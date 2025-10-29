अपने पति को बता देना वो बदतमीज है; जब केएल राहुल ने इंग्लैंड के दिग्गज की पत्नी से की शिकायत

संक्षेप: केएल राहुल ने खुलासा किया है कि वह केविन पीटरसन के यहां डिनर पर गए थे और वहां उनकी शिकायत उनकी ही पत्नी से कर दी। भारत के स्टार बल्लेबाज ने बताया कि उन्होंने जेसिका पीटरसन से कहा था कि उनका पति बदतमीज है। उनके प्रति उजड्ड है और ये बात वह अपने पति को बता दें।

टीम इंडिया के स्टार बैटर केएल राहुल ने इंग्लैंड के दिग्गज खिलाड़ी की पत्नी से उसी की शिकायत की थी। उनसे कहा था कि जाकर अपने पति को बता देना कि वह बहुत बदतमीज है। ये किस्सा खुद केएल राहुल ने हाल ही में साझा किया है।

केएल राहुल ने बताया है कि वह केविन पीटरसन के यहां डिनर पर गए थे और वहां उन्होंने उनकी पत्नी जेसिका पीटरसन से कहा था कि उनके पति उजड्ड हैं। मेरे प्रति बदतमीज हैं। भारतीय स्टार ने ये बातें हंसी-मजाक में कही थी।

दिल्ली कैपिटल्स से जुड़े हैं दोनों केएल राहुल और केविन पीटरसन दोनों ही इस साल आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के साथ थे। राहुल जहां लखनऊ सुपर जॉइंट्स छोड़कर दिल्ली के साथ जुड़े थे, वहीं पीटरसन टीम के साथ बतौर मेंटर जुड़े हुए हैं। दोनों की पर्सनल केमिस्ट्री शानदार है। दोनों अपनी चुटीली टिप्पणियों और एक दूसरे के साथ हंसी-मजाक के लिए जाने जाते हैं।

केएल राहुल ने यूट्यूब पर '2 स्लॉगर्स' पॉडकास्ट में बताया कि उनकी पत्नी आथिया शेट्टी भी पीटरसन के साथ उनके हंसी-मजाक को लेकर उनकी खिंचाई कर चुकी हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली कैपिटल्स के सोशल मीडिया पेज पर उनके और पीटरसन के हंसी-मजाक के क्लिप्स को देखकर शेट्टी भी उनकी टांग खींच चुकी हैं।

केएल राहुल और केविन पीटरसन की पर्सनल केमिस्ट्री शानदार केएल राहुल ने पॉडकास्ट पर बताया, 'हमारी हंसी-ठिठोली अलग है। वह बहुत चुहलबाज हैं। वह भी आपको पलटकर देते हैं।' भारतीय स्टार ने हंसते हुए आगे कहा, 'एक तो यह वीडियो था और उसके अलावा दो-तीन बार जब मैंने कुछ कहा है तो दिल्ली कैपिटल्स ने उसे इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया। तब मेरी पत्नी मुझसे कहती थी- तुम इतनी हल्की बातें क्यों करते हो? वह कितने अच्छे आदमी हैं।'

दोनों अक्सर एक दूसरे की करते रहते हैं खिंचाई केएल राहुल ने आगे बताया, 'मैंने कहा- वह जितनी बातें मुझे कहते हैं, जितना मुझे सुनाते हैं, उसका आधा भी बाहर नहीं आता। ये तो तीन बार मैंने उन्हें जवाब दिया लेकिन वह तो 100 बार मेरे पीछे पड़ चुके हैं।'