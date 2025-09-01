Teams to Won 3 Consecutive Titles in T20 Tournament Trinidad and Tobago Titans and Oval Invincibles रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी के शिखर पर हैं ये 3 टीमें, जिन्होंने T20 क्रिकेट में लगाई है खिताबी हैट्रिक, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Teams to Won 3 Consecutive Titles in T20 Tournament Trinidad and Tobago Titans and Oval Invincibles

रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी के शिखर पर हैं ये 3 टीमें, जिन्होंने T20 क्रिकेट में लगाई है खिताबी हैट्रिक

T20 क्रिकेट के इतिहास में रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी के शिखर पर कुल 3 टीमें, जिन्होंने T20 टूर्नामेंट में खिताबी हैट्रिक लगाई है। एक बार वेस्टइंडीज, एक बार साउथ अफ्रीका और एक बार इंग्लैंड में ये कारनामा हुआ है।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 1 Sep 2025 11:49 AM
share Share
Follow Us on
रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी के शिखर पर हैं ये 3 टीमें, जिन्होंने T20 क्रिकेट में लगाई है खिताबी हैट्रिक

किसी-किसी टीम को एक टी20 टूर्नामेंट जीतने में दशकों निकल जाते हैं, लेकिन कुछ टीमें ऐसी हैं, जिन्होंने लगातार तीन-तीन टी20 ट्रॉफी जीती हैं। दुनियाभर में हर साल दर्जनों टी20 लीग खेली जाती हैं। इसके अलावा कई ऐसी लीग हैं, जो बंद भी हो चुकी हैं और कुछ नए टूर्नामेंट भी हमें देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में प्रतिस्पर्धा बहुत ही ज्यादा हो चुकी है, लेकिन आज भी एक ऐसी टीम है, जो लगातार तीन साल से चैंपियन बनती चली आ रही है। यहां तक कि पहले भी दो बार ऐसा हो चुका है, लेकिन अब वह दोनों टूर्नामेंट बंद हो चुके हैं।

दरअसल, दुनिया की सिर्फ तीन ही टीम ऐसी हैं, जिन्होंने लगातार तीन टी20 टाइटल जीते हैं। इनमें सबसे पहला नाम त्रिनिदाद एंड टोबैगो की टीम का है, जिसने कैरेबियन लीग टी20 में 2011, 2012 और 2013 में लगातार तीन खिताब जीते थे। इसके बाद साउथ अफ्रीका में ऐसा देखने को मिला, जब वहां की टाइटन्स टीम ने रैम स्लैम और सीएसए टी20 चैलेंज में 2015, 2016 और 2017 में खिताबी हैट्रिक लगाई थी। अब ऐसा ही कमाल इंग्लैंड में देखने को मिला है, जहां द हंड्रेड लीग में ओवल इनविंसिबल्स ने ऐसा कर दिखाया है।

ये भी पढ़ें:तुमको CSK को कभी नहीं छोड़ना चाहिए था, डिविलियर्स ने अश्विन के लिए क्यों कहा ऐसा

सैम बिलिंग्स की कप्तानी वाली टीम ओवल इनविंसिबल्स ने द हंड्रेड लीग में 2023, 2024 और अब 2025 का खिताब जीतकर हैट्रिक लगाई है। ओवल इनविंसिबल्स अब इस टूर्नामेंट की सबसे सफल और एकमात्र टीम है, जिसने लगातार तीन खिताब जीते हैं। द हंड्रेड लीग भले ही 100-100 गेंदों के मैचों वाला टूर्नामेंट हो, लेकिन इसे टी20 लीग का दर्जा प्राप्त है। इस तरह ओवल इनविंसिबल्स भी उन चुनिंदा टीमों में शामिल हो जाती है, जिसने लगातार तीन टाइटल टी20 टूर्नामेंट में जीते हैं। ओवल इनविंसिबल्स ने ट्रेंट रॉकेट्स को हराकर द हंड्रेड लीग 2025 का खिताब अपने नाम किया है।

लगातार 3 खिताब जीतने वाली टीमें

कैरेबियन टी20 में त्रिनिदाद एंड टोबैगो (2011, 2012, 2013)

रैम स्लैम/सीएसए टी20 चैलेंज में टाइटन्स (2015, 2016, 2017)

द हंड्रेड में ओवल इनविंसिबल्स (2023, 2024, 2025)

लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Delhi Premier League, DPL 2025 Schedule, DPL Points Table, आईपीएल शेड्यूल , आईपीएल पॉइंट्स टेबल , आईपीएल ऑरेंज कैप से जुड़ी खबरें और आईपीएल पर्पल कैप वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |