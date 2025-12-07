Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Temba Bavuma tells why South africa lost ODI Series decider match against India
साउथ अफ्रीका को ODI सीरीज डिसाइडर मैच में क्यों मिली शर्मनाक हार? कप्तान ने खुलकर बताया कारण

साउथ अफ्रीका को ODI सीरीज डिसाइडर मैच में क्यों मिली शर्मनाक हार? कप्तान ने खुलकर बताया कारण

संक्षेप:

साउथ अफ्रीका की टीम को 3 मैचों की वनडे सीरीज के आखिरी मुकाबले में हार का सामना क्यों करना पड़ा? इसका कारण कप्तान टेम्बा बावुमा ने बताया है। ये निर्णायक मुकाबला था, जिसमें साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से हार मिली।

Dec 07, 2025 06:57 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

साउथ अफ्रीका की टीम के कप्तान टेम्बा बावुमा ने मैच और सीरीज हारने पर बयान दिया है। उन्होंने बताया है कि उनकी टीम को हार का सामना क्यों करना पड़ा? कप्तान टेम्बा बावुमा ने माना है कि बोर्ड पर रन नहीं थे और इसका दबाव गेंदबाजी में भी दिखा। पिछले दो मैचों में बल्लेबाजी अच्छी थी, लेकिन इस मैच में हमने गलतियां कीं। इस मैच और सीरीज को टेम्बा बावुमा ने रेट भी किया है। टेम्बा बावुमा ने ये भी माना है कि ओस के कारण दूसरी पारी में बल्लेबाजी इस सीरीज में आसान रही।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

टेम्बा बावुमा ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कहा, “हम आज इस मैच को और भी ज्यादा रोमांचक बनाना चाहते थे। मुझे लगता है कि सच तो यह है कि बैटिंग के नज़रिए से, हमारे पास बोर्ड पर काफी रन नहीं थे। मुझे लगता है कि जैसा कि इस सीरीज में रहा है, लाइट्स में बॉल स्किड होने से खेलना थोड़ा आसान हो जाता है। इसलिए शायद हमें थोड़ा और स्मार्ट खेलना चाहिए था। बीच के ओवरों में, इस तरह से विकेट गंवाने से आप हमेशा दबाव में आ जाते हैं। आज बॉल से हमने अच्छा संघर्ष किया, पहले टर्म में हम कहीं बेहतर थे, लेकिन जाहिर है, ज्यादा स्कोरबोर्ड प्रेशर के बिना उन्हें रिस्क लेने की जरूरत नहीं पड़ी।”

कप्तान ने आगे कहा, "आखिर में, भारतीय टीम ने अपनी क्वालिटी दिखाई। उन्हें बधाई। (आज उनकी बैटिंग पर) मुझे लगता है जैसा मैंने कहा, हम और भी ज्यादा स्मार्ट हो सकते थे। मुझे लगता है, अगर मैं पहले दो वनडे देखूं, तो जब स्पिनर आए तो हमने खुद पर काफी गर्व किया। लड़कों ने स्पिनरों पर हावी होने की कोशिश की। मुझे लगता है कि शायद आज, हालात थोड़े अलग थे। आप इस तरह से विकेट नहीं गंवाना चाहते। इससे पार्टनरशिप बनाना मुश्किल हो गया और आप कभी भी 50 ओवर के गेम में ऑल आउट नहीं होना चाहते। कुछ अच्छी शुरुआत मिलीं। क्विंटन ने शतक जड़ा। मैं आया, लेकिन वहां रास्ता भटक गया। लड़कों के लिए यह हमेशा मुश्किल होने वाला था, लेकिन मुझे लगता है कि बस थोड़ा और स्मार्ट होना और इस अनुभव से सीखना।"

वे आगे बोले, "मुझे लगता है कि हमने निश्चित रूप से ग्रोथ की है। देखिए, हमारी टीम में कुछ युवा चेहरे हैं। हम इस बारे में बहुत बात करते हैं कि हम कैसे खेलना चाहते हैं, गेम को अपोजिशन के पास ले जाना चाहते हैं और मुझे लगता है कि हमने ऐसा किया। भारत के पास क्वालिटी स्पिनर हैं। और मुझे लगता है कि उन पर दबाव डालना कभी आसान नहीं होता। सीरीज के ज्यादातर हिस्से में, हम ऐसा कर पाए। हम वहीं से आगे बढ़ सकते हैं और जैसा मैंने कहा, बस हमें और ज्यादा स्मार्ट होना है, सिचुएशन को पहचानना है और उसी के हिसाब से खेलने की कोशिश करनी है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर दस बॉक्स होते, तो मैं यह सोचना चाहूंगा कि हमने उनमें से छह या सात पर टिक किया।"

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
Temba Bavuma India Vs South Africa India Vs South Africa ODI Series
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |