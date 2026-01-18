Cricket Logo
ODI में भारत के खिलाफ पहले बैटिंग करते हुए सबसे ज्यादा बार 300+ का स्कोर बनाने वाली टीमें

संक्षेप:

न्यूजीलैंड ने 337  रन का विशाल स्कोर खड़ा किया, जिसके साथ एक विशेष उपलब्धि हासिल कर ली है। अब न्यूजीलैंड, भारत के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए सबसे ज्यादा बार 300 या उससे अधिक का स्कोर बनाने वाली टीमों की एलीट लिस्ट में वेस्टइंडीज के साथ संयुक्त रूप से चौथे स्थान पर पहुंच गई है।

Jan 18, 2026 07:50 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
भारत और न्यूजीलैंड के बीच होलकर क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे सीरीज के तीसरे और निर्णायक वनडे मुकाबले में कीवी बल्लेबाजों ने रनों का अंबार लगा दिया है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने निर्धारित 50 ओवरों में 337-8 का विशाल स्कोर खड़ा किया। इस बड़े स्कोर के साथ न्यूजीलैंड ने एक विशेष उपलब्धि हासिल कर ली है। अब न्यूजीलैंड, भारत के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए सबसे ज्यादा बार 300 या उससे अधिक का स्कोर बनाने वाली टीमों की एलीट लिस्ट में वेस्टइंडीज के साथ संयुक्त रूप से चौथे स्थान पर पहुंच गई है। कीवी टीम ने अब तक 8 बार यह कारनामा किया है।

न्यूजीलैंड की इस ऐतिहासिक पारी के सूत्रधार डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स रहे। एक समय मात्र 5 रन पर 2 विकेट गिर जाने के बाद मिचेल ने 137 रनों (131 गेंद) की धैर्यपूर्ण पारी खेली, जबकि फिलिप्स ने केवल 88 गेंदों में 106 रनों की तूफानी पारी खेलकर भारतीय गेंदबाजों की लय बिगाड़ दी। इन दोनों के बीच चौथे विकेट के लिए 219 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी हुई, जिसने स्कोर को 300 के पार पहुंचाने में मुख्य भूमिका निभाई। भारत की ओर से अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा ने 3-3 विकेट जरूर लिए, लेकिन वे काफी महंगे साबित हुए। जवाब में लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम संकट में नजर आ रही है और उसने 20.2 ओवरों में 110 रन पर 4 विकेट खो दिए हैं, जिसमें रोहित शर्मा और शुभमन गिल जैसे बड़े नाम शामिल हैं।

यहां उन टीमों की सूची दी गई है जिन्होंने वनडे क्रिकेट में भारत के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए सर्वाधिक बार 300+ का स्कोर बनाया है:

भारत के खिलाफ पहले बैटिंग करते हुए सर्वाधिक 300+ स्कोर (टीमें):

• ऑस्ट्रेलिया: 22 बार

• पाकिस्तान: 12 बार

• इंग्लैंड: 10 बार

• वेस्टइंडीज: 8 बार

• न्यूजीलैंड: 8 बार* (इंदौर मैच सहित)

• श्रीलंका: 7 बार

• दक्षिण अफ्रीका: 7 बार

• बांग्लादेश: 1 बार

इंदौर के इस मैदान पर 338 रनों का लक्ष्य हासिल करना टीम इंडिया के लिए एक बड़ी चुनौती है, विशेषकर तब जब कप्तान शुभमन गिल (23) और रोहित शर्मा (11) सस्ते में आउट हो चुके हैं।

