साउथ अफ्रीका को ODI सीरीज डिसाइडर मैच में क्यों मिली शर्मनाक हार? कप्तान ने खुलकर बताया कारण
साउथ अफ्रीका की टीम को 3 मैचों की वनडे सीरीज के आखिरी मुकाबले में हार का सामना क्यों करना पड़ा? इसका कारण कप्तान टेम्बा बावुमा ने बताया है। ये निर्णायक मुकाबला था, जिसमें साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से हार मिली।
साउथ अफ्रीका की टीम के कप्तान टेम्बा बावुमा ने मैच और सीरीज हारने पर बयान दिया है। उन्होंने बताया है कि उनकी टीम को हार का सामना क्यों करना पड़ा? कप्तान टेम्बा बावुमा ने माना है कि बोर्ड पर रन नहीं थे और इसका दबाव गेंदबाजी में भी दिखा। पिछले दो मैचों में बल्लेबाजी अच्छी थी, लेकिन इस मैच में हमने गलतियां कीं। इस मैच और सीरीज को टेम्बा बावुमा ने रेट भी किया है। टेम्बा बावुमा ने ये भी माना है कि ओस के कारण दूसरी पारी में बल्लेबाजी इस सीरीज में आसान रही।
टेम्बा बावुमा ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कहा, “हम आज इस मैच को और भी ज्यादा रोमांचक बनाना चाहते थे। मुझे लगता है कि सच तो यह है कि बैटिंग के नज़रिए से, हमारे पास बोर्ड पर काफी रन नहीं थे। मुझे लगता है कि जैसा कि इस सीरीज में रहा है, लाइट्स में बॉल स्किड होने से खेलना थोड़ा आसान हो जाता है। इसलिए शायद हमें थोड़ा और स्मार्ट खेलना चाहिए था। बीच के ओवरों में, इस तरह से विकेट गंवाने से आप हमेशा दबाव में आ जाते हैं। आज बॉल से हमने अच्छा संघर्ष किया, पहले टर्म में हम कहीं बेहतर थे, लेकिन जाहिर है, ज्यादा स्कोरबोर्ड प्रेशर के बिना उन्हें रिस्क लेने की जरूरत नहीं पड़ी।”
कप्तान ने आगे कहा, "आखिर में, भारतीय टीम ने अपनी क्वालिटी दिखाई। उन्हें बधाई। (आज उनकी बैटिंग पर) मुझे लगता है जैसा मैंने कहा, हम और भी ज्यादा स्मार्ट हो सकते थे। मुझे लगता है, अगर मैं पहले दो वनडे देखूं, तो जब स्पिनर आए तो हमने खुद पर काफी गर्व किया। लड़कों ने स्पिनरों पर हावी होने की कोशिश की। मुझे लगता है कि शायद आज, हालात थोड़े अलग थे। आप इस तरह से विकेट नहीं गंवाना चाहते। इससे पार्टनरशिप बनाना मुश्किल हो गया और आप कभी भी 50 ओवर के गेम में ऑल आउट नहीं होना चाहते। कुछ अच्छी शुरुआत मिलीं। क्विंटन ने शतक जड़ा। मैं आया, लेकिन वहां रास्ता भटक गया। लड़कों के लिए यह हमेशा मुश्किल होने वाला था, लेकिन मुझे लगता है कि बस थोड़ा और स्मार्ट होना और इस अनुभव से सीखना।"
वे आगे बोले, "मुझे लगता है कि हमने निश्चित रूप से ग्रोथ की है। देखिए, हमारी टीम में कुछ युवा चेहरे हैं। हम इस बारे में बहुत बात करते हैं कि हम कैसे खेलना चाहते हैं, गेम को अपोजिशन के पास ले जाना चाहते हैं और मुझे लगता है कि हमने ऐसा किया। भारत के पास क्वालिटी स्पिनर हैं। और मुझे लगता है कि उन पर दबाव डालना कभी आसान नहीं होता। सीरीज के ज्यादातर हिस्से में, हम ऐसा कर पाए। हम वहीं से आगे बढ़ सकते हैं और जैसा मैंने कहा, बस हमें और ज्यादा स्मार्ट होना है, सिचुएशन को पहचानना है और उसी के हिसाब से खेलने की कोशिश करनी है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर दस बॉक्स होते, तो मैं यह सोचना चाहूंगा कि हमने उनमें से छह या सात पर टिक किया।"