T20 वर्ल्ड कप 2026 में अभी तक सबसे ज्यादा छक्के मारे वाली टीमें; पाकिस्तान से आगे USA-इटली, भारत नंबर-1
टी20 वर्ल्ड कप का ग्रुप स्टेज खत्म होने को है। आज ऑस्ट्रेलिया और ओमान के बीच आखिरी मैच खेला जाना है। आईए एक नजर अभी तक इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली टीमों की लिस्ट पर डालते हैं-
टी20 का मतलब है चौके-छक्कों की बरसात…फैंस को यही धूम धड़ाका इस फॉर्मेंट की ओर आकर्षित करता है। भारत-श्रीलंका में इस समय टी20 वर्ल्ड कप जारी है, जिसमें कुल 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं। ग्रुप स्टेज लगभग खत्म हो गई है, आज यानी शुक्रवार, 20 फरवरी को ग्रुप स्टेज का आखिरी मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और ओमान के बीच खेला जाना है। अभी तक हुए 39 मुकाबलों में 1000 से अधिक चौके और 500 से ज्यादा छ्क्के लगे हैं। आईए एक नजर उन टीमों पर डालते हैं, जिन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अभी तक सबसे ज्यादा छक्के लगाए हैं। इस लिस्ट में सरप्राइज यह है कि पाकिस्तान से ज्यादा छक्के अभी तक इटली और यूएसए की टीमें लगा चुकी है, जो टूर्नामेंट से बाहर हो गई है।
भारत ने लगाए सबसे ज्यादा सिक्स
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अभी तक खेले गए 39 मैचों में कुल 502 छक्के लगे हैं। इनमें से सबसे अधिक छक्के टीम इंडिया ने लगाए हैं। जी हां, भारत अभी तक इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाला देश है। 502 में से सबसे अधिक 40 छक्के भारतीय खिलाड़ियों के बल्ले से निकले हैं, इनमें से 11 छक्के तो अकेले ईशान किशन ने ही लगाए हैं।
बता दें, ईशान किशन टी20 वर्ल्ड कप 2026 में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले बल्लेबाज हैं। उनके अलावा पाकिस्तान के ओपनर साहिबजादा फरहान ने भी इतने ही छक्के लगाए हैं।
इटली का नाम हैरान कर देने वाला
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाली टॉप-5 टीमों में सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाला नाम इटली का है। इटली सुपर-8 के लिए तो क्वालीफाई नहीं कर पाई, मगर टूर्नामेंट के दौरान उन्होंने फैंस का खूब मनोरंजन किया। इटली ने इस टी20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के बराबर 34 छक्के लगाए। उनके ऊपर दो ही टीमें -इंग्लैंड और वेस्टइंडीज- है, जिन्होंने 36-36 सिक्स लगाए है।
पाकिस्तान के आगे यूएसए और इटली
हैरानी की बात यह भी है कि साहिबजादा फरहान द्वारा 11 छक्के लगाए जाने के बाद पाकिस्तान इस लिस्ट में 9वें पायदान पर है। पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में कुल 28 सिक्स लगाए हैं। उनसे ज्यादा छक्के तो यूएसए (33) ने लगाए है, जो लिस्ट में 6ठे पायदान पर है।
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली टॉप-10 टीमें-
भारत- 40
इंग्लैंड- 36
वेस्टइंडीज- 36
अफगानिस्तान- 34
इटली- 34
यूएसए- 33
न्यूजीलैंड- 32
साउथ अफ्रीका- 31
पाकिस्तान- 28
स्कॉटलैंड- 26
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें