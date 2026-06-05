भारतीय टी20 स्क्वॉड के ऐलान की तारीख आई सामने, श्रेयस अय्यर-वैभव सूर्यवंशी की चमकेगी किस्मत

भारत को इस महीने के अंत में आयरलैंड का दौरा करना है, इसके बाद टीम इंडिया इंग्लैंड में खेलेगी। इन दो दौरों के लिए बीसीसीआई शनिवार, 6 जून को स्क्वॉड का ऐलान कर सकती है। श्रेयस अय्यर टीम इंडिया के नए कप्तान होंगे।

भारत के आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए बीसीसीआई शनिवार, 6 जून को स्क्वॉड का ऐलान कर सकती है। ईएसपीएनक्रिकइन्फो के अनुसार स्क्वॉड का ऐलान करने के साथ-साथ टीम इंडिया के नए कप्तान का भी ऐलान होगा। रिपोर्ट्स हैं कि चयनकर्ता मौजूदा टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव, जिनकी अगुवाई में भारत ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था, उन्हें बर्खास्त करने की तैयारी में है। उनकी जगह श्रेयस अय्यर को नए कप्तान के रूप में देखा जा रहा है। वहीं आगामी दौरों पर कप्तान के साथ-साथ उप-कप्तान भी बदला जा सकता है। अक्षर पटेल से यह जिम्मेदारी लेकर तिलक वर्मा को नया उप-कप्तान बनाया जा सकता है। इसके अलावा वैभव सूर्यवंशी की भी किस्मत चमक सकती है, उन्हें धाकड़ आईपीएल 2026 सीजन के बाद पहली बार सीनियर टीम में जगह मिल सकती है।

श्रेयस अय्यर भारत के T20I कप्तान के तौर पर सूर्यकुमार यादव की जगह लेंगे, और वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया जाएगा, क्योंकि नेशनल सिलेक्टर 2028 में लॉस एंजिल्स ओलंपिक और उसी साल ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड में होने वाले अगले T20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रख रहे हैं। आयरलैंड और इंग्लैंड के आने वाले दौरे के लिए T20I टीम की घोषणा शनिवार को की जाएगी, जो मार्च में सूर्यकुमार की कप्तानी में T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारत का पहला T20I असाइनमेंट होगा।

सूर्यकुमार यादव से सिर्फ कप्तानी ही नहीं छीनी जा सकती, बल्कि उन्हें पूरी तरह से टीम से बाहर किया जा सकता है। उनकी जगह को लेकर बहस 2026 T20 वर्ल्ड कप के बाद शुरू हुई, जहां उन्होंने नौ पारियों में 136.72 के स्ट्राइक रेट से 242 रन बनाए, और IPL 2026 में खराब प्रदर्शन के बाद, जहां उन्होंने 13 पारियों में 20.76 के औसत और 147.54 के स्ट्राइक रेट से सिर्फ़ 270 रन बनाए।

उनके बाद आने वाले श्रेयस 31 साल के हैं, लेकिन उन्होंने दिसंबर 2023 से कोई T20I नहीं खेला है, क्योंकि टीम कॉम्बिनेशन के कारण भारत उनके लिए जगह नहीं बना पाया, जिसमें सूर्यकुमार और तिलक वर्मा मिडिल-ऑर्डर पोजीशन पर थे। श्रेयस को हाल ही में इस साल जनवरी में न्यूज़ीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज़ के दौरान चोट के कारण रिप्लेसमेंट के तौर पर T20I टीम में बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने कोई मैच नहीं खेला क्योंकि भारत ने उन खिलाड़ियों को चुनना पसंद किया जो उसके बाद होने वाले T20 वर्ल्ड कप में खेलने वाले थे।

यह लगातार दूसरा साल है जब इंडिया के सिलेक्टर्स ऐसा फैसला ले रहे हैं। 2025 में, रोहित शर्मा ने मार्च में इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल जिताया था, लेकिन सिलेक्टर्स ने अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया में इंडिया की अगली सीरीज से पहले उन्हें ODI कैप्टन के तौर पर बदल दिया। हालांकि, रोहित ODI टीम का हिस्सा बने रहे।

इस बीच, 15 साल के सूर्यवंशी 1980 के दशक के आखिर में सचिन तेंदुलकर के बाद इंडिया की मेन्स टीम में चुने जाने वाले सबसे कम उम्र के प्लेयर बन सकते हैं। इससे पहले उन्होंने IPL के एक ब्लॉकबस्टर सीजन में 237.30 के स्ट्राइक रेट से 776 रन बनाए थे। आयरलैंड और इंग्लैंड के T20I टूर से पहले, सूर्यवंशी 9 से 21 जून तक श्रीलंका में इंडिया A के लिए एक ट्राई-सीरीज़ खेलेंगे, जिसमें अफगानिस्तान भी शामिल है।