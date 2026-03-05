सबसे ज्यादा ICC नॉकआउट जीतने वाले टीमें, भारत से आगे ऑस्ट्रेलिया, टॉप-5 में ये देश
भारत का सामना इंग्लैंड से आज सेमीफाइनल में हो रहा है। ऐसे में हम आपको सबसे ज्यादा बार आईसीसी टूर्नामेंट्स में नॉकआउट मुकाबले जीतने वाली टीमों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इस लिस्ट में भारत से आगे ऑस्ट्रेलिया है। टॉप-5 की लिस्ट से पाकिस्तान बाहर है।
टी 20 विश्व कप 2026 में भारतीय टीम अपना सेमीफाइनल मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ खेलने जा रही है। मैच गुरुवार, 5 मार्च को खेला जाएगा। इस मैच से पहले कई क्रिकेट प्रशंसकों के मन में सवाल होगा कि किस टीम ने सबसे ज्यादा आईसीसी टूर्नामेंट में नॉकआउट मुकाबले जीते हैं। ऐसे में आइए आज हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं।
आईसीसी टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा नॉकआउट मुकाबले जीतने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के पास है। भले ही ऑस्ट्रेलिया इस विश्व कप में ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो गई हो, लेकिन उसने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपना दबदबा बरकरार रखा है। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने अब तक आईसीसी टूर्नामेंट के कुल 23 नॉकआउट मुकाबले के जीते हैं और 13 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। वे लिस्ट में पहले नंबर पर हैं। इस सूची में दूसरे नंबर पर भारतीय क्रिकेट टीम है। टीम इंडिया ने भी विश्व क्रिकेट में अपना दबदबा बरकरार रखा है। हालांकि, एक नॉकआउट मुकाबला अधिक हारने के कारण भारत इस सूची में दूसरे स्थान पर है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने बराबर की संख्या में आईसीसी टूर्नामेंट्स के नॉकआउट मुकाबलों में जीत हासिल की है। भारत ने अब तक आईसीसी टूर्नामेंट के कुल 23 नॉकआउट मुकाबले जीते हैं, जबकि 14 में हार का सामना करना पड़ा है। अगर भारत आज खेले जाने वाले मुकाबले में इंग्लैंड को हरा देते हैं तो वह आईसीसी टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा नॉकआउट मुकाबले जीतने वाला देश बन जाएगा और ऑस्ट्रेलिया दूसरे स्थान पर आ जाएगी।
सबसे ज्यादा आईसीसी नॉकआउट मुकाबले जीतने वाली दुनिया की तीसरी टीम वेस्टइंडीज है। कैरिबियाई टीम भले ही इस बार सुपर-8 में ही बाहर हो गई है, लेकिन उसने विश्व क्रिकेट में अपना दबदबा बनाए रखा है। हर युग में धुरंधरों और घातक गेंदबाजों से भरी वेस्टइंडीज की टीम ने अब तक 15 बार आईसीसी टर्नामेंट में नॉकआउट मुकाबले जीते हैं, जबकि आठ बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। इस सूची में श्रीलंका बारह जीत और 10 हार के साथ चौथे स्थान पर है। श्रीलंका के टीम ने भी लंबे समय तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में राज किया है और अपनी मजबूती को साबित किया है। लिस्ट में पांचवे स्थान पर इंग्लैंड की टीम है, जिसने अब तक आईसीसी के 12 नॉकआउट मुकाबले जीते हैं, जबकि 16 में उसे हार का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान इस सूची में 11 नॉक आउट मुकाबले में जीत और 16 में हार के साथ लिस्ट में सातवें नंबर पर है। न्यूजीलैंड इस सूची में 6वें स्थान पर है। उन्होंने 12 नॉकआउट मुकाबले जीते हैं, जबकि 18 में हार का सामना करना पड़ा है। इसमें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सेमीफाइनल में जीत भी शामिल है।
सबसे ज्यादा आईसीसी नॉकआउट मुकाबले जीतने वाली टीमें
ऑस्ट्रेलिया- 23 जीत, 13 हार
भारत- 23 जीत, 14 हार
वेस्टइंडीज- 15 जीत, 8 हार
श्रीलंका- 12 जीत, 10 हार
इंग्लैंड- 12 जीत, 16 हार
न्यूजीलैंड- 12 जीत*, 18 हार
पाकिस्तान- 11 जीत, 16 हार
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।