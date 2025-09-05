Temba Bavuma creates history to become first South African captain in 27 years to Win bilateral ODI series in England 27 साल बाद इंग्लैंड की सरजमीं पर साउथ अफ्रीका का करिश्मा, टेम्बा बावुमा की टीम ने रच दिया इतिहास, Cricket Hindi News - Hindustan
Temba Bavuma creates history to become first South African captain in 27 years to Win bilateral ODI series in England

27 साल बाद इंग्लैंड की सरजमीं पर साउथ अफ्रीका का करिश्मा, टेम्बा बावुमा की टीम ने रच दिया इतिहास

टेम्बा बावुमा 27 साल में इंग्लैंड की धरती पर अपनी टीम को द्विपक्षीय एकदिवसीय सीरीज जिताने वाले पहले दक्षिण अफ्रीकी कप्तान बन गए हैं। दक्षिण अफ्रीका ने लॉर्ड्स में दूसरा वनडे जीतकर सीरीज भी अपने नाम कर ली।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तानFri, 5 Sep 2025 11:02 AM
27 साल बाद इंग्लैंड की सरजमीं पर साउथ अफ्रीका का करिश्मा, टेम्बा बावुमा की टीम ने रच दिया इतिहास

टेम्बा बावुमा की कप्तानी वाली टीम साउथ अफ्रीका ने गुरुवार 4 सितंबर को लंदन के लॉर्ड्स में इतिहास रच दिया। टेम्बा बावुमा पिछले 27 साल के इतिहास में पहले ऐसे साउथ अफ्रीकी कप्तान बन गए हैं, जिन्होंने इंग्लैंड में जाकर वनडे सीरीज जीती है। करीब तीन दशक का सूखा टेम्बा बावुमा की कप्तानी वाली टीम ने समाप्त किया है। कुछ ही महीने पहले साउथ अफ्रीका की टीम ने टेम्बा बावुमा की कप्तानी में ही आईसीसी ट्रॉफी जीतने का भी सूखा समाप्त किया था, जब इंग्लैंड में साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया की टीम ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 के फाइनल में धूल चटाई थी।

साउथ अफ्रीका की टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड में जारी तीन मैचों की वनडे सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त पहले दो मैच जीतकर बना ली है। मैथ्यू ब्रीट्जके ने 85 रनों की दमदार पारी खेली, जबकि ट्रिस्टन स्टब्स के बल्ले से भी अर्धशतक आया। इसी के दम पर 330 रनों तक साउथ अफ्रीका की टीम पहुंची और इंग्लैंड की टीम 325 रन बना सकी और मैच 5 रनों के अंतर से हार गई। इस मुकाबले को जीतकर साउथ अफ्रीका ने सीरीज भी जीत ली, क्योंकि पहला मैच भी साउथ अफ्रीका ने ही जीता था।

साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड में आखिरी बार 1998 में एकदिवसीय सीरीज जीती थी, जब उन्होंने एडम हॉलिओके की टीम को 2-1 से हराया था। उस समय साउथ अफ्रीका की टीम के कप्तान हैंसी क्रोन्जे थे। इस मौजूदा जीत से पहले वे 2008, 2012, 2017 और 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ एकदिवसीय सीरीज जीत नहीं पाए हैं। साउथ अफ्रीका ने 1994 में टेक्साको ट्रॉफी हारी, 1998 में जीती, 2008 की नेटवेस्ट सीरीज में हार झेली, 2012 की नेटवेस्ट सीरीज ड्रॉ रही, 2017 में फिर से साउथ अफ्रीका को हार मिली। 2022 में सीरीज ड्रॉ रही और अब 2025 की सीरीज जीत ली है।

