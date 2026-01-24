एमएस धोनी ने IPL 2026 के लिए शुरू की तैयारी, बैटिंग प्रैक्टिस का वीडियो हुआ वायरल
रांची में JSCA स्टेडियम पर महेंद्र सिंह धोनी ने IPL 2026 के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। 24 जनवरी 2026 को उनके बैटिंग प्रैक्टिस सेशन की वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई।
दिग्गज क्रिकेटर एमएस धोनी ने इंडियन प्रीमियर लीग के आगामी सीजन के लिए तैयारी शुरू कर दी है। शनिवार को सोशल मीडिया पर एमएस धोनी का पैड पहनते हुए एक वीडियो सामने आया है, जोकि झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर की है। एमएस धोनी ने दिसंबर 2004 में अंतरराष्ट्रीय डेब्यू किया और 2020 में वनडे से संन्यास लिया। उन्होंने तीनों फॉर्मेट में भारत को कई ऐतिहासिक जीत दिलाईं। भारत के महान कप्तान एमएस धोनी ने 15 अगस्त 2020 को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया, जो क्रिकेट फैंस के लिए एक भावुक पल था।
एमएस धोनी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं और अब सिर्फ आईपीएल में खेलते हुए नजर आते हैं। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन ने अपने इंस्टाग्राम पर एमएस धोनी के पैड पहनते और बल्ला उठाते हुए वीडियो शेयर किया है। पोस्ट के कैप्शन में लिखा था, "देखो कौन वापस आ गया है। JSCA का गौरव: महेंद्र सिंह धोनी।" चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ शानदार फॉर्म में हैं। वहीं धोनी का ये आखिरी सीजन हो सकता है, ऐसे में सीएसके छठी ट्रॉफी जीतने के इरादे से उतरेगी।
पिछले सीजन चेन्नई सुपर किंग्स पॉइंट्स टेबल में अंतिम पायदान पर थी। टीम ने 14 मैच खेलते हुए सिर्फ चार जीत हासिल की थी। धोनी का पिछला सीजन आईपीएल 2025 अच्छा नहीं रहा था, उन्होंने 13 पारियों में सिर्फ 196 रन बनाए। उनका औसत 24.50 और स्ट्राइक रेट 135.17 रहा, जबकि सर्वश्रेष्ठ स्कोर 30* था। ऋतुराज गायकवाड़ के चोटिल होने पर धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी भी संभाली थी।
CSK के सीईओ काशी विश्वनाथन ने भी पुष्टि की है कि धोनी IPL 2026 में खेलेंगे, जो उनका 17वां सीजन होगा। धोनी आईपीएल इतिहास के सबसे शानदार बल्लेबाजों में से एक हैं। उन्होंने 278 मैचों में 242 पारियों में 5,439 रन बनाए हैं। उनका औसत 38.80 और स्ट्राइक रेट 137.45 रहा है। इस दौरान उन्होंने 24 अर्धशतक लगाए हैं, जबकि उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 84 है। धोनी ने कभी भी IPL में शतक नहीं लगाया, लेकिन फिनिशर के रूप में उनकी क्षमता बेजोड़ रही है