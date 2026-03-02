होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
कोलकाता और अहमदाबाद में दिखेगा साउथ अफ्रीका का दबदबा, टेम्बा बावुमा ने बताया 'विनिंग फॉर्मूला'

Mar 02, 2026 10:50 am ISTVikash Gaur Bhasha, नई दिल्ली
टेम्बा बावुमा ने साउथ अफ्रीका की टीम को मौजूदा टी20 विश्व कप का मजबूत दावेदार करार देते हुए कहा कि उसने अपनी सभी खामियों को दूर किया है और उसके पास हर विभाग में मैच का पासा पलटने वाले खिलाड़ी मौजूद हैं।

साउथ अफ्रीका की टेस्ट और वनडे टीम के कप्तान टेम्बा बावुमा ने अपनी टी20 टीम की तारीफ की है, जो इस समय टी20 विश्व कप 2026 में खेल रही है और सेमीफाइनल मैच में न्यूजीलैंड से भिड़ेगी। बावुमा ने मौजूदा टी20 विश्व कप का मजबूत दावेदार करार देते हुए कहा कि उसने अपनी सभी खामियों को दूर किया है और उसके पास हर विभाग में मैच का पासा पलटने वाले खिलाड़ी मौजूद हैं।

पिछले टी20 विश्व कप की उपविजेता दक्षिण अफ्रीका मौजूदा प्रतियोगिता में सुपर आठ चरण तक अजेय रहने वाली इकलौती टीम है। बावुमा ने टीम की बागडोर संभाल रहे एडेन मारक्रम, मध्यक्रम के अनुभवी बल्लेबाज डेविड मिलर और तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी की तारीफ की।

दक्षिण अफ्रीका को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब दिला कर 'चोकर' का तमगा काफी हद तक कम करने वाले इस खिलाड़ी ने रविवार को अरुण जेटली स्टेडियम में 'भाषा' को दिए साक्षात्कार में कहा, ''मैं इस विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका के प्रदर्शन से काफी रोमांचित हूं। टीम खेल के हर पहलू में काफी मजबूत है। बल्लेबाजी और गेंदबाजी में कोई कमी नहीं है और खिलाड़ी खिताब जीतने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।''

दक्षिण अफ्रीका के सामने चार मार्च को कोलकाता में खेले जाने वाले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड की चुनौती होगी और बावुमा का मानना है कि टीम को अहमदाबाद और दिल्ली में खेलने के बाद नये शहर की परिस्थितियों से सामंजस्य बिठाना होगा। उन्होंने कहा, ''टीम की अगली चुनौती सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड का सामना करना है। यह मैच कोलकाता में होगा और टीम को वहां की परिस्थितियों से सामंजस्य बिठाना होगा। हमने वहां हाल ही में टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन किया है। उम्मीद है टीम अपनी लय को जारी रखेगी।''

उन्होंने कहा कि विश्व कप का फाइनल अहमदाबाद है और उनकी टीम वहां की परिस्थितियों से अच्छी तरह से वाकिफ है। बावुमा ने कहा, '' हम अगर न्यूजीलैंड को हराकर फाइनल में पहुंचने में सफल रहे तो टीम को अहमदाबाद में खेलने का फायदा मिल सकता है। । टीम ने अपने ज्यादातर मैच अहमदाबाद में खेले है और मुझे लगता है उनका शिविर भी वहीं लगा था। वे वहां की परिस्थितियों के अभ्यस्त हैं और अगर वे फाइनल में जाते हैं तो उससे उन्हें फायदा होगा।''

दक्षिण अफ्रीका के ज्यादातर खिलाड़ियों ने इस विश्व कप में अहम मौकों पर अच्छा प्रदर्शन कर दबाव को हावी नहीं होने दिया है। बावुमा ने टीम के एक्स फैक्टर (अहम मौके पर अच्छ प्रदर्शन करने वाला खिलाड़ी) के बारे में पूछे जाने पर कहा, ''टीम के लगभग सभी खिलाड़ी लय में है। हमारे कप्तान (एडेन मारक्रम) जिम्मेदारी से टीम का नेतृत्व करने के साथ बल्ले से शानदार प्रदर्शन कर मिसाल कायम कर रहे हैं। इसका टीम पर काफी असर पड़ता है। लुंगी एनगिडी कमाल रहे हैं। उनके पास मैच में कभी भी विकेट निकालने की क्षमता है । वह धीमी गेंदों का शानदार तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। रेयान रिकेल्टन और डेविड मिलर भी बेहतरीन लय में हैं।''

मारक्रम ने इस विश्व कप के सात मैचों में 175 से अधिक की स्ट्राइक रेट से 268 जबकि रिकेल्टन ने 171.42 की स्ट्राइकरेट से 228 रन बनाये हैं। मिलर ने 158 के स्ट्राइक रेट और 84 की औसत से 168 रन बनाये है जिसमें भारत के खिलाफ 35 गेंद में 63 रन की आक्रामक पारी शामिल है। बावुमा ने कहा कि मिलर देश के लिए कुछ बड़ा करने को लेकर प्रेरित है। उन्होंने कहा, ''मध्यक्रम में डेविड मिलर अहम भूमिका निभा रहे हैं। वह युवा खिलाड़ियों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। उनकी मौजूदगी से रिकेल्टन, डेवाल्ड ब्रेविस और ट्रिस्टन स्टब्स अपना नैसर्गिक खेल खेल रहे हैं।''

उन्होंने कहा, ''किसी खिलाड़ी का अनुभव तभी मायने रखता है जब वह टीम के लिए अपना योगदान दे। मिलर ने परिपक्वता और जिम्मेदारी के साथ युवा खिलाड़ियों का मार्गदर्शन किया है। मिलर देश के लिए कुछ बड़ा करने को लेकर बेहद प्रेरित हैं।'' अनुभवी कागिसो रबाड़ा का प्रदर्शन उनकी ख्याति के मुताबिक नहीं रहा है लेकिन एनगिडी (छह मैचों में 12 विकेट), मार्को यानसन (पांच मैचों में 11 विकेट) और कोर्बिन बोश ( छह मैचों में 11 विकेट) ने प्रतिद्वंद्वी टीमों के बल्लेबाजों को परेशान किया है। इसमें से अपनी धीमी गेंदों से बल्लेबाजों को परेशान करने वाले एनगिड़ी और बोश का इकोनोमी रेट सात से भी कम रहा है।

टी20 विश्व कप के लिए आईसीसी के कमेंटेटर पैनल में शामिल बावुमा ने कहा, ''हमारे गेंदबाजों ने हर चरण में विकेट चटकाने की मानसिकता के साथ गेंदबाजी की है।'' उन्होंने एनगिडी की तारीफ करते हुए कहा, ''एनगिडी टी20 प्रारूप में हमेशा प्रभावी गेंदबाज रहे हैं। उनकी धीमी गेंद काफी कारगर रही है लेकिन अब फर्क यह है कि वह अपनी रफ्तार में मिश्रण और विविधता पर ज्यादा भरोसा दिखा रहे हैं। वह आत्मविश्वास के साथ धीमी गेंद डाल रहे हैं। उनका मानसिक दृष्टिकोण बदला है और अब वह सिर्फ रन रोकने नहीं, बल्कि विकेट लेने के इरादे से गेंदबाजी कर रहे हैं। यही बदलाव उनके प्रदर्शन में दिख रहा है।''

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


विशेषज्ञता:

क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट


ट्विटर प्रोफाइल
लिंक्डइन और पढ़ें
