Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Thala Mode Activated MS Dhoni Kicks Off IPL 2026 Preparations in Ranchi Nets
एमएस धोनी ने IPL 2026 के लिए शुरू की तैयारी, बैटिंग प्रैक्टिस का वीडियो हुआ वायरल

संक्षेप:

रांची में JSCA स्टेडियम पर महेंद्र सिंह धोनी ने IPL 2026 के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। 24 जनवरी 2026 को उनके बैटिंग प्रैक्टिस सेशन की वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई।

Jan 24, 2026 03:13 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
दिग्गज क्रिकेटर एमएस धोनी ने इंडियन प्रीमियर लीग के आगामी सीजन के लिए तैयारी शुरू कर दी है। शनिवार को सोशल मीडिया पर एमएस धोनी का पैड पहनते हुए एक वीडियो सामने आया है, जोकि झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर की है। एमएस धोनी ने दिसंबर 2004 में अंतरराष्ट्रीय डेब्यू किया और 2020 में वनडे से संन्यास लिया। उन्होंने तीनों फॉर्मेट में भारत को कई ऐतिहासिक जीत दिलाईं। भारत के महान कप्तान एमएस धोनी ने 15 अगस्त 2020 को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया, जो क्रिकेट फैंस के लिए एक भावुक पल था।

एमएस धोनी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं और अब सिर्फ आईपीएल में खेलते हुए नजर आते हैं। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन ने अपने इंस्टाग्राम पर एमएस धोनी के पैड पहनते और बल्ला उठाते हुए वीडियो शेयर किया है। पोस्ट के कैप्शन में लिखा था, "देखो कौन वापस आ गया है। JSCA का गौरव: महेंद्र सिंह धोनी।" चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ शानदार फॉर्म में हैं। वहीं धोनी का ये आखिरी सीजन हो सकता है, ऐसे में सीएसके छठी ट्रॉफी जीतने के इरादे से उतरेगी।

पिछले सीजन चेन्नई सुपर किंग्स पॉइंट्स टेबल में अंतिम पायदान पर थी। टीम ने 14 मैच खेलते हुए सिर्फ चार जीत हासिल की थी। धोनी का पिछला सीजन आईपीएल 2025 अच्छा नहीं रहा था, उन्होंने 13 पारियों में सिर्फ 196 रन बनाए। उनका औसत 24.50 और स्ट्राइक रेट 135.17 रहा, जबकि सर्वश्रेष्ठ स्कोर 30* था। ऋतुराज गायकवाड़ के चोटिल होने पर धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी भी संभाली थी।

CSK के सीईओ काशी विश्वनाथन ने भी पुष्टि की है कि धोनी IPL 2026 में खेलेंगे, जो उनका 17वां सीजन होगा। धोनी आईपीएल इतिहास के सबसे शानदार बल्लेबाजों में से एक हैं। उन्होंने 278 मैचों में 242 पारियों में 5,439 रन बनाए हैं। उनका औसत 38.80 और स्ट्राइक रेट 137.45 रहा है। इस दौरान उन्होंने 24 अर्धशतक लगाए हैं, जबकि उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 84 है। धोनी ने कभी भी IPL में शतक नहीं लगाया, लेकिन फिनिशर के रूप में उनकी क्षमता बेजोड़ रही है

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
Ms Dhoni IPL 2026 Chennai Super Kings
