कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कॉलेज के लड़कों के सामने क्या कहा? तालियों से गूंज उठा हॉल

संक्षेप: भारतीय टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने अहमदाबाद की एक यूनिवर्सिटी में अपने खराब फॉर्म पर खुलकर बात की है। कप्तान ने कहा कि ये उनका बुरा वक्त नहीं, सीखने का दौर है।

भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अपनी खराब फॉर्म को लेकर एक बार फिर बयान दिया है। सूर्यकुमार यादव पिछले कुछ समय से रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 2025 में उनके बल्ले से एक भी अर्धशतक नहीं निकला है, जिसे लेकर उनकी काफी आलोचना हो रही है। हालांकि सूर्यकुमार अपनी फॉर्म को लेकर ज्यादा टेंशन में नहीं हैं। उनका मानना है कि हर खिलाड़ी के करियर में उतार-चढ़ाव आता है और उनके 14 खिलाड़ी उनका पूरा साथ दे रहे हैं। टी20 में पिछले कुछ समय से रनों का सूखा होने के बाद पहली बार भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने माना कि उनका फॉर्म अच्छा नहीं है। हालांकि उन्होंने भरोसा जताया है कि 7 फरवरी से शुरू होने वाले टी20 विश्व कप से पहले फॉर्म में वापसी करेंगे।

विश्वविद्यालय के छात्रों को संबोधित करते हुए सूर्यकुमार ने कहा कि एक खिलाड़ी का करियर हमेशा ऊंचाइयों पर नहीं रहता। उन्होंने कहा, "स्पोर्ट्स आपको बहुत कुछ सिखाता है। हर खिलाड़ी के करियर में एक ऐसा समय आता है जिसे मैं 'लर्निंग स्टेज' (सीखने का दौर) मानता हूं। मेरे लिए भी अभी वही दौर चल रहा है। इसमें उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। अभी मेरे साथ के 14 जवान (टीम के खिलाड़ी) मुझे कवर कर रहे हैं। उन्हें पता है कि जिस दिन मैं 'ब्लास्ट' होऊंगा (धमाकेदार पारी खेलूंगा), उस दिन क्या होगा। मुझे यकीन है कि आप लोग भी यह अच्छी तरह जानते हैं।" उनके इस बयान पर हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।

पिछले एक साल में नंबर 3 और 4 पर खेलते हुए सूर्यकुमार ने 22 पारियों में बिना अर्धशतक और सिर्फ़ 12.84 की औसत एवं 117.87 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। दक्षिण अफ़्रीका के ख़िलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में उन्होंने 12, 5, 12 और 5 के स्कोर बनाए और अब टी20 विश्व कप से पहले उनके पास सिर्फ़ पांच मैच बचे हैं।

टी20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम के चयन के बाद सूर्यकुमार ने बीसीसीआई के मुंबई हेडक्वार्टर में हंसते हुए कहा," ये वाला पैच थोड़ा लंबा हो गया। मुझे लगता है हर किसी में करियर में उन्हें यह देखने को मिला है। मैं भी इससे उबर कर आऊंगा। मुझे पता है क्या करना है। मुझे पता है चीज़ें कहां गलत हो रही हैं। मेरे पास इसके ऊपर काम करने के लिए कुछ समय है। अभी न्यूज़ीलैंड सीरीज और टी20 विश्व कप आने वाला है। आप सूर्या को वापसी करते हुए जरूर देखेंगे।"

2024 टी20 विश्व कप जीत के बाद रोहित शर्मा की जगह कप्तानी संभालने के बाद से ही सूर्यकुमार का फॉर्म उनका साथ नहीं दे रहा है। पिछले साल दक्षिण अफ़्रीका के ख़िलाफ तीन पारियों में वह सिर्फ़ एक बार ही 5 का आंकड़ा पार कर सके। इंग्लैंड के ख़िलाफ़ साल की शुरुआत में पांच पारियों में वह दो बार 0 पर आउट हुए और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 14 रहा। सात महीने बाद एशिया कप में सूर्यकुमार ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 47 रनों की नाबाद पारी खेली लेकिन उसके बाद उनका फ़ॉर्म फ़िर से बिगड़ गया। लेकिन उन्होंने कहा, "मेरा फ़ॉर्म ठीक है, बस रन नहीं बन रहे।"

इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में सूर्यकुमार ने चार पारियों में तीन बार 20 का आंकड़ा पार किया और उनका स्ट्राइक रेट 160 से ऊपर रहा। लेकिन घर आते ही दक्षिण अफ़्रीका के ख़िलाफ उनका बल्ला फ़िर से शांत हो गया और वह सिर्फ 8.50 की औसत से रन बना सके। इस सीरीज के दौरान भी उनसे फ़ॉर्म के बारे में पूछा गया तो उन्होंने फिर से कहा कि वह आउट ऑफ फॉर्म नहीं हैं, बस रन नहीं आ रहे।

अपने 360 डिग्री स्टाइल की बल्लेबाज़ी और निरंतरता के कारण सूर्यकुमार आईसीसी टी20 रैंकिंग में टॉप पर पहुंच गए थे। टी20 में उनके नाम विराट कोहली के बाद दूसरे सबसे ज़्यादा प्लेयर ऑफ द सीरीज अवॉर्ड हैं। 2022 में उन्होंने 46.56 के औसत और 187.43 के स्ट्राइक रेट से 1164 रन बनाए थे, जो भारतीय रिकॉर्ड है। टी20 में सबसे ज़्यादा शतक के मामले में सूर्यकुमार (4) अभी रोहित शर्मा और ग्लेन मैक्सवेल (5) से सिर्फ एक शतक पीछे हैं।