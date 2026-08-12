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बुमराह की चोट का ठीकरा कप्तान समेत इनपर फोड़ा, पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने CoE को बख्शा

By Md.Akram
लाइव हिन्दुस्तान
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जसप्रीत बुमराह को अनफिट होने के कारण श्रीलंका टेस्ट सीरीज से बाहर होना पड़ा। ऐसे में पूर्व भारतीय क्रिकेटर एस बद्रीनाथ ने टीम मैनेजमेंट को आड़े हाथ लिया है। तेज गेंदबाज बुमराह के घुटने में दिक्कत है।

Jasprit Bumrah injury
जसप्रीत बुमराह (फाइल फोटो)

भारत के धाकड़ तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह घुटने की चोट से जूझ रहे हैं। 32 वर्षीय बुमराह को फिटनेस क्लीयरेंस के आधार पर श्रीलंका दौरे के लिए सिलेक्ट किया गया था लेकिन वह चोट से उबर नहीं पाए। वह पिछले महीने इंग्लैंड में फिट होकर लौटे थे लेकिन वनडे सीरीज के दौरान दिक्कत हो गई। उनके घुटने में सूजन ज्यादा गंभीर निकली। भारत को श्रीलंका में 15 अगस्त से दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है, जो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। अहम सीरीज से बुमराह के बाहर होने पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर एस बद्रीनाथ का पारा हाई है। उन्होंने बुमराह की चोट का ठीकरा भारतीय टीम मैनेजमेंट पर फोड़ा है और (बीसीसीआई) के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) को बख्शा। सीओई के प्रमुख वीवीएस लक्ष्मण हैं।

‘कप्तान, कोच और सिलेक्टर्स…’

बद्रीनाथ ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो में कहा, ''मुझे नहीं पता कि फैसला किसने लिया। सीओई सिलेक्शन नहीं करेगा, है ना? वे बस बताएंगे कि बुमराह के शरीर की क्या स्थिति है और मैच खेल सकते हैं या नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि कप्तान, कोच और सिलेक्टर्स फैसला ले रहे हैं। सीओई सिर्फ जानकारी देता है। वे सिलेक्टर्स नहीं हैं।'' भारतीय टीम इन दिनों चोटों के संकट का सामना कर रही है। बुमराह के अलावा साई सुदर्शन हर्षित राणा, हार्दिक पांड्या, वॉशिंगटन सुंदर जैसे खिलाड़ी अपनी-अपनी चोटों से उबरने के लिए बेंगलुरु स्थिति सीओई में हैं। युवा बल्लेबाज सुदर्शन को भी श्रीलंका दौरे से बाहर होना पड़ा। उनके पैर के अंगूठे में चोट है।

‘बुमराह का ज्यादा इस्तेमाल हुआ’

बद्रीनाथ ने आगे कहा, ''इतनी सारी चोटों की असली वजह का मेरे पास तुरंत कोई जवाब नहीं है। यह देखना जरूरी है कि ये चोटें किस तरह की हैं। हाई लेवल प्रोफेशनल खेल में चोटें आम बात हैं। साई सुदर्शन को गेंद लगी। बुमराह के पुरानी चोट है क्योंकि उनका ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। सुंदर फिटनेस से जूझते रहे हैं। उन्हें फिटनेस पर बहुत काम करने की जरूरत है। मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। चोटें खेल का हिस्सा हैं। आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते।" हाल ही में सीओई प्रमुख लक्ष्मण ने कहा था कि कड़े फिटनेस मानकों और मानव शरीर की प्रकृति को देखते हुए किसी खिलाड़ी का एक निश्चित समयसीमा में पूरी तरह फिट हो जाना हमेशा संभव नहीं होता।

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'यह मानव शरीर है, मशीन नहीं कि…'

लक्ष्मण ने कहा, ''यह समझना बहुत जरूरी है कि दिशानिर्देश और समयसीमा हमारी अपेक्षाओं के आधार पर तय की जाती हैं। लेकिन यह मानव शरीर है, मशीन नहीं कि हर बार तय समयसीमा के भीतर ही रिकवरी हो जाए।'' उन्होंने बताया, '' खिलाड़ी की प्रगति की लगातार निगरानी की जाती है और उसके अनुसार प्रशिक्षण का भार बढ़ाया जाता है। चोट के उबरने से लेकर फिट घोषित होने और खिलाड़ी के सीओई छोड़ने तक यही प्रक्रिया जारी रहती है।'' लक्ष्मण ने अपनी बात समझाने के लिए जसप्रीत बुमराह और साई सुदर्शन का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, ''बुमराह और सुदर्शन के नाम के आगे हमेशा एक तारांकित निशान रहता है, जिसका अर्थ है 'फिटनेस के अधीन'। इसलिए श्रीलंका के खिलाफ टीम के लिए उनका चयन फिटनेस क्लीयरेंस मिलने की शर्त पर होना था।''

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मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


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