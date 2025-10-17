Cricket Logo
Test Twenty: शुरू होने जा रहा है क्रिकेट का नया फॉर्मेट, साथ में लगेगा टेस्ट और T20 का तड़का

संक्षेप: Test Twenty format: भारत में एक नया फॉर्मेट क्रिकेट में जल्द देखने को मिलने वाला है। टेस्ट और टी20 क्रिकेट का तड़का साथ में देखने को मिलेगा। इसमें टेस्ट की तरह चार पारियां होंगी, लेकिन 20-20 ओवरों की होंगी। 

Fri, 17 Oct 2025 08:59 AMVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Test Twenty format explained: अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट में तीन फॉर्मेट हैं, जिनमें टेस्ट, वनडे और टी20 है। दो और फॉर्मेट क्रिकेट में देखने को मिलते हैं, जिनमें एक द हंड्रेड लीग है, जो 100-100 गेंदों वाला टूर्नामेंट है। इसे टी20 फॉर्मेट का दर्जा प्राप्त है। इसके अलावा एक और फॉर्मेट टी10 है। इस बीच एक नया फॉर्मेट शुरू हो जा रहा है, जिसे क्रिकेट का फोर्थ फॉर्मेट कहा जा रहा है। इसका अनावरण हो चुका है, जिसे नाम दिया गया है टेस्ट ट्वेंटी। इसमें टेस्ट के साथ-साथ टी20 क्रिकेट का तड़का देखने को मिलेगा।

दरअसल, क्रिकेट में एक नया फॉर्मेट इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसका नाम टेस्ट ट्वेंटी है। नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि इसमें टेस्ट के साथ-साथ टी20 का भी मजा मिलेगा। हालांकि, सिर्फ ये अंडर 19 टूर्नामेंट होगा, जो अगले साल जनवरी में भारत में खेला जा सकता है। इस लीग से वेस्टइंडीज के महान कप्तान सर क्लाइव लॉयड, भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह, ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज मैथ्यू हेडेन और साउथ अफ्रीकी दिग्गज एबी डिविलियर्स जुड़े हुए हैं। भारतीय आर्किटेक्ट गौरव बाहिरवानी ने से राजस्थान रॉयल्स के पूर्व सीईओ माइकल फोर्डम के साथ मिलकर शुरू करने का प्लान किया है।

कैसा होगा टेस्ट ट्वेंटी का फॉर्मेट?

आयोजकों की मानें तो यह जनवरी में लॉन्च होगा। मैच के बीच चार इंटरवल होंगे। 80 ओवरों का ये मैच होगा, जिसमें एक टीम को 40 ओवर खेलने को मिलेंगे। एक ईनिंग 20 ओवर की होगी। अगर 75 रन से कोई टीम पहली पारी में बिछड़ जाएगी तो उसे फॉलोऑन खेलना होगा। हालांकि, अभी तय यह तय नहीं है कि यह फॉर्मेट रेड बॉल से खेला जाएगा या फिर व्हाइट बॉल से। 96 खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे। 6 टीमें शुरुआत के सीजन में हो सकती हैं। 13 से 19 साल के लड़कों को फ्री में स्टेडियम में एंट्री मिलेगी।

विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब साढ़े 7 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
