टेंबा बावुमा ने तोड़ा ट्रैविस हेड का घमंड! 21वें शतक में जाकर टूटा जीत का ये सिलसिला

ट्रैविस हेड ने पहला टेस्ट मैच जीतने के बाद साउथ अफ्रीका के कप्तान को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया था। हालांकि अब अफ्रीकी टीम ने उन्हें एक ऐसा जख्म दिया है जो उन्हें लंबे समय तक याद रहने वाला है।

साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज का रोमांच चरम पर हैं। पहला टेस्ट जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज ट्रैविस हेड ने मेजबान टीम के कप्तान टेंबा बावुमा को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया था। अब उन्हें इसका जवाब साउथ अफ्रीका की टीम ने मैदान पर दिया है। ऑस्ट्रेलिया को दूसरे टेस्ट मैच में पारी के अंतर से हार का सामना करना पड़ा। ऐसा तब हुआ जब ट्रैविस हेड ने शतक जड़ा था। अब आप सोच रहे होंगे कि हेड के शतक पर हम इतना क्यों जोर दे रहे हैं, ऐसा तो कई बार होता है जब कोई बल्लेबाज शतक लगाता है मगर उसकी टीम को हार का सामना करना पड़ता है। SL vs ENG वनडे मैच में तो हैरी ब्रूक ने दोहरा शतक जड़ा, मगर इसके बावजूद इंग्लैंड को हार का सामना करना पड़ा। तो बता दें, ट्रैविस हेड का शतक ऑस्ट्रेलिया की जीत निश्चित करता है। 21वें शतक में जाकर उनका यह विनिंग स्ट्रीक टूटी है।

टेंबा बावुमा ने तोड़ा ट्रैविस हेड का घमंड ऑस्ट्रेलिया ने जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहला टेस्ट जीता था तो ट्रैविस हेड ने टेंबा बावुमा की फोटो के साथ अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाई थी। इसमें टेंबा बावुमा आंखें फाड़े दिखाई दे रहे थे और नीचे मैच का स्कोरकार्ड लगा था जिसमें साउथ अफ्रीका की हार दिख रही थी। टेंबा बावुमा की कप्तानी में साउथ अफ्रीका को टेस्ट क्रिकेट में पहली हार का सामना करना पड़ा था। बावुमा ने इसका जवाब ना तो सोशल मीडिया पर दिया और ना ही किसी इंटरव्यू का प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बावुमा ने मैदान पर इसका जवाब देना ज्यादा बेहतर समझा।

दूसरे टेस्ट के पहले दो दिन बारिश से प्रभावित होने के बावजूद साउथ अफ्रीका ने पहली पारी 425 रनों पर घोषित की। इस दौरान टेंबा बावुमा ने शानदार शतक जड़ते हुए 179 रनों की पारी खेली। इसके बाद साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में 99 रनों पर ढेर किया और फिर उन्हें फॉलोऑन भी दिया। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया फिर 206 रन पर सिमट गई और मेजबानों ने मैच को पारी और 31 रनों के अंतर से जीता। दूसरी पारी में ट्रैविस हेड ने शतक जड़ा था। इस सलामी बल्लेबाज ने 121 रनों की पारी खेली थी।

ट्रैविस हेड के इंटरनेशनल करियर का यह 21वां शतक था। वह अभी तक टेस्ट में 13 और वनडे में 8 शतक जड़ चुके हैं। उनके करियर में यह पहला मौका था जब शतक टीम की हार में आया हो। जी हां, इससे पहले हेड ने जो 20 शतक लगाए थे उन सभी मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया जीता था।