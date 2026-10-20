दोहरे शतक से चूके तेम्बा बावुमा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ साउथ अफ्रीका ने 425 रन बनाकर घोषित की पारी
तेम्बा बावुमा दोहरा शतक लगाने से चूक गए हैं। दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन अपनी पहली पारी 425 रनों पर घोषित कर दी है। देखिए पूरे दिन क्या- क्या हुआ।
साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच गेबेरहा में तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है। मंगलवार को खेल का तीसरा दिन था, जिसकी समाप्ति हो चुकी है। खेल की समाप्ति पर ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी शुरू कर दी है और एक विकेट खो भी दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने निक मैडिनसन के विकेट के नुकसान पर 3/1 रन बना लिए हैं। इससे पहले साउथ अफ्रीका ने अपनी पहली पारी 9 विकेट के नुकसान पर 425 रनों पर घोषित की। कप्तान तेम्बा बामुमा दोहरा शतक लगाने से चूक गए। उन्होंने 179 रनों की पारी खेली। अपनी इस पारी के दौरान तेम्बा ने 334 गेंदों का सामना करते हुए 18 चौके और 1 छक्का लगाया। उन्होंने अपनी टीम के बल्लेबाजों के जल्दी आउट हो जाने के बाद धैर्य का परिचय दिया।
बावुमा ने साउथ अफ्रीका की लड़खड़ाती हुई पारी को संभाला है और एक छोर पर अड़े रहे हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि साउथ अफ्रीका का पहला विकेट 12 के स्कोर पर गिरा। दूसरा बल्लेबाज भी 12 के स्कोर पर ही चलता बना। तीसरे के पैर भी ज्यादा देर नहीं टिके और 25 रनों के योग पर पवेलियन लौट गया। चौथे बल्लेबाज ने थोड़ा संघर्ष किया लेकिन 40 रन के स्कोर उसे भी आउट होकर पवेलियन जाना पड़ा। पांचवां 92 रन के योग पर आउट हुआ। 6वां 110 रन के टीम स्कोर पर पवेलियन लौटा।
यान्सेन और हारमर के साथ बावुमा ने कीं बड़ी साझेदारियां
इन बल्लेबाजों से छोटी- छोटी साझेदारियां करने के बाद बावुमा ने 7वें विकेट के लिए मार्को यान्सेन के साथ 132 रनों की साझेदारी की और टीम का स्कोर 242 पर पहुंचा दिया। मार्को यान्सेन 85 रन बनाकर आउट हुए। 242/7 के स्कोर के बाद बल्लेबाजी करने आए साइमन हारमन ने भी बावुमा का अच्छा साथ दिया। उन्होंने 82 रनों का योगदान दिया और तेम्बा के साथ 277 गेंदों में रिकॉर्ड 187 रनों की साझेदारी की। इस मैच की पहली पारी में साउथ अफ्रीका के रियाल रिकल्टन ने 31, वियान मुल्डर ने 13, और एडेन मार्करम ने 11 रन बनाए। इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू सका। ऑस्ट्रेलिया की ओर से स्क्वॉट बोलेंड ने 5, मिचेल स्टार्क ने 3 और मार्नस लाबुशेन ने 1 विकेट हासिल किया।
क्या मुकाबले में नतीजा निकलेगा?
बुधवार को ऑस्ट्रेलिया की टीम 1 विकेट पर 3 रनों से आगे खेलना शुरू करेगी। ट्रैविस हेड और स्क्वॉड बोलैंड नाबाद हैं और कल बैटिंग करने आएंगे। पहले टेस्ट मैच को ऑस्ट्रेलिया ने बड़े अंतर से जीता था। दूसरे और तीसरे में कौन बाजी मारेगा देखना दिलचस्प होगा। बारिश के कारण पहले दो दिन पूरे ओवर नहीं फेंके जा सके। यही कारण है कि तीसरे दिन पहली पारी समाप्त हुई और दूसरी शुरू। यह मुकाबला ड्रॉ की ओर बढ़ता दिख रहा है। क्या आखिरी दो दिनों में नतीजा निकलेगा देखना दिलचस्प होगा।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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