प्यार और फिक्र के लिए शुक्रिया; मौत के मुंह से बाहर आए श्रेयस अय्यर का राहत देने वाला पोस्ट

धाकड़ बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर के साथ जो ताजा अपडेट शेयर किया है, वो क्रिकेट और उनके फैंस के लिए बहुत बड़ी राहत देने वाला है। फैंस की दुआओं का ही असर है कि अय्यर मौत के मुंह से बाहर आए हैं। पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में उन्हें उसी तरह की घातक चोट लगी थी जैसी चोट कभी सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान लगी थी। बच्चन की तरह अय्यर भी मौत को मात देकर बाहर आए हैं। करीब एक हफ्ते बाद अस्पताल से तो उनको छुट्टी मिल गई लेकिन उनकी ताजा हालत के बारे में अपडेट को लेकर फैंस और शुभचिंतकों में बेचैनी थी। अब अय्यर ने सोशल मीडिया पर अपनी ताजा तस्वीर शेयर कर मुश्किल घड़ी में प्यार और फिक्र दिखाने के लिए शुभचिंतकों को शुक्रिया कहा है।

श्रेयस अय्यर ने इंस्टाग्राम की स्टोरी में अपनी एक तस्वीर शेयर की है जिसमें वह किसी समुद्र तट पर अपने एक दोस्त के साथ धूप सेंक रहे हैं। तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा है, 'सूरज महान थेरपी रहा है। वापस आकर शुक्रगुजार हूं। प्यार और फिक्र के लिए शुक्रिया।'

30 वर्ष के श्रेयस अय्यर पिछले महीने 25 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में फील्डिंग के दौरान चोटिल हो गए थे। सिडनी में खेले गए उस मैच में उन्होंने एलेक्स कैरी का दौड़ते हुए एक शानदार कैच पकड़ा था। हालांकि इस दौरान उन्हें काफी गंभीर अंदरुनी चोट आई। उनके स्प्लीन में चोट लगी जिसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग होने लगी। उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया।

अय्यर की चोट बहुत ही घातक थी। उन्हें आईसीयू में एडमिट करना पड़ा। बीसीसीआई के डॉक्टरों की टीम भी उनके पास अस्पताल में मौजूद रही। अय्यर के लिए फैंस की दुआएं रंग लाईं और आखिरकार 1 नवंबर को उन्हें करीब एक हफ्ते बाद अस्पताल से छुट्टी मिली।