IPL रिटेंशन के बाद किस टीम के पास कितने पैसे बचे? KKR का छप्पर फाड़ पर्स, MI करेगी सस्ती खरीदारी

संक्षेप: Purse Remaining After IPL 2026 Retention: आईपीएल रिटेंशन के बाद सभी टीमों के पर्स में करोड़ों रुपये बाकी हैं। आगामी ऑक्शन के लिए मुंबई इंडियंस के पास सबसे कम पैसे बचे हैं।

आईपीएल 2026 के लिए मिनी ऑक्शन से पहले सभी 10 टीमों ने अपने-अपने रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी है। शनिवार को सामने आई लिस्ट में कई दिग्गजों का टीम से नाता टूटा। वहीं, संजू सैमसन, रवींद्र जडेजा और नीतीश राणा समेत 8 खिलाड़ियों को ट्रेड किया गया। अब आगामी सीजन के लिए अगले महीने ऑक्शन होना है। ऑक्शन का आयोजन 16 दिसंबर को अबू धाबी में होगा। चलिए, आपको बताते हैं कि आईपीएल रिटेंशन के बाद ऑक्शन के लिए किस टीम के पास कितने पैसे बचे हैं?

कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के पास छप्पर फाड़ पर्स यानी सबसे ज्यादा पैसा है। केकेआर के खाते में 64.30 करोड़ रुपये बाकी हैं। तीन बार की चैंपियन केकेआर ऑक्शन में अधिकतम 13 खिलाड़ियों (6 विदेशी) को खरीद सकती है। केकेआर ने ऑक्शन से पहले आंद्रे रसेल और वेंकटेश अय्यर समेत पांच खिलाड़ियों को रिलीज किया जबकि मयंक मारकंडे का मुंबई इंडियंस (एमआई) से ट्रेड किया। केकेआर के अलावा चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) का पर्स भारी है। सीएसके के पास फिलहाल 43.40 करोड़ रुपये बाकी हैं।

चेन्नई की टीम नीलामी में कुल 9 प्लेयर को अपने साथ जोड़ सकती है। उसके पास चार विदेशी स्लॉट हैं। सीएसके ने रचिन रवींद्र, डेवोन कॉनवे, विजय शंकर और मथीशा पथिराना सहित 10 खिलाड़ियों को रिलीज करने का फैसला किया। सीएसके ने जडेजा के अलावा सैम करन का राजस्थान रॉयल्स (आरआर) से ट्रेड किया। पांच बार आईपीएल खिताब जीतने वाली सीएसके पिछले सीजन में फुस्स रही। उसका सफर तालिका में दसवें पायदान पर समाप्त हुआ था।

बता दें कि सिर्फ पांच टीमों का पर्स ही 20 करोड़ प्लस का है। आईपीएल 2025 चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के पास 16.40 करोड़ रुपये हैं। उपविजेता पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) के खाते में 11.50 करोड़ रुपये बचे हैं। वहीं, पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस के पर्स में सबसे कम पैसे हैं। एमआई सिर्फ 2.75 करोड़ रुपये लेकर ऑक्शन में उतरेगी और सस्ती खरीदारी करेगी। एमआई अधिकतम पांच प्लेयर खरीद सकती है, जिसमें एक विदेशी स्लॉट है। मुंबई ने सात खिलाड़ी रिलीज किए और अर्जुन तेंदुलकर की एलएसजी से डील की।

आईपीएल 2026 ऑक्शन के लिए टीमों का पर्स और बाकी स्लॉट कोलकाता नाइट राइडर्स: 64.30 करोड़ रुपये, 13 (6 विदेशी)

चेन्नई सुपर किंग्स: 43.40 करोड़ रुपये, 9 (4 विदेशी)

सनराइजर्स हैदराबाद: 25.50 करोड़ रुपये, 10 (2 विदेशी)

लखनऊ सुपर जायंट्स: 22.95 करोड़ रुपये, 6 (4 विदेशी)

दिल्ली कैपिटल्स: 21.80 करोड़ रुपये, 8 (5 विदेशी)

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: 16.40 करोड़ रुपये, 8 (2 विदेशी)

राजस्थान रॉयल्स: 16.05 करोड़ रुपये, 9 (1 विदेशी)

गुजरात टाइटंस: 12.90 करोड़ रुपये, 5 (4 विदेशी)

पंजाब किंग्स: 11.50 करोड़ रुपये, 4 (2 विदेशी)