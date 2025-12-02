Cricket Logo
जब रोहित शर्मा और विराट कोहली टीम में होते हैं तो आत्मविश्वास का स्तर बिल्कुल अलग होता है: वर्मा

संक्षेप:

भारतीय बल्लेबाज तिलक वर्मा ने बताया है कि उन्हें लंबे प्रारूपों में खेलना रास आता है। वह विराट कोहली से फिटनेस और विकेटों के बीच दौड़ के बारे में सलाह ले रहे हैं ताकि आने वाले मौकों का पूरा फायदा उठा सकें। उन्होंने कहा कि जब रोहित और कोहली टीम में होते हैं तो आत्मविश्वास का स्तर अलग ही होता है। 

Tue, 2 Dec 2025 04:44 PMChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, भाषा
भारतीय बल्लेबाज तिलक वर्मा ने बताया है कि उन्हें लंबे प्रारूपों में खेलना रास आता है। वह विराट कोहली से फिटनेस और विकेटों के बीच दौड़ के बारे में सलाह ले रहे हैं ताकि आने वाले मौकों का पूरा फायदा उठा सकें।

तेइस वर्षीय इस खिलाड़ी ने अब तक सिर्फ चार वनडे खेले हैं जबकि उन्हें टेस्ट टीम में मौका मिलने का इंतजार है। उन्होंने कहा कि मौजूदा वनडे श्रृंखला में टीम में कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों की मौजूदगी से उनका आत्मविश्वास बढ़ा है।

तिलक ने ‘जियोस्टार’ से कहा, ‘वनडे और टेस्ट क्रिकेट मेरे खेल के मुताबिक है और मैं इसका अधिक लुत्फ उठाता हूं। मैं और वनडे खेलने के लिए उत्साहित हूं। जब रोहित भाई और विराट भाई एक ही टीम में होते हैं, तो आत्मविश्वास का स्तर बिल्कुल अलग होता है।’

उन्होंने रोहित और कोहली की तारीफ करते हुए कहा, ‘उनके पास अपार अनुभव और ज्ञान है। मैं बेहतर होने के लिए उनसे ज्यादा से ज्यादा सलाह लेने की कोशिश करता हूं।’

बाएं हाथ के इस युवा बल्लेबाज ने कहा कि वह कोहली से खास तौर पर फिटनेस और विकेटों के बीच दौड़ के बारे में सलाह लेते रहे हैं क्योंकि इस मामले में वह उत्कृष्टता हासिल करना चाहते हैं।

तिलक ने कहा, ‘मैं विराट भाई से काफी बात करता हूं, खासकर फिटनेस और विकेटों के बीच दौड़ के बारे में उनकी सलाह लेता हूं। मुझे भी दौड़ना पसंद है और मुझे लगता है कि इस मामले में मैं काफी तेज हूं।’

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मौजूदा वनडे श्रृंखला के बारे में तिलक ने कहा, ‘दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मुझे जब भी मौके मिलेंगे, मैं उन मैचों में अपना सर्वश्रेष्ठ करना चाहूंगा। मैं वनडे और टेस्ट में भी खुद को साबित करना चाहता हूं।’

