तेम्बा बावुमा की टॉप 5 में एंट्री, रोहित के बाद अब विराट निशाने पर; WTC में सबसे ज्यादा टेस्ट जीतने वाले कप्तान
तेम्बा बावुमा ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले कप्तानों की लिस्ट में रोहित शर्मा को पछाड़ दिया है। साउथ अफ्रीका के कप्तान बावुमा टॉप 5 में शामिल हो गए हैं।
तेम्बा बावुमा की अगुवाई वाली साउथ अफ्रीकी टीम ने केपटाउन में ऑस्ट्रेलिया को तीसरे टेस्ट में 176 रनों से रौंदा। साउथ अफ्रीका ने तीन मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम की। साउथ अफ्रीका ने केपटाउन में जीत दर्ज करते ही ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट टीम रैंकिंग में शीर्ष स्थान छीन लिया। यह सीरीज आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) का हिस्सा थी। बावुमा डब्ल्यूटीसी इतिहास में सबसे ज्यादा टेस्ट मैच जीतने वाले कप्तानों की लिस्ट में पांचवें नंबर पर पहुंच गए हैं। उन्होंने डब्ल्यूटीसी में 15 मैचों में कप्तानी करने के बाद 12 जीते हैं। उन्हें इस दौरान एक हार का सामना करना पड़ा जबकि एक टेस्ट ड्रॉ रहा। उनका जीत प्रतिशत 86.66 है। बावुमा का डब्ल्यूटीसी में 10 या उससे अधिक मैच जीतने वालों कप्तानों में जीत प्रतिशत सर्वाधिक है।
रोहित शर्मा के बाद अब विराट कोहली निशाने पर
बावुमा ने पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को पछाड़कर टॉप 5 में एंट्री की है। रोहित ने डब्ल्यूटीसी में 24 टेस्ट में कमान संभालने के बाद 12 जीते और 9 गंवाए। तीन मैच ड्रॉ रहे। रोहित के बाद अब बावुमा के निशाने पर विराट कोहली हैं। कोहली के नेतृत्व में भारत ने डब्ल्यूटीसी में 22 मैच खेले, जिसमें 14 जीते और सात में हार का मुंह देखा। एक टेस्ट ड्रॉ पर छूटा। विराट और रोहित टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं। बावुमा को लिस्ट में विराट से आगे निकलने के लिए दो और टेस्ट जीतने की जरूरत है। लिस्ट में शीर्ष पर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस हैं। उन्होंने 43 टेस्ट मैचों से 26 जीते और 11 में हार झेली। छह मुकाबले ड्रॉ रहे। केपटाउन में हार के बाद ऑस्ट्रेलिया ने WTC 2025-2027 की अंक तालिका में सिंहासन गंवा दिया। न्यूजीलैंड टीम शीर्ष पर चली गई और साउथ अफ्रीका दूसरे नंबर पर है। आईसीसी ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत साल 2019 में की थी।
WTC में सबसे ज्यादा टेस्ट जीतने वाले कप्तान (जीत प्रतिशत)
26 - पैट कमिंस (60.46 प्रतिशत)
21 - बेन स्टोक्स (52.50 प्रतिशत)
15 - जो रूट (41.66 प्रतिशत)
14 - विराट कोहली (63.63 प्रतिशत)
13 - तेम्बा बावुमा (86.66 प्रतिशत)
12 - रोहित शर्मा (50.00 प्रतिशत)
11 - टॉम लैथम (55.00 प्रतिशत)
हार्मर ने केपटाउन में की घातक गेंदबाजी
साइमन हार्मर ने अपने टेस्ट करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 16 रन देकर छह विकेट झटके जिससे दक्षिण अफ्रीका ने शनिवार को तीसरे टेस्ट के पांचवें दिन केपटाउन टेस्ट जीता। हार्मर ने मैच में कुल 120 रन देकर 10 विकेट हासिल किए। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में पहली बार 10 विकेट लेने का कारनामा किया। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 288 रन का लक्ष्य मिला था, लेकिन केपटाउन में उसकी टीम पूरी तरह बिखर गई और लक्ष्य हासिल करने में नाकाम रही। मेजबान टीम ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरी पारी में महज 111 रन पर समेट दिया। 2018 के चर्चित 'सैंडपेपरगेट' विवाद के बाद दक्षिण अफ्रीका में दोनों टीमों के बीच खेली गई पहली टेस्ट सीरीज में मेजबान टीम ने 0-1 से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी की।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
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परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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