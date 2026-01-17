सबसे ज्यादा विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीतने वाली टीमें, विदर्भ के पास इतिहास रचने का मौका!
विदर्भ की टीम के पास विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में इतिहास रचने का मौका होगा। विदर्भ आज तक इस टूर्नामेंट में चैंपियन नहीं बना है। पिछले सीजन भी टीम खिताब के नजदीक पहुंचकर चूक गई थी।
हर्ष दुबे की अगुवाई वाली विदर्भ की टीम जब रविवार, 18 जनवरी को सौराष्ट्र के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का फाइनल मैच खेलने उतरेगी तो उनकी नजरें एक बार फिर इतिहास रचने पर होगी। विदर्भ की टीम आज तक विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब नहीं जीत पाई है। पिछले सीजन भी इस टीम ने फाइनल तक का सफर तय किया था, मगर खिताबी मुकाबले में कर्नाटक से मिली हार ने उनका पहला खिताब जीतने का सपना तोड़ दिया है। एक बार फिर अब ट्रॉफी जीतने का ख्वाब लिए विदर्भ की टीम विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में पहुंची है।
वहीं बात सौराष्ट्र की करें तो, यह टीम 2 बार विजय हजारे ट्रॉफी में चैंपियन बन चुकी है। आखिरी बार उन्होंने 2022-23 में महाराष्ट्र को हराकर खिताब पर कब्जा जमाया था, वहीं पहली बार उन्होंने इस खिताब का स्वाद 2007-08 में चखा था।
तमिलनाडु और कर्नाटक विजय हजारे ट्रॉफी के इतिहास की सबसे सफल टीमें हैं, हालांकि इस बार यह दोनों ही टीम फाइनल तक का सफर तय नहीं कर पाई। विदर्भ ने कर्नाटक को सेमीफाइनल में हराकर टूर्नामेंट से बाहर किया, वहीं तमिलनाडु की टीम इस बार ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई। वह क्वार्टर फाइनल तक में जगह नहीं बना पाई।
विजय हजारे ट्रॉफी के इतिहास की सबसे सफल टीमें-
तमिलनाडु- 5
कर्नाटक- 5
मुंबई- 4
सौराष्ट्र- 2
बंगाल- 1
उत्तर प्रदेश- 1
दिल्ली- 1
रेलवे- 1
गुजरात- 1
झारखण्ड- 1
हिमाचल प्रदेश- 1
हरियाणा- 1
विदर्भ के अलावा पंजाब, राजस्थान, असम और महाराष्ट्र ने भी कभी विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब नहीं जीता है।
विदर्भ टीम- शुभम दुबे, अमन मोखड़े, यश राठौड़, रविकुमार समर्थ, ध्रुव शौरी, अक्षय वाडकर, हर्ष दुबे, नचिकेत भुते, पार्थ रेखाडे, अथर्व तायडे, यश ठाकुर, प्रफुल्ल हिंगे, दर्शन नालकंडे, गणेश भोसले, शिवम देशमुख, दीपेश पारवानी, यश कदम, रोहित बिनकर
सौराष्ट्र टीम- हार्विक देसाई, तरंग गोहेल, चिराग जानी, प्रेरक मांकड़, युवराज चुडासमा, धर्मेंद्रसिंह जाडेजा, चेतन सकारिया, रुचित अहीर, पार्थ भुट, समर गज्जर, अंश गोसाई, विश्वराज जाडेजा, जय गोहिल, हितेन कानबी, प्रणव कारिया, हेतविक कोटक, अंकुर अनवर, पारस्वराज राणा, रवि