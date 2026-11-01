टेंबा बावुमा ने रचा इतिहास, टूटा रोहित शर्मा का रिकॉर्ड; बने पैट कमिंस को सबसे ज्यादा टेस्ट हराने वाले कप्तान

टेंबा बावुमा ने पैट कमिंस की अगुवाई वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम को 2-1 से टेस्ट सीरीज में धूल चटाई। साउथ अफ्रीका के कप्तान अब पैट कमिंस को सबसे ज्यादा टेस्ट मैच हराने वाले कप्तान बन गए हैं।

टेंबा बावुमा की अगुवाई वाली साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 3 मैच की टेस्ट सीरीज में 2-1 से धूल चटाई। सीरीज का पहला मैच 200 से अधिक रनों से हारने के बाद अफ्रीकी टीम ने जो कमबैक किया उसे लंबे समय से याद रखा जाएगा। साउथ अफ्रीका पहला टेस्ट 214 रन से हारा था। इस मैच के बाद ऑस्ट्रेलियाई ओपनर ट्रैविस हेड ने सोशल मीडिया पर टेंबा बावुमा को लेकर एक मीम शेयर किया था, इसके बाद सीरीज जो तबाही मची वो हर किसी ने देखी। बावुमा की 179 रनों की पारी के दम पर साउथ अफ्रीका ने दूसरा टेस्ट पारी और 31 रनों से जीतकर सीरीज 1-1 से बराबर की और अब तीसरे टेस्ट में कंगारुओं को 176 रनों से धूल चटाई।

टेंबा बावुमा बने पैट कमिंस को सबसे ज्यादा टेस्ट मैच हराने वाले कप्तान साउथ अफ्रीका के कप्तान टेंबा बावुमा ने इसी के साथ इतिहास रचा। वह पैट कमिंस को सबसे ज्यादा टेस्ट मैच हराने वाले कप्तान बन गए हैं। जी हां, उन्होंने इस मामले में पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ा है। हिटमैन ने अपने छोटे से टेस्ट कैप्टेंसी करियर में पैट कमिंस की अगुवाई वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम को 2 बार धूल चटाई थी। मगर अब बावुमा ने 3 बार यह कारनामा कर दिखाया है।

टेंबा बावुमा ने WTC फाइनल में भी पैट कमिंस को रौंदा था ऑस्ट्रेलिया को इस टेस्ट सीरीज में 2 बार हराने से पहले टेंबा बावुमा की कप्तानी में साउथ अफ्रीका ने पैट कमिंस को WTC फाइनल में भी बुरी तरह रौंदा था। इस जीत के साथ साउथ अफ्रीका का आईसीसी ट्रॉफी का सूखा भी खत्म हुआ था। अभी तक WTC के तीन फाइनल खेले गए हैं, जिसमें न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका 1-1 बार चैंपियन बनी है। अगले साल यानी 2027 में WTC का चौथा फाइनल खेला जाना है। अब देखना होगा कि इस बार खिताबी मुकाबले में कौन सी 2 टीमें पहुंचती है और कौन खिताब पर कब्जा जमाता है। आज तक किसी एक टीम ने दो बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का गदा नहीं उठाया है।

साउथ अफ्रीका बनी नंबर-1 टेस्ट टीम तीसरे टेस्ट के आखिरी दिन गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत साउथ अफ्रीका ने आईसीसी पुरुष टेस्ट टीम रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया को शीर्ष स्थान से हटा दिया। इस जीत का मतलब है कि मौजूदा आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप विजेता अब रैंकिंग में भी शीर्ष पर हैं। ऑस्ट्रेलिया अब दूसरे स्थान पर खिसक गया है, जबकि न्यूजीलैंड (106), भारत (105) और इंग्लैंड (102) शीर्ष पांच में शामिल हैं। दक्षिण अफ्रीका (प्रोटियास) अब 124 रेटिंग के साथ शीर्ष पर है, जबकि ऑस्ट्रेलिया 122 रेटिंग के साथ दूसरे स्थान पर आ गया है। यह रैंकिंग में उछाल, पिछली आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनलिस्टों के बीच खेली गई एक कड़े मुकाबले वाली टेस्ट सीरीज के बाद आया है।

तीन मैचों की बहुप्रतीक्षित सीरीज की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया ने डरबन में 214 रनों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी, लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे टेस्ट में शानदार वापसी की। आईसीसी के अनुसार, मेजबान टीम ने गेबेरहा में एक पारी और 31 रनों से शानदार जीत हासिल की, जिससे केप टाउन में होने वाला आखिरी टेस्ट एक रोमांचक मुकाबले में बदल गया।

सीरीज के उतार-चढ़ाव भरे मिजाज के अनुरूप, आखिरी टेस्ट भी उम्मीदों पर खरा उतरा, जिसमें पलड़ा कभी एक टीम की तरफ तो कभी दूसरी टीम की तरफ झुकता रहा। अंततः, पांचवें दिन दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी क्रम को ध्वस्त कर दिया और 176 रनों की एक बड़ी जीत हासिल की।