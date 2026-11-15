भारत ने न्यूजीलैंड दौरे पर सीरीज जीतकर पहली बार किया ये कमाल, कोच गंभीर का ‘विदेशी धरती का सूखा’ भी हुआ समाप्त

India vs New Zealand: टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड में टी20 के बाद वनडे सीरीज भी अपने नाम कर ली। वनडे सीरीज जीतते ही भारत के हेड कोच गंभीर का ‘विदेशी धरती का सूखा’ समाप्त हो गया।

अर्शदीप सिंह की अगुवाई में गेंदबाजों की उत्कृष्ट प्रदर्शन से भारत ने अपने कम स्कोर का सफलतापूर्वक बचाव करते हुए रविवार को माउंट मोनगानुई आखिरी वनडे में न्यूजीलैंड को 22 रन से हराकर पांच मैचों की सीरीज 3-1 से जीती। भारतीय बल्लेबाजों ने लगातार दूसरे मैच में निराशाजनक प्रदर्शन किया और उसकी टीम पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किए जाने के बाद 42.1 ओवर में 209 रन पर सिमट गई। भारतीय गेंदबाजों ने हालांकि न्यूजीलैंड को शुरू से बैकफुट पर रखा और उसकी पूरी टीम को 48.1 ओवर में 187 रन पर ढेर कर दिया। भारत ने पहले दोनों मैच जीते थे जबकि न्यूजीलैंड चौथा मैच जीतने में सफल रहा था। श्रृंखला का तीसरा मैच बारिश के कारण रद्द कर दिया गया था। इस तरह से गौतम गंभीर के कोच बनने के बाद भारत ने वनडे में विदेशी धरती पर अपनी पहली सीरीज जीती। गंभीर 2024 में भारतीय टीम के हेड कोच बने थे। भारत ने न्यूजीलैंड में वनडे सीरीज से पहले टी20 इंटरनेशनल सीरीज 3-2 से जीती। भारत ने पहली बार न्यूजीलैंड में एक ही दौरे पर वनडे और T20I सीरीज जीतने का कमाल किया है।

अर्शदीप सिंह चुने गए प्लेयर ऑफ द मैच भारतीय गेंदबाजों ने अनुशासित गेंदबाजी का शानदार नमूना पेश करते हुए न्यूजीलैंड के किसी भी बल्लेबाज को अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में नहीं बदलने दिया। प्लेयर ऑफ द मैच अर्शदीप सिंह ने 30 रन देकर तीन, मोहम्मद सिराज ने 50 रन देकर दो और अक्षर पटेल ने 28 रन देकर दो विकेट लिए। इस दौरे में अपना पहला मैच खेल रहे सिराज ने टिम सीफर्ट (14) को मिड ऑन पर आसान कैच देने के लिए मजबूर किया। लेकिन पिछले मैच में शतक जड़ने वाले विल यंग (22) और निक केली (24) ने अगले 11 ओवर तक कोई विकेट नहीं गिरने दिया। इस दौरान इन दोनों ने 38 रन जोड़े। अर्शदीप ने इन दोनों को आउट किया जबकि सिराज ने फिन एलन को आते ही पवेलियन भेजकर भारत की उम्मीद जगा दी। इस बीच अगर विराट कोहली ने अर्शदीप की गेंद पर दूसरी स्लिप में डीन फॉक्सक्रॉफ्ट का कैच नहीं छोड़ा होता तो न्यूजीलैंड की स्थिति और खराब हो जाती। अर्शदीप ने यंग को बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर कैच आउट करवाया। रुतुराज गायकवाड़ ने उनका शानदार कैच लिया। इसके बाद उनकी गेंद केली के बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर विकेटों में समा गई। सिराज ने एलन (01) का ऑफ स्टंप थर्राया जिससे न्यूजीलैंड का स्कोर एक विकेट पर 64 रन से चार विकेट पर 83 रन हो गया। श्रेयस अय्यर ने अपने तेज गेंदबाजों पर भरोसा रखा और इसके सकारात्मक परिणाम भी दिखे। जब फॉक्सक्रॉफ्ट (31) और माइकल ब्रेसवेल (19) की जोड़ी खतरनाक नजर आ रही थी तब लगातार गेंदों पर इन दोनों के विकेट गंवाने से न्यूजीलैंड संकट में पड़ गया।

रोहित और विराट का बल्ला नहीं चला आकिब नबी ने ब्रेसवेल को शार्ट पिच गेंद पर चकमा दिया जबकि डेब्यूटेंट कर रहे यश ठाकुर ने फॉक्सक्रॉफ्ट को बोल्ड करके अपने करियर का पहला विकेट लिया। इन दोनों ने पांचवें विकेट के लिए 36 रन की साझेदारी की थी। भारत ने 36वें ओवर में स्पिनर के रूप में पांचवां गेंदबाज आजमाया। यह वनडे में पहला अवसर है जबकि भारत ने 35 ओवर के बाद पहली बार स्पिनर को गेंद सौंपी। नमन धीर ने आक्रामक अंदाज में खेल रहे कप्तान मिचेल सैंटनर (24) का विकेट लेकर भारत को बड़ी सफलता दिलाई। अक्षर ने आखिरी दो विकेट लेकर भारत की जीत सुनिश्चित की। जहां तक भारत के बल्लेबाजों की बात है तो उनसे उम्मीद की जा रही थी कि दो दिन पहले इसी मैदान पर चौथे वनडे में 89 रन पर आउट होने के बाद वे बेहतर प्रदर्शन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके लिए अच्छी शुरुआत की जरूरत थी लेकिन रोहित शर्मा फिर से नहीं चल पाए और केवल सात रन बनाकर आउट हो गए। मैथ्यू फिशर की गेंद पर बेमन से खेला गया उनका शॉट शॉर्ट मिड-विकेट पर डीन फॉक्सक्रॉफ्ट के हाथों में चला गया। कोहली (05) भी जल्द ही आउट हो गए। फिशर की बाहर जाती गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेटकीपर टिम सीफर्ट के हाथों में चली गई जिन्होंने डाइव लगाकर शानदार कैच लिया।