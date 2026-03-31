PSL मैच पर कुदरत का कहर, तेज हवा के कारण ग्राउंड स्टाफ जमीन पर गिरे; 7वां मुकाबला हुआ रद्द
पाकिस्तान सुपर लीग 2026 के दौरान लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में मंगलवार को उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर जल्मी के बीच मैच से ठीक पहले भीषण आंधी और बारिश ने दस्तक दी।
पाकिस्तान सुपर लीग में इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर जल्मी के बीच होने वाले मुकाबला बारिश की वजह से शुरू नहीं हो सका। गद्दाफ़ी स्टेडियम में पीएसएल के सातवें मैच के शुरू होने से पहले तेज हवाओं ने मैदानकर्मियों को काफी परेशान किया। लगातार बारिश होने के कारण टॉस भी नहीं हो सका है। ग्राउंड पर काफी तेज हवाएं चल रही थी, जिसके कारण ग्राउंड स्टाफ को पिच पर कवर को रोकने में काफी मुश्किलें हो रही थी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक ग्राउंड स्टाफ हवा की रफ्तार के आगे टिक नहीं सका और जमीन पर गिर गया।
तेज हवाओं और भारी बारिश के कारण ग्राउंड स्टाफ के कई सदस्य पिच को कवर करने की कोशिश करते हुए लगभग उड़ गए। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि जैसे ही ग्राउंड स्टाफ ने पिच को सुरक्षित करने के लिए कवर डालना शुरू किया, हवा के एक जोरदार झोंके ने पूरे कवर को ऊपर उठा दिया। हवा इतनी तेज थी कि कई कर्मचारी संतुलन खो बैठे और एक-दूसरे को पकड़कर खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे। एक पल ऐसा भी आया जब ऐसा लगा कि हवा के साथ कवर और उस पर मौजूद स्टाफ के सदस्य दूर जा गिरेंगे।
पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज फखर जमां पर मंगलवार को गेंद से छेड़खानी के मामले में पाकिस्तान सुपर लीग के दो मैचों से निलंबित कर दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बताया कि मैच रैफरी ने फखर को लेवल तीन के अपराध का दोषी पाया जो पीएसएल में खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ के लिये आचार संहिता की धारा 2 . 14 के उल्लंघन को लेकर है।
यह घटना कराची किंग्स की पारी के आखिरी ओवर से पहले की है जब उन्हें जीत के लिये 14 रन की जरूरत थी। फखर को हारिस रऊफ और लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी से बात करते देखा गया। इसके बाद अंपायर फैसल अफरीदी ने गेंद मांगी और उसे देखने के बाद पाया कि इससे छेड़छाड़ की गई है।
मैदानी अंपायर शाहीद सैकत और फैसल खान आफरीदी , टीवी अंपायर आसिफ याकूब और चौथे अंपायर तारिक रशीद ने आरोप लगाये। फखर ने इससे इनकार किया और अनुशासनात्मक सुनवाई की गई । सारे सबूतों और फखर की दलील सुनने के बाद यह सजा तय की गई । इस सुनवाई के दौरान लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी, टीम निदेशक समीन राणा और टीम मैनेजर फारूक अनवर भी मौजूद थे।इस बीच लाहौर कलंदर्स प्रबंधन ने लाहौर में टीम होटल में पीएसएल का सुरक्षा प्रोटोकॉल तोड़ने के लिये कप्तान शाहीन शाह पर दस लाख रूपये का जुर्माना लगाया है ।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
परिचय और अनुभव
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
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