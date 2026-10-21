जब-जब मुश्किल में होते हैं तेम्बा बावुमा तो आता है उनका बेस्ट, अब ऑस्ट्रेलिया की लगाई लंका
तेम्बा बावुमा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में 179 रनों की मैराथन पारी खेलने के बाद कहा है कि जब वह खुद को कठिन परिस्थितियों में पाते हैं तो उनका बेस्ट निकलकर सामने आता है।
तेम्बा बावुमा ने साउथ अफ्रीका को 40 पर 4 विकेट खोने के बावजूद 400 के पार पहुंचा दिया। बावुमा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मार्को यानसेन और साइमन हार्मर के साथ मिलकर साझेदारियां कीं। खुद ने बड़ा शतक ठोका, जबकि यानसेन 85 रन बनाकर आउट हुए और हार्मर ने 82 रन बनाए। भले ही पहले दो दिन कुल 45 ओवर से कम का खेल हुआ, लेकिन तेम्बा बावुमा वहां भी मौजूद थे और तीसरे दिन तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। तीसरे दिन के खेल के बाद उन्होंने कहा कि जब कठिन समय होता है तो उनका बेस्ट निकलकर आता है।
तेम्बा बावुमा ने 334 गेंदों में 18 चौके और एक छक्के की मदद से 179 रन बनाए। ये उनकी पांचवीं टेस्ट सेंचुरी थी। साउथ अफ्रीका ने 9 विकेट खोकर 425 रन बनाए और पारी घोषित कर दी। यहां तक कि दिन के आखिर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चार ओवर भी साउथ अफ्रीका ने किए और एक सफलता भी मेजबानों को मिल गई। बावुमा ने तीसरे दिन के खेल के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “(जब वह क्रीज पर आए) सब कुछ बॉलर्स के फेवर में था; ओवरहेड्स, पिच। हमने दो विकेट जल्दी खो दिए थे।”
बावुमा ने कहा, “मैंने खुद को कई बार ऐसी सिचुएशन में पाया है। ऐसा लगता है कि इससे मेरा बेस्ट बाहर आता है। अप्रोच के नजरिए से यह कोई अलग नहीं था। मैंने हमेशा ऐसा ही किया है - खुद को फंसा पाया है। मुझे टीम को कॉम्पिटिटिव पोजिशन में लाने पर गर्व है। जो बात अलग थी, निजी तौर पर, वह यह थी कि इस बार मैं स्कोर कर पाया।” बावुमा ने मार्को यानसेन के साथ 132 और हार्मर के साथ 183 रनों की साझेदारी की। हालांकि, गौर करने वाली बात यह भी थी कि ऑस्ट्रेलिया के पास जोश हेजलवुड गेंदबाजी के लिए उपलब्ध नहीं थे।
कप्तान बावुमा ने मार्को यानसेन की तारीफ की और कहा, “मार्को ने बॉलर्स का सामना किया। वह बैट के बीच में और फील्ड में गैप ढूंढ पाया। साइमन ने समय बिताया। उन्होंने अपने विकेटों की बहुत कीमत लगाई।” बावुमा ने आगे कहा, “मैं यह नहीं कहूंगा कि बैटिंग करना आसान था। माइंडसेट के नज़रिए से, मेरे लिए असल में कुछ नहीं बदला। मैं हमेशा जितना हो सके उतना टाइट रहने की कोशिश कर रहा था और बॉल को जितना हो सके सीधा मारने की कोशिश कर रहा था। और उस गेमप्लान को जितना हो सके उतना लंबा खींचने की कोशिश कर रहा था।"
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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