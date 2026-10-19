शैफाली वर्मा और गेंदबाजों से खुश दिखीं कप्तान मंधाना, मगर टीम की इस हरकत पर फूटा गुस्सा
भारतीय महिला टीम की कप्तान स्मृति मंधाना ने जिम्बाब्वे को दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में हराकर तीन मैच की सीरीज जीतने के बाद अपनी गेंदबाजों और शैफाली वर्मा की बल्लेबाजी की प्रशंसा की।
भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने रायपुर में जिम्बाब्वे के खिलाफ जारी 3 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज को एक मुकाबला बाकी रहते हुए जीत लिया है। इस जीत के बाद कप्तान स्मृति मंधाना ने अपनी टीम की गेंदबाजों और ओपनर शैफाली वर्मा की बल्लेबाजी की खूब तारीफ की। हालांकि, एक बात से कप्तान निराश भी हैं, जिसका जिक्र उन्होंने मैच के बाद किया। सलामी बल्लेबाज शैफाली ने 25 गेंदों में 55 रन बनाए, जबकि खुद भी कप्तान मंधाना नाबाद 25 गेंदों में 47 रन बनाकर नाबाद लौटीं। मंधाना ने भी एक शानदार पारी खेली, जिससे भारत ने दूसरे टी20 में 102 रन का लक्ष्य महज 8.5 ओवर में हासिल कर लिया।
भारतीय गेंदबाजों ने जिम्बाब्वे को आठ विकेट पर 102 रन ही बनाने दिए थे। इससे टीम इंडिया ने तीन मैच की सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त बना ली। भारत के लिए निकी प्रसाद ने विकेट चटकाए, जबकि क्रांति गौड़, नंदनी शर्मा, दीप्ति शर्मा और श्री चरणी ने एक-एक विकेट झटका। मंधाना ने मैच के बाद अपनी गेंदबाजों की तारीफ करते हुए कहा, ''आज गेंदबाजों ने पहले मैच की तुलना में बेहतर गेंदबाजी की। आज उन्होंने रणनीति के हिसाब से गेंदबाजी की।''
हमें कैच पकड़ने होंगे- मंधाना
उन्होंने कहा, ''हालांकि, हम कैच लपकने में और बेहतर कर सकते हैं। पिछले मैच में हमने यह चर्चा की थी, लेकिन आज हमारे पास बढ़िया रणनीति थी। आज गेंदबाजों ने रणनीति पर अच्छी तरह से अमल किया।'' शैफाली ने अपना 22वां टी20 अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक जड़ा। शैफाली और मंधाना ने पहले विकेट के लिए 96 रन की साझेदारी निभाई। मंधाना अपनी साथी ओपनर को लेकर कहा, ''शैफाली काफी आक्रामक बल्लेबाजी कर रही थीं, इसलिए मैं उन्हें स्ट्राइक दे रही थी और मौका बनने पर अपने शॉट्स खेल रही थी।''
मैं ठीक से सो नहीं पाई- शैफाली वर्मा
'प्लेयर ऑफ द मैच' रहीं शैफाली वर्मा ने कहा, ''पहले मैच में मैं जिस तरह से आउट हुई, उसके बाद ठीक से सो नहीं पाई, लेकिन आज मैंने अच्छी तरह से गेंद को टाइम किया। मैंने आज स्ट्राइक भी रोटेट किया। कल जिस तरह से मैं आउट हुई, पहले स्पिनर के खिलाफ, एक राइटी होने के नाते, यह मेरे लिए सही नहीं है, लेकिन हां, मैं बस कोशिश कर रही हूं, थोड़ा झुकने और बॉल को ज्यादा टाइम करने की।'' वहीं, जिम्बाब्वे की कप्तान जोसेफिने एनकोमो ने कहा, ''भारतीय टीम ने बेहतरीन बल्लेबाजी की। हमें पावरप्ले में अच्छी शुरुआत नहीं मिली। काफी कुछ सीखने लायक है, अगर हम थोड़ा बहुत भी आत्मसात कर लें तो बहुत बड़ी बात होगी।'' इस सीरीज का आखिरी मैच मंगलवार 20 अक्टूबर को दशहरे के दिन खेला जाएगा।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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