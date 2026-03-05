सबसे ज्यादा टी20 वर्ल्ड कप फाइनल खेलने वाली टीमें, भारत-इंग्लैंड में से कोई एक रचेगा इतिहास
भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का दूसरा सेमीफाइनल आज वानखेड़े में खेला जाना है। इस मैच में जीत दर्ज करने वाली टीम 8 मार्च को फाइनल में न्यूजीलैंड से भिड़ेगी।
इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टी20 वर्ल्ड कप 2026 का दूसरा सेमीफाइनल आज यानी गुरुवार, 5 मार्च को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाना है। इस मैच में जीत दर्च करने वाली टीम फाइनल में न्यूजीलैंड से भिड़ेगी। न्यूजीलैंड ने पहले सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से रौंदकर खिताबी मुकाबले में अपनी जगह बना ली है। आज भारत और इंग्लैंड में से जो टीम फाइनल में पहुंचेगी वह इतिहास रचेगी। जी हां, भारत और इंग्लैंड की टीमें संयुक्त रूप से सबसे अधिक फाइनल खेलने वाली टीमों में से है, आज जो टीम जीत दर्ज करेगी वह एक नया इतिहास लिखेगी।
अपना छठा सेमीफाइनल खेल रहे भारत और इंग्लैंड दोनों के पास T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा फाइनल में पहुंचने का रिकॉर्ड तोड़ने का मौका है। अभी, यह रिकॉर्ड चार टीमों के नाम है।
भारत, इंग्लैंड, पाकिस्तान और श्रीलंका- चारों ही टीमें इस बड़े इवेंट में तीन-तीन बार फाइनल में पहुंची है। मेन इन ब्लू ने 2007, 2014 और 2024 में फाइनल में जगह बनाई थी। इंग्लैंड ने 2010, 2016 और 2022 में फाइनल खेला था। पाकिस्तान ने 2007, 2009 और 2022 में फाइनल खेला था। श्रीलंका ने 2009, 2012 और 2014 में टाइटल क्लैश में जगह बनाई थी।
पाकिस्तान और श्रीलंका सुपर-8 से ही इस बार टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी, वहीं सेमीफाइनल में आज इंग्लैंड और भारत के बीच जंग है।
बता दें, यह लगातार तीसरा टी20 वर्ल्ड कप है जब भारत और इंग्लैंड की टीमें सेमीफाइनल में आपस में भिड़ेगी। हैरानी की बात यह है कि पिछले दो वर्ल्ड कप में इन्हीं में से कोई ना कोई विजेता बना है।
इंग्लैंड ने जहां 2022 में भारत को सेमीफाइनल में हराकर खिताबी मैच में जगह बनाई थी और वहां पाकिस्तान को हराकर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया था।
वहीं भारत ने 2024 टी20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड से सेमीफाइनल में हिसाब बराबर कर फाइनल में जगह बनाई और खिताबी मैच में साउथ अफ्रीका को हराकर ट्रॉफी उठाई।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें