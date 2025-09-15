The decision to not shake hands with Pakistanis was not Suryakumar Yadav s it came from above India vs Pakistan Asia Cup सूर्यकुमार यादव का नहीं था पाकिस्तानियों से हाथ नहीं मिलाने का फैसला, 'ऊपर' से आया था!, Cricket Hindi News - Hindustan
सूर्यकुमार यादव का नहीं था पाकिस्तानियों से हाथ नहीं मिलाने का फैसला, 'ऊपर' से आया था!

हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाने का निर्देश ‘ऊपर’ से आया था। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने न तो टॉस के दौरान पाकिस्तानी कप्तान से हाथ मिलाने की औपचारिकता निभाई और न ही मैच के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने रस्म निभाई।

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 15 Sep 2025 09:25 AM


एशिया कप में रविवार को पाकिस्तान के साथ मैच से पहले भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस के दौरान पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा से हाथ नहीं मिलाया। आगा ने भी कोई पहल नहीं की और टॉस के बाद दोनों अपने-अपने ड्रेसिंग रूम में लौट गए। लेकिन मैच खत्म होने के बाद भी भारतीय कप्तान और खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया। पाकिस्तानी इंतजार करते रहे लेकिन टीम को सिक्स से जीत दिलाने के बाद सूर्यकुमार यादव और शिवम दुबे सीधे ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ चले। अब पता चला है कि ये फैसला सूर्या का नहीं था, बल्कि 'ऊपर' से इसका आदेश आया था।

सूर्यकुमार यादव और शिवम दुबे के बिना हाथ मिलाए ड्रेसिंग रूम लौटने के बाद पाकस्तानी कप्तान सलमान अली आगा और कोच माइक हेसन भारतीय ड्रेसिंग रूम की तरफ भी आए। कोई भी भारतीय खिलाड़ी जब हाथ मिलाने को नहीं आया तो वे लौट गए। उसके बाद पाकिस्तानी कप्तान ने पोस्ट-मैच इंटरव्यू का बहिष्कार किया। पाकिस्तानी कोच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खेल भावना की दुहाई दी। भारतीय टीम के कदम पर रेफरी से अपना औपचारिक विरोध दर्ज कराया।

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाने का फैसला बीसीसीआई और सरकार से प्रभावित था। यह पाकिस्तान को साफ-साफ संदेश है कि मैच खेलने का मतलब दोस्ती का हाथ बढ़ाना या कुछ ऐसा संकेत देना है।

इससे पहले मंगलवार को टूर्नामेंट से पहले हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी आठ टीमों के कप्तान शामिल हुए थे। उस वक्त सूर्यकुमार यादव ने एशियन क्रिकेट काउंसिल और पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने शिष्टाचार के तहत हाथ मिलाया था। इतना ही नहीं, स्टेज से जाते वक्त उन्होंने पाकिस्तानी कप्तान आगा से भी हाथ मिलाया था। उस पर भारत में सोशल मीडिया पर बहुत ही कड़ी प्रतिक्रिया दिखी थी। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त नकवी ने भारत पर परमाणु हमले की गीदड़भभकी दी थी। सूर्या के उनसे हाथ मिलाने की तस्वीरें और वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर मैच और एशिया कप के बहिष्कार की मांग और जोर पकड़ चुकी थी।

