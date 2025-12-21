IND-PAK फाइनल में हाई वोल्टेज ड्रामा, वैभव सूर्यवंशी ने पाकिस्तानी प्लेयर्स को दिखाए जूते

संक्षेप: आमतौर पर शांत रहने वाले आयुष म्हात्रे और वैभव सूर्यवंशी रविवार को आउट होने के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों के इशारों पर भड़ गए और मुंहतोड़ जवाब दिया। वैभव ने अपने जूते की ओर इशारा भी किया।

भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को दुबई के आईसीसी एकेडमी ग्राउंड पर अंडर-19 एशिया कप फाइनल खेला गया, जिसमें पाकिस्तान ने भारत को 191 रनों से शिकस्त दी। इसके साथ ही पाकिस्तान ने दूसरी बार खिताब अपने नाम किया। पाकिस्तान ने अंडर-19 एशिया कप के फाइनल मुकाबले में रविवार को भारत को जीत के लिए 348 रनों का लक्ष्य दिया। इसके जवाब में भारतीय बल्लेबाजों ने निराश किया है और लगातार अंतराल पर विकेट गंवाए हैं। भारतीय टीम 26.2 ओवर में 156 रन ही बना सकी। मैच के दौरान मैदान पर माहौल काफी गर्म दिखा। दुबई के आईसीसी एकेडमी ग्राउंड पर भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। 348 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया के बल्लेबाजों और पाकिस्तानी गेंदबाजों के बीच तीखी झड़प हुई।

भारतीय टीम के कप्तान आयुष म्हात्रे तीसरे ओवर में पवेलियन लौटे। आउट होने के बाद लौटते समय अंपायर ने उनसे रुकने के लिए कहा लेकिन इस दौरान पाकिस्तानी तेज गेंदबाज अली रजा ने कुछ कहा, जिससे भारतीय कप्तान आगबबूला हो गए और पाकिस्तानी गेंदबाज को जवाब देते हुए दिखे। हालांकि अंपायर ने मामले को बढ़ने से पहले रोक दिया। इसके कुछ देर बाद वैभव सूर्यवंशी भी आउट हुए।

14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने अली रजा के पहले ही ओवर में 21 रन कूटकर अपने इरादे साफ कर दिए थे। हालांकि, जब वे 26 रन के निजी स्कोर पर अली रजा की ही गेंद पर आउट हुए, तो पाकिस्तानी गेंदबाज ने उम्मीद से ज्यादा जश्न मनाया। सूर्यवंशी ने इसका जवाब म्हात्रे से अलग अंदाज में दिया। उन्होंने पवेलियन लौटते समय पाकिस्तानी खिलाड़ियों को अपने जूते की ओर इशारा किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।