Team India WTC 2027 Final Scenario: वेलिंगटन टेस्ट ड्रॉ होने से भारात की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की उम्मीदों को तगड़ा झटका लगा है। हालांकि अभी उम्मीदें खत्म नहीं हुई है। भारत के 6 मैच अभी भी बाकी है।

भारत बनाम न्यूजीलैंड पहला टेस्ट ड्रॉ होने से शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम इंडिया की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की उम्मीदों को तगड़ा झटका लगा है। मौजूदा WTC साइकिल में भारत ने यह तीसरा और लगातार दूसरा ड्रॉ मैच खेला है। वेलिंगटन से पहले टीम इंडिया श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो टेस्ट ड्रॉ खेलकर आई है। पिछले 11 सालों में यह पहला मौका है जब भारत ने लगातार दो टेस्ट ड्रॉ खेले। भारत की डब्ल्यूटीसी फाइनल की उम्मीदों को झटका जरूर लगा है, मगर अभी उम्मीदें पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। टीम इंडिया को मौजूदा चक्र में 6 और मैच खेलने हैं। न्यूजीलैंड दौरे पर टीम इंडिया का एक और मुकाबला बाकी है जबकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज में भारत 5 और मैच खेलेगा।

WTC 2027 फाइनल में कैसे पहुंच सकता है भारत न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन टेस्ट ड्रॉ होने से भारत के खाते में 50 प्रतिशत अंक ही रह गए हैं। भारत को अभी 6 और मुकाबले खेलने हैं। अगर टीम इंडिया अपने बचे हुए सभी मैच जीतने में कामयाब रहती है तो उनके खाते में 66.67 प्रतिशत अंक हो जाएंगे। WTC फाइनल क्वालिफिकेशन का पिछला जैसा रिकॉर्ड रहा है, उसे देखते हुए इतने अंक भारत को फाइनल का टिकट दिलाने में काफी होंगे। वहीं अगर भारत 5 मैच जीतता है तो वह अधिकतम 61.11 प्रतिशत अंक तक पहुंच सकता है। इसके साथ भी टीम इंडिया टॉप-2 में जगह बना सकता है। वहीं अगर भारत 4 ही मैच जीतता है तो उनके खाते में 55.56 प्रतिशत अंक ही रह जाएंगे जिसके साथ फाइनल खेलना लगभग नामुमकिन होगा।

अगर 5 जीत के साथ एक मैच ड्रॉ होता है तो भारत के खाते में 62.69 प्रतिशत अंक होंगे।

4 जीत और 2 ड्रॉ के साथ भारत के खाते में 59.26 प्रतिशत अंक होंगे।

4 जीत, एक ड्रॉ और एक हार के साथ भारत के खाते में 57.41 प्रतिशत अंक होंगे। इसका मतलब यह है कि भारत एक ड्रॉ के साथ ज्यादा से ज्यादा एक हार ही बर्दाश्त कर सकता है। इससे बुरा होने पर भारत की फाइनल की उम्मीदें खत्म हो जाएगी।