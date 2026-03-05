होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
सबसे ज्यादा ICC नॉकआउट जीतने वाले टीमें, भारत से आगे ऑस्ट्रेलिया, टॉप-5 में ये देश

Mar 05, 2026 05:33 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
भारत का सामना इंग्लैंड से आज सेमीफाइनल में हो रहा है। ऐसे में हम आपको सबसे ज्यादा बार आईसीसी टूर्नामेंट्स में नॉकआउट मुकाबले जीतने वाली टीमों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इस लिस्ट में भारत से आगे ऑस्ट्रेलिया है। टॉप-5 की लिस्ट से पाकिस्तान बाहर है।

सबसे ज्यादा ICC नॉकआउट जीतने वाले टीमें, भारत से आगे ऑस्ट्रेलिया, टॉप-5 में ये देश

टी 20 विश्व कप 2026 में भारतीय टीम अपना सेमीफाइनल मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ खेलने जा रही है। मैच गुरुवार, 5 मार्च को खेला जाएगा। इस मैच से पहले कई क्रिकेट प्रशंसकों के मन में सवाल होगा कि किस टीम ने सबसे ज्यादा आईसीसी टूर्नामेंट में नॉकआउट मुकाबले जीते हैं। ऐसे में आइए आज हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं।

आईसीसी टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा नॉकआउट मुकाबले जीतने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के पास है। भले ही ऑस्ट्रेलिया इस विश्व कप में ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो गई हो, लेकिन उसने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपना दबदबा बरकरार रखा है। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने अब तक आईसीसी टूर्नामेंट के कुल 23 नॉकआउट मुकाबले के जीते हैं और 13 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। वे लिस्ट में पहले नंबर पर हैं। इस सूची में दूसरे नंबर पर भारतीय क्रिकेट टीम है। टीम इंडिया ने भी विश्व क्रिकेट में अपना दबदबा बरकरार रखा है। हालांकि, एक नॉकआउट मुकाबला अधिक हारने के कारण भारत इस सूची में दूसरे स्थान पर है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने बराबर की संख्या में आईसीसी टूर्नामेंट्स के नॉकआउट मुकाबलों में जीत हासिल की है। भारत ने अब तक आईसीसी टूर्नामेंट के कुल 23 नॉकआउट मुकाबले जीते हैं, जबकि 14 में हार का सामना करना पड़ा है। अगर भारत आज खेले जाने वाले मुकाबले में इंग्लैंड को हरा देते हैं तो वह आईसीसी टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा नॉकआउट मुकाबले जीतने वाला देश बन जाएगा और ऑस्ट्रेलिया दूसरे स्थान पर आ जाएगी।

सबसे ज्यादा आईसीसी नॉकआउट मुकाबले जीतने वाली दुनिया की तीसरी टीम वेस्टइंडीज है। कैरिबियाई टीम भले ही इस बार सुपर-8 में ही बाहर हो गई है, लेकिन उसने विश्व क्रिकेट में अपना दबदबा बनाए रखा है। हर युग में धुरंधरों और घातक गेंदबाजों से भरी वेस्टइंडीज की टीम ने अब तक 15 बार आईसीसी टर्नामेंट में नॉकआउट मुकाबले जीते हैं, जबकि आठ बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। इस सूची में श्रीलंका बारह जीत और 10 हार के साथ चौथे स्थान पर है। श्रीलंका के टीम ने भी लंबे समय तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में राज किया है और अपनी मजबूती को साबित किया है। लिस्ट में पांचवे स्थान पर इंग्लैंड की टीम है, जिसने अब तक आईसीसी के 12 नॉकआउट मुकाबले जीते हैं, जबकि 16 में उसे हार का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान इस सूची में 11 नॉक आउट मुकाबले में जीत और 16 में हार के साथ लिस्ट में सातवें नंबर पर है। न्यूजीलैंड इस सूची में 6वें स्थान पर है। उन्होंने 12 नॉकआउट मुकाबले जीते हैं, जबकि 18 में हार का सामना करना पड़ा है। इसमें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सेमीफाइनल में जीत भी शामिल है।

सबसे ज्यादा आईसीसी नॉकआउट मुकाबले जीतने वाली टीमें

ऑस्ट्रेलिया- 23 जीत, 13 हार

भारत- 23 जीत, 14 हार

वेस्टइंडीज- 15 जीत, 8 हार

श्रीलंका- 12 जीत, 10 हार

इंग्लैंड- 12 जीत, 16 हार

न्यूजीलैंड- 12 जीत*, 18 हार

पाकिस्तान- 11 जीत, 16 हार

T20 World Cup Icc T20 World Cup T20 World Cup 2026
