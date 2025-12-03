रोहित शर्मा जब T20 वर्ल्ड कप खेल रहे थे तो मैं स्कूल में था…साउथ अफ्रीका के कप्तान ने क्यों दिया ये बयान?
टेम्बा बावुमा ने कहा है कि जब रोहित शर्मा टी20 वर्ल्ड कप 2007 में खेल रहे थे तो वह स्कूल में थे। टेम्बा बावुमा और रोहित शर्मा की उम्र में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी ये बयान हैरान करने वाला है।
साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। टेम्बा बावुमा ने कहा है कि जब रोहित शर्मा टी20 वर्ल्ड कप 2007 में खेल रहे थे तो वह स्कूल में थे। टेम्बा बावुमा और रोहित शर्मा की उम्र में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी ये बयान हैरान करने वाला है, क्योंकि टेम्बा बावुमा की उम्र इस समय 35 के पार है, जबकि रोहित शर्मा 38 के पड़ाव को पार कर चुके हैं। ऐसे में 3 साल का अंतर ही दोनों की उम्र में है। असल में टेम्बा बावुमा ये बताना चाह रहे थे कि रोहित शर्मा को कितना अनुभव इंटरनेशनल क्रिकेट का है। रोहित शर्मा और विराट कोहली ने मिलकर पहले वनडे मैच में साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों को घुटनों पर ला दिया था।
टेम्बा बावुमा ने रोहित शर्मा को लेकर बात की और कहा कि जब भारतीय टीम ने 2007 में दक्षिण अफ्रीका में टी20 विश्व कप जीता था तक वह स्कूली छात्र थे। उस टूर्नामेंट में रोहित शर्मा भी भारतीय टीम का हिस्सा थे और फाइनल में खेले थे। उन्होंने रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले दूसरे वनडे मैच की पूर्व संध्या पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ‘‘हमने रोहित शर्मा के खिलाफ खेला है। मुझे लगता है कि 2007 के टी20 विश्व कप के समय मैं स्कूल में था। मेरा मतलब है, ये खिलाड़ी काफी समय से भारतीय टीम में है, इसलिए इसमें कोई नई बात नहीं है। ये विश्व स्तरीय खिलाड़ी हैं।’’
उन्होंने आगे कहा, ‘‘ उनके खिलाफ खेलना कोई नई बात नहीं है, हम उनका सामना कर चुके हैं। यह भी सही है कि उनकी मौजूदगी में हमें ज्यादातर मैचों में निराशा मिली है, लेकिन हमने उनके खिलाफ अच्छा समय भी बिताया है। यह सब इस सीरीज को और भी रोमांचक बनाता है।’’ बावुमा ने इस बीच ये भी कहा कि दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन के खेल के दौरान दक्षिण अफ्रीका के मुख्य कोच शुकरी कोनराड द्वारा इस्तेमाल किए गए ‘ग्रोवेल (घुटना टेकने पर मजबूर करना)’ शब्द पर उन्हें स्पष्टीकरण देने की कोई जरूरत नहीं है।