तेम्बा बावुमा ने धोनी के दमदार क्लब में की एंट्री, दोहरे शतक से चूकने के बावजूद बनाए 5 रिकॉर्ड
Temba Bavuma Century Records: तेम्बा बावुमा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट में बेहतरीन बल्लेबाजी की। साउथ अफ्रीका के कप्तान बावुमा ने गकेबरहा में अनेक रिकॉर्ड बनाए।
साउथ अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट की पहली पारी में कमाल की बैटिंग की। उन्होंने गकेबरहा के सेंट जॉर्ज पार्क में 334 गेंदों का सामना करने के बाद 179 रन बनाए, जिसमें 18 चौके और एक छक्का है। बावुमा ने उस वक्त मोर्चा संभाला, जब मेजबान टीम के 40 रन पर चार विकेट गिर गए थे। एक समय तो साउथ अफ्रीका का स्कोर छह पर 110 रन था। बावुमा की बदौलत साउथ अफ्रीका ने गकेबरहा टेस्ट की तीसरे दिन 425/9 पर घोषित की। यह बावुमा के टेस्ट करियर का पांचवां और बतौर कप्तान चौथा शतक है। उन्होंने अपने पहले दोहरे शतक से चूकने के बावजूद रिकॉर्ड्स की झड़ी लगाई। चलिए, आपको उनके 5 रिकॉर्ड के बारे में बताते हैं।
बावुमा ने धोनी के दमदार क्लब में मारी एंट्री
बावुमा ने पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी के दमदार क्लब में एंट्री कर ली है। वह टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 175 या उससे अधिक रनों की पारी खेलने वाले 10वें कप्तान बन गए हैं। धोनी लिस्ट में तीसरे पायदान पर हैं। उन्होंने 2013 में चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया के सामने 265 गेंदों में 24 चौकों और 6 छक्कों की मदद से 224 रन बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध बतौर कप्तान सबसे बड़ी पारी इंग्लैंड के वैली हैमंड ने खेली है। उन्होंने 1938 में लॉर्ड्स में 240 रन बटोरे थे। उनके बाद पाकिस्तान के पूर्व कप्तान सलीम मलिक हैं, जिन्होंने 1994 में रावलपिंडी में 237 रन बनाए थे।
ऐसा करने वाले पहले दक्षिण अफ्रीकी कप्तान
टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के सामने दक्षिण अफ्रीका के सात कप्तानों ने अब तक शतक लगाया है। हालांकि, बावुमा साउथ अफ्रीका के पहले कप्तान हैं, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 150 प्लस रन बनाए। वह गकेबरहा में टेस्ट सेंचुरी ठोकने वाले पहले भी पहले दक्षिण अफ्रीकी कप्तान हैं। उन्हें पहले यहां 1992 में केपलर वेसेल्स ने भारत के खिलाफ नाबाद 95 रनों की पारी खेली थी। 36 वर्षीय बावुमा ने अपने पांच टेस्ट शतक अलग-अलग टीमों के विरुद्ध लगाए हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अलावा पाकिस्तान, श्रीलंका, वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के खिलाफ सेंचुरी जड़ी। वह पांच अलग-अलग विरोधी टीमों के खिलाफ टेस्ट शतक लगाने वाले 25वें बल्लेबाज बन गए हैं। बावुमा ने साइमन हार्मर (157 गेंदों में 82) के साथ आठवें विकेट के लिए 183 रनों की शानदार साझेदारी की। यह टेस्ट में 8वें विकेट के लिए दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी साझेदारी है।
टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे बड़ी पारी खेलने वाले कप्तान
240 - वैली हैमंड (लॉर्ड्स, 1938)
237 - सलीम मलिक (रावलपिंडी, 1994)
224 - एमएस धोनी (चेन्नई, 2013)
219 - डेनिस एटकिंसन (ब्रिजटाउन, 1955)
215 - डेविड गॉवर (बर्मिंघम, 1985)
213 - ब्रायन लारा (किंग्स्टन, 1999)
211 - जावेद मियांदाद (कराची, 1988)
196 - बाबर आजम (कराची, 2022)
188 - माइक डेनिस (मेलबर्न, 1975)
179 - तेम्बा बावुमा (गकेबरहा, 2026)
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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