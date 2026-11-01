WTC 2027 फाइनल में कैसे पहुंच सकता है भारत? बांग्लादेश की हार से मिला फायदा; ये 2 टीमें प्रबल दावेदार

बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया की हार के बाद भारत के WTC फाइनल के समीकरण में थोड़े बदलाव देखने को मिले हैं। टीम इंडिया लेटेस्ट WTC पॉइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर पहुंच गई है। जानते हैं भारत कैसे फाइनल में पहुंच सकता है।

शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियशिप 2027 के फाइनल में कैसे पहुंच सकती है? शनिवार, 31 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश की हार के बाद समीकरण में थोड़े बदलाव देखने को मिले हैं। पैट कमिंस की अगुवाई वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम को मौजूदा चैंपियन साउथ अफ्रीका ने तीसरे टेस्ट में पटखनी दी। इस हार से ऑस्ट्रेलिया ने WTC पॉइंट्स टेबल में अपनी बादशाहत तो खोई ही, साथ ही आईसीसी टेस्ट रैंकिंग का भी ताज गंवाया। वहीं बांग्लादेश को वेस्टइंडीज के हाथों घर पर ही हार का सामना करना पड़ा। बांग्लादेश की इस हार से भारत को WTC पॉइंट्स टेबल में फायदा हुआ है। टीम इंडिया पांचवें से चौथे पायदान पर पहुंच गई है। भारत के ऊपर ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड जैसी टीमे हैं। आइए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के समीकरण पर एक नजर डालते हैं-

WTC फाइनल में पहुंचने के सभी टीमों के चांसेस केपटाउन और ढाका में हुए इन दो टेस्ट के बाद WTC फाइनल में पहुंचने वाली टीमों के चांसेस में थोड़े बदलाव देखने को मिले हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार साउथ अफ्रीका के फाइनल में पहुंचने के चांसेस बढ़कर 91 प्रतिशत हो गए हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के घटकर 66 प्रतिशत रह गए हैं। बता दें, ये दोनों टीमें इस बार भी फाइनल में पहुंचने की प्रबल दावेदार हैं। पिछला फाइनल भी साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था, जहां अफ्रीकी टीम ने जीत दर्ज की थी। वहीं न्यूजीलैंड के फाइनल में पहुंचने के चांसेस 39 प्रतिशत है, जबकि भारत के मात्र 3 प्रतिशत। वेस्टइंडीज और पाकिस्तान की टीम फाइनल की रेस से बाहर हो गई है। वहीं इंग्लैंड, श्रीलंका और बांग्लदाेश के पहुंचने के चांसेस 1 प्रतिशत से भी कम है।

भारत कैसे WTC 2027 फाइनल में पहुंच सकता है? बाकी मैच: NZ (2 टेस्ट, बाहर); Aus (5 टेस्ट, घर पर)

श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो टेस्ट ड्रॉ कराने के बाद भारत 51.52 PCT के साथ चौथे नंबर पर है। अपने बाकी सात टेस्ट जीतने पर, उनका PCT 70.37 हो जाएगा। छह जीत भी उन्हें 65% पर ले जाएंगी। अगर वे पांच टेस्ट जीतते हैं और ड्रॉ खेलते हैं, तो उन्हें अपने पक्ष में दूसरे नतीजों की जरूरत होगी। न्यूज़ीलैंड में 0-2 से हारने और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को घर पर 5-0 से हराने पर भारत का PCT 59.26% रह जाएगा, जो टॉप दो में रहने के लिए शायद काफी न हो।