T20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा डक झेलने वाली टीमें, टॉप पर पहुंचा भारत; किस नंबर पर पाकिस्तान?
T20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा डक झेलने वाली टीमों की लिस्ट में भारत टॉप पर पहुंच गया है। भारत ने इटली की टीम को पछाड़ा है। पाकिस्तान फिलहाल चौथे स्थान पर मौजूद है।
शानदार फॉर्म में चल रहे भारत के विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन रविवार को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ सुपर-8 मैच में फ्लॉप रहे। वह अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में चार गेंद खेलने के बावजूद अपना खाता तक नहीं खोल सके। उन्हें साउथ अफ्रीका के कप्तान एडेन मार्करम ने पहले ओवर में पवेलियन की राह दिखाई। ईशान लॉन्ग ऑफ की दिशा में शॉट लगाना चाहते थे लेकिन गेंद हवा में खड़ी हो गई। ऐसे में एक्सट्रा कवर पर रयान रिकेल्टन ने आसान कैच लपक लिया। ईशान के शून्य पर आउट होते ही भारत एक शर्मनाक लिस्ट में टॉप पर पहुंच गया।
भारत मौजूदा टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा डक झेलने वाली टीम बन गई है। भारतीय टीम ने नौवीं बार डक का मुंह देखा है। क्रिकेट मैच जब कोई खिलाड़ी बगैर रन बनाए आउट होता है तो उसे डक का कहा जाता है। भारत ने इटली को पछाड़ दिया है, जिसने 8 मर्तबा डक झेला। ओमान ने सात बार डक का सामना किया। इटली और ओमान की टीम ग्रुप चरण से ही टूर्नामेंट से बाहर हो गईं। वहीं, भारत का चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान लिस्ट में चौथे नंबर पर है। पाकिस्तान ने अभी तक छह मर्तबा डक झेला है। पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के खिलाफ सुपर-8 चरण का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था।
T20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा डक झेलने वाली टीमें
9 बार - भारत
8 बार - इटली
7 बार - ओमान
6 बार - पाकिस्तान
जारी टी20 वर्ल्ड कप में तीन बार डक का शिकार होने वाले सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का साउथ अफ्रीका मैच में खाता तो खुला लेकिन उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके। उन्होंने 12 गेंदों में दो चौकों और एक छक्के की मदद से 15 रन बनाए। उन्हें मार्को यान्सेसन ने पांचवे ओवर में कॉर्बिन बॉश को कैच कराया। 188 रनों के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की आधी टीम 51 रनों पर ढेर हो गई। तिलक वर्मा (1) दहाई अंक में नहीं पहुंचे जबकि कप्तान सूर्यकमार यादव ने 18 और वॉशिंगटन सुंदर ने 11 रनों का योगदान दिया।
इससे पहले, साउथ अफ्रीका ने डेविड मिलर के अर्धशतक से भारत के खिलाफ सात विकेट पर 187 रन बनाए। मिलर ने 35 गेंद में तीन छक्कों और सात चौकों से 63 रन की पारी खेलने के अलावा डेवाल्ड ब्रेविस (45रन, 29 गेंद, तीन छक्के, तीन चौके) के साथ चौथे विकेट के लिए 51 गेंद में 97 रन की साझेदारी की। उन्होंने साउथ अफ्रीका को उस समय संभाला, जब टीम 20 रन पर तीन विकेट गंवाने के बाद संकट में थी। ट्रिस्टन स्टब्स ने भी 24 गेंद में तीन छक्कों और एक चौके से नाबाद 44 रन की पारी खेली।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
विशेषज्ञता:
मैचों की लाइव कवरेज और एनालिसिस
स्टैट्स बेस्ड दिलचस्पी स्टोरीज
हेडलाइन फ्रेमिंग और कॉपी एडिटिंग में मजबूत पकड़
डेडलाइन मैनेजमेंट और हाई-प्रेशर सिचुएशन में सटीक निर्णय