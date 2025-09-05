27 साल बाद इंग्लैंड की सरजमीं पर साउथ अफ्रीका का करिश्मा, टेम्बा बावुमा की टीम ने रच दिया इतिहास

टेम्बा बावुमा 27 साल में इंग्लैंड की धरती पर अपनी टीम को द्विपक्षीय एकदिवसीय सीरीज जिताने वाले पहले दक्षिण अफ्रीकी कप्तान बन गए हैं। दक्षिण अफ्रीका ने लॉर्ड्स में दूसरा वनडे जीतकर सीरीज भी अपने नाम कर ली।

टेम्बा बावुमा की कप्तानी वाली टीम साउथ अफ्रीका ने गुरुवार 4 सितंबर को लंदन के लॉर्ड्स में इतिहास रच दिया। टेम्बा बावुमा पिछले 27 साल के इतिहास में पहले ऐसे साउथ अफ्रीकी कप्तान बन गए हैं, जिन्होंने इंग्लैंड में जाकर वनडे सीरीज जीती है। करीब तीन दशक का सूखा टेम्बा बावुमा की कप्तानी वाली टीम ने समाप्त किया है। कुछ ही महीने पहले साउथ अफ्रीका की टीम ने टेम्बा बावुमा की कप्तानी में ही आईसीसी ट्रॉफी जीतने का भी सूखा समाप्त किया था, जब इंग्लैंड में साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया की टीम ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 के फाइनल में धूल चटाई थी।

साउथ अफ्रीका की टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड में जारी तीन मैचों की वनडे सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त पहले दो मैच जीतकर बना ली है। मैथ्यू ब्रीट्जके ने 85 रनों की दमदार पारी खेली, जबकि ट्रिस्टन स्टब्स के बल्ले से भी अर्धशतक आया। इसी के दम पर 330 रनों तक साउथ अफ्रीका की टीम पहुंची और इंग्लैंड की टीम 325 रन बना सकी और मैच 5 रनों के अंतर से हार गई। इस मुकाबले को जीतकर साउथ अफ्रीका ने सीरीज भी जीत ली, क्योंकि पहला मैच भी साउथ अफ्रीका ने ही जीता था।