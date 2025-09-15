सूर्यकुमार यादव का नहीं था पाकिस्तानियों से हाथ नहीं मिलाने का फैसला, 'ऊपर' से आया था!

हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाने का निर्देश ‘ऊपर’ से आया था। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने न तो टॉस के दौरान पाकिस्तानी कप्तान से हाथ मिलाने की औपचारिकता निभाई और न ही मैच के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने रस्म निभाई।

एशिया कप में रविवार को पाकिस्तान के साथ मैच से पहले भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस के दौरान पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा से हाथ नहीं मिलाया। आगा ने भी कोई पहल नहीं की और टॉस के बाद दोनों अपने-अपने ड्रेसिंग रूम में लौट गए। लेकिन मैच खत्म होने के बाद भी भारतीय कप्तान और खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया। पाकिस्तानी इंतजार करते रहे लेकिन टीम को सिक्स से जीत दिलाने के बाद सूर्यकुमार यादव और शिवम दुबे सीधे ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ चले। अब पता चला है कि ये फैसला सूर्या का नहीं था, बल्कि 'ऊपर' से इसका आदेश आया था।

सूर्यकुमार यादव और शिवम दुबे के बिना हाथ मिलाए ड्रेसिंग रूम लौटने के बाद पाकस्तानी कप्तान सलमान अली आगा और कोच माइक हेसन भारतीय ड्रेसिंग रूम की तरफ भी आए। कोई भी भारतीय खिलाड़ी जब हाथ मिलाने को नहीं आया तो वे लौट गए। उसके बाद पाकिस्तानी कप्तान ने पोस्ट-मैच इंटरव्यू का बहिष्कार किया। पाकिस्तानी कोच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खेल भावना की दुहाई दी। भारतीय टीम के कदम पर रेफरी से अपना औपचारिक विरोध दर्ज कराया।

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाने का फैसला बीसीसीआई और सरकार से प्रभावित था। यह पाकिस्तान को साफ-साफ संदेश है कि मैच खेलने का मतलब दोस्ती का हाथ बढ़ाना या कुछ ऐसा संकेत देना है।