Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Teams with the most Vijay Hazare Trophy titles Vidarbha has a chance to make history
सबसे ज्यादा विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीतने वाली टीमें, विदर्भ के पास इतिहास रचने का मौका!

सबसे ज्यादा विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीतने वाली टीमें, विदर्भ के पास इतिहास रचने का मौका!

संक्षेप:

विदर्भ की टीम के पास विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में इतिहास रचने का मौका होगा। विदर्भ आज तक इस टूर्नामेंट में चैंपियन नहीं बना है। पिछले सीजन भी टीम खिताब के नजदीक पहुंचकर चूक गई थी।

Jan 17, 2026 01:05 pm ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

हर्ष दुबे की अगुवाई वाली विदर्भ की टीम जब रविवार, 18 जनवरी को सौराष्ट्र के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का फाइनल मैच खेलने उतरेगी तो उनकी नजरें एक बार फिर इतिहास रचने पर होगी। विदर्भ की टीम आज तक विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब नहीं जीत पाई है। पिछले सीजन भी इस टीम ने फाइनल तक का सफर तय किया था, मगर खिताबी मुकाबले में कर्नाटक से मिली हार ने उनका पहला खिताब जीतने का सपना तोड़ दिया है। एक बार फिर अब ट्रॉफी जीतने का ख्वाब लिए विदर्भ की टीम विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में पहुंची है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:श्रेयस अय्यर को अचानक क्यों मिली टी20 टीम में जगह? समझें ये 3 कराण

वहीं बात सौराष्ट्र की करें तो, यह टीम 2 बार विजय हजारे ट्रॉफी में चैंपियन बन चुकी है। आखिरी बार उन्होंने 2022-23 में महाराष्ट्र को हराकर खिताब पर कब्जा जमाया था, वहीं पहली बार उन्होंने इस खिताब का स्वाद 2007-08 में चखा था।

तमिलनाडु और कर्नाटक विजय हजारे ट्रॉफी के इतिहास की सबसे सफल टीमें हैं, हालांकि इस बार यह दोनों ही टीम फाइनल तक का सफर तय नहीं कर पाई। विदर्भ ने कर्नाटक को सेमीफाइनल में हराकर टूर्नामेंट से बाहर किया, वहीं तमिलनाडु की टीम इस बार ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई। वह क्वार्टर फाइनल तक में जगह नहीं बना पाई।

ये भी पढ़ें:AFG ने कर दिया बड़ा उलटफेर, PAK पॉइंट्स टेबल में सबसे फिसड्डी; भारत नंबर-1

विजय हजारे ट्रॉफी के इतिहास की सबसे सफल टीमें-

तमिलनाडु- 5

कर्नाटक- 5

मुंबई- 4

सौराष्ट्र- 2

बंगाल- 1

उत्तर प्रदेश- 1

दिल्ली- 1

रेलवे- 1

गुजरात- 1

झारखण्ड- 1

हिमाचल प्रदेश- 1

हरियाणा- 1

विदर्भ के अलावा पंजाब, राजस्थान, असम और महाराष्ट्र ने भी कभी विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब नहीं जीता है।

विदर्भ टीम- शुभम दुबे, अमन मोखड़े, यश राठौड़, रविकुमार समर्थ, ध्रुव शौरी, अक्षय वाडकर, हर्ष दुबे, नचिकेत भुते, पार्थ रेखाडे, अथर्व तायडे, यश ठाकुर, प्रफुल्ल हिंगे, दर्शन नालकंडे, गणेश भोसले, शिवम देशमुख, दीपेश पारवानी, यश कदम, रोहित बिनकर

सौराष्ट्र टीम- हार्विक देसाई, तरंग गोहेल, चिराग जानी, प्रेरक मांकड़, युवराज चुडासमा, धर्मेंद्रसिंह जाडेजा, चेतन सकारिया, रुचित अहीर, पार्थ भुट, समर गज्जर, अंश गोसाई, विश्वराज जाडेजा, जय गोहिल, हितेन कानबी, प्रणव कारिया, हेतविक कोटक, अंकुर अनवर, पारस्वराज राणा, रवि

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
Vijay Hazare Trophy
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |