीद हसन बोले- पहला शतक हमेशा खास होता है

बांग्लादेश की वनडे टीम के ओपनर तंजीद हसन तमीम आखिरकार टीम की उम्मीदों पर खरे उतरे। पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज डिसाइडर मैच में उन्होंने शतक जड़ा। बांग्लादेश की टीम को आखिरी वनडे मैच और सीरीज में जीत दिलाने में तंजीद ने अहम भूमिका निभाई। तंजीद ने एक लंबा छक्का लगाकर अपना शतक पूरा किया था, जो इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका पहला शतक था। यह एक ऐसा शॉट था, जिसने दिखाया था कि तंजीद को अगर उनके जोन में गेंद मिलेगी तो वह उसे बाउंड्री के पार भेजने में हिचकिचाएंगे नहीं। हालांकि, उनके जश्न में खुशी के साथ-साथ राहत की भी भावना दिखी।

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तंजीद की इस पारी ने न सिर्फ बांग्लादेश की सीरीज में जीत पक्की की, बल्कि उन आलोचकों को भी जवाब दिया, जिन्होंने ज्यादा अनुभवी सौम्य सरकार की जगह उनके सिलेक्शन पर सवाल उठाए थे। अक्टूबर में वेस्टइंडीज के खिलाफ बांग्लादेश के लिए अपनी पिछली पारी में मैच जिताने वाली 91 रन बनाने के बावजूद सरकार इस सीरीज के दौरान प्लेइंग XI में शामिल नहीं थे। वहीं, तंजीद वेस्टइंडीज की सीरीज में बाहर थे, लेकिन कप्तान मेहदी हसन मिराज का मानना है कि उन्हें सही मौके मिलने चाहिए।

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कप्तान मेहदी हसन मिराज ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "तंजीद तमीम बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी हैं और मेरा मानना ​​है कि जिस तरह से वह क्रिकेट खेलते हैं, उन्हें ज्यादातर दिनों में रन बनाने चाहिए। मुझे ऐसा ही लगता है। अगर वह रन बनाते हैं, तो यह टीम के लिए बहुत मददगार होगा और जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की है, उसे देखिए, तो मुझे पक्का लगता है कि उनके एरिया पर काम हो रहा है। देखिए, वह पिछली सीरीज में नहीं खेले थे, लेकिन BPL से लेकर हमारे हाल के टूर्नामेंट तक, वह वहां भी टॉप परफॉर्मर थे और उन्होंने प्रैक्टिस मैच में सेंचुरी भी बनाई। मतलब वह बहुत अच्छी रिदम में हैं और बहुत कॉन्फिडेंट हैं।"

कैप्टन का भरोसा काम आया और तंजीद ने 107 रनों की पारी खेली। इसमें छह चौके और सात छक्के शामिल थे, लेकिन अबरार अहमद की गेंद पर कवर पर कैच आउट हो गए। तंजीद ने कहा कि शतक खास था, लेकिन उन्होंने उस अहम दौर की ओर भी इशारा किया जब पाकिस्तान के तेज़ गेंदबाजों ने रिवर्स स्विंग हासिल की। तंजीद ने कहा, "पहला शतक हमेशा खास होता है। मैंने विकेट पर जितना हो सके उतना देर तक खेलने की कोशिश की, क्योंकि पहले 20 ओवर तक गेंद नॉर्मल तरीके से बल्ले पर आ रही थी, लेकिन 20 ओवर के बाद, जैसे-जैसे गेंद पुरानी होती गई, वह आसानी से नहीं आ रही थी।"

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उन्होंने आगे कहा, "उस समय बॉल थोड़ी रिवर्स हो रही थी। तो मैं (नजमुल हुसैन) शांतो भाई से इस बारे में बात कर रहा था। उन्होंने मुझसे कहा कि वे दो या तीन ओवर बहुत जरूरी थे और उसके बाद यह आसान हो जाएगा। तो मैंने उस फेज से बचने और ध्यान से खेलने की कोशिश की।" तंजीद ने पहले वनडे मैच में 42 गेंदों में 67 रनों की पारी खेली थी। शतक को छक्के से पूरा करने पर उन्होंने कहा, "मैं साफ सोच वाला था। साफ सोच के बिना, कोई भी ऐसे समय में इतना रिस्की शॉट नहीं खेलता और मुझे लगा कि यह अच्छा होगा और मैंने अपने फैसले पर अमल किया।"

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


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