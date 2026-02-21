होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

क्या टीम मैनेजमेंट के इशारे पर धीमा खेल रहे हैं तिलक वर्मा? कप्तान सूर्यकुमार ने बताई अंदर की बात

Feb 21, 2026 09:25 pm ISTVikash Gaur Bhasha, अहमदाबाद
share Share
Follow Us on

तिलक वर्मा की टी20 विश्व कप के चारों लीग मैच में संघर्षपूर्ण बल्लेबाजी को सबने देखा है, लेकिन कप्तान सूर्यकुमार यादव ने उनकी जगह सुपर 8 में किसी और को लाने की बात को खारिज कर दिया है।

क्या टीम मैनेजमेंट के इशारे पर धीमा खेल रहे हैं तिलक वर्मा? कप्तान सूर्यकुमार ने बताई अंदर की बात

तिलक वर्मा टी20 विश्व कप 2026 के सभी चार मैचों में बल्लेबाजी करने उतरे हैं, लेकिन लीग फेज के मैचों में संघर्षपूर्ण बल्लेबाजी करते दिखे हैं। बावजूद इसके कप्तान सूर्यकुमार यादव ने उनकी जगह किसी और को लाने की बात को खारिज करते हुए कहा कि वह टीम प्रबंधन के निर्देश के अनुसार ही अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तिलक का करियर स्ट्राइक-रेट 141 से ज्यादा है, लेकिन यह गिरकर 120 के आस-पास आ गया है, क्योंकि वह धीमे गेंदबाजों के खिलाफ उन पिचों पर संघर्ष कर रहे हैं जहां गेंद थोड़ी ज्यादा 'ग्रिप' कर रही होती है।

कप्तान सूर्यकुमार के विपरीत तिलक चार मैच में सिर्फ 11 चौके और तीन छक्के लगा सके हैं और अपनी लय नहीं बदल पाए हैं। सूर्यकुमार ने कहा, ''मेरा मतलब है कि मैंने उसे बताया है, टीम प्रबंधन ने उसे बताया है कि उसे उसी तरह बल्लेबाजी करनी है। अगर एक विकेट गिर जाता है तो वह निश्चित रूप से, पावरप्ले में जाकर अपना गेम खेल सकता है। '' भारतीय कप्तान ने इसके पीछे के कारण को समझाते हुए कहा, ''लेकिन जैसे ही दो विकेट गिरते हैं तो उसे थोड़ा संभलकर खेलना होगा, फिर से साझेदारी करनी होगी, 10वें ओवर तक पहुंचना होगा और फिर गेंदबाजों को खेलने के लिए आक्रामकता बरतनी होगी। ''

सूर्यकुमार ने आगे कहा कि तिलक ने भी अपने लिए ऊंचे मानक तय किए हैं। उन्होंने कहा, ''निश्चित रूप से मुझे यकीन है कि वह अभी जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहा है, उससे खुश नहीं होगा। उसने पिछले दो तीन अभ्यास सत्र में काफी अभ्यास किया है। लेकिन मुझे उसके बारे में कोई चिंता नहीं है। वह तीसरे नंबर पर भारत के लिए बहुत अच्छा खेल रहा है और मुझे पूरा भरोसा है कि वह इसे और बेहतर करेगा। ''

तिलक की जगह संजू सैमसन को खिलाने का मौका हो सकता है, इस सुझाव पर सूर्यकुमार ने हंसते हुए कहा, ''तुम्हारा मतलब है, मुझे उसे (सैमसन को) तिलक की जगह खिलाना चाहिए? '' उन्होंने कहा, ''पावरप्ले में सब ठीक चल रहा है। हम 40-50 रन बना रहे हैं। यह सामान्य क्रिकेट है। अब हम द्विपक्षीय मैच में इतना अच्छा खेले हैं। ऐसा होता है। हमें खुद से भी उम्मीदें हैं। 220, 240, 250 रन बनाने की उम्मीद है, लेकिन यहां विकेट थोड़े अलग हैं। अब तक हमने जिन चार विकेट पर खेले हैं, वे थोड़े अलग और चुनौतीपूर्ण थे। ऑफ-स्पिनर पहले गेंदबाजी नहीं कर रहे थे, लेकिन अब कर रहे हैं। इसलिए हमने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है और उम्मीद है कि हम अपनी सुपर आठ यात्रा शुरू करते ही इससे निपट लेंगे। ''

सूर्यकुमार अपनी गेंदबाजी इकाई से बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा, ''मुझे अपनी गेंदबाजी इकाई पर गर्व है। मुझे पता है कि किसी दिन, अगर हम कभी 170, 175 या 180 रन बनाते हैं तो हमारे पास एक अच्छा गेंदबाजी आक्रमण है जो मैच बचा सकता है और मैच जीता सकता है।''

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


विशेषज्ञता:

क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट


ट्विटर प्रोफाइल
लिंक्डइन और पढ़ें
Tilak Varma Suryakumar Yadav T20 World Cup अन्य..
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, लाइव स्कोर, क्रिकेट शेड्यूल, T20 वर्ल्ड कप 2026, T20 वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल और T20 वर्ल्ड कप 2026 प्वाइंट टेबल की पूरी जानकारी और खिलाड़ियों के आंकड़े हिंदी में पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।