WTC 2027 Final Scenario: वेलिंगटन टेस्ट ड्रॉ होने के बाद अब कैसे फाइनल में पहुंच सकता है भारत? समझें पूरा समीकरण
Team India WTC 2027 Final Scenario: वेलिंगटन टेस्ट ड्रॉ होने से भारात की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की उम्मीदों को तगड़ा झटका लगा है। हालांकि अभी उम्मीदें खत्म नहीं हुई है। भारत के 6 मैच अभी भी बाकी है।
भारत बनाम न्यूजीलैंड पहला टेस्ट ड्रॉ होने से शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम इंडिया की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की उम्मीदों को तगड़ा झटका लगा है। मौजूदा WTC साइकिल में भारत ने यह तीसरा और लगातार दूसरा ड्रॉ मैच खेला है। वेलिंगटन से पहले टीम इंडिया श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो टेस्ट ड्रॉ खेलकर आई है। पिछले 11 सालों में यह पहला मौका है जब भारत ने लगातार दो टेस्ट ड्रॉ खेले। भारत की डब्ल्यूटीसी फाइनल की उम्मीदों को झटका जरूर लगा है, मगर अभी उम्मीदें पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। टीम इंडिया को मौजूदा चक्र में 6 और मैच खेलने हैं। न्यूजीलैंड दौरे पर टीम इंडिया का एक और मुकाबला बाकी है जबकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज में भारत 5 और मैच खेलेगा।
WTC 2027 फाइनल में कैसे पहुंच सकता है भारत
न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन टेस्ट ड्रॉ होने से भारत के खाते में 50 प्रतिशत अंक ही रह गए हैं। भारत को अभी 6 और मुकाबले खेलने हैं। अगर टीम इंडिया अपने बचे हुए सभी मैच जीतने में कामयाब रहती है तो उनके खाते में 66.67 प्रतिशत अंक हो जाएंगे। WTC फाइनल क्वालिफिकेशन का पिछला जैसा रिकॉर्ड रहा है, उसे देखते हुए इतने अंक भारत को फाइनल का टिकट दिलाने में काफी होंगे। वहीं अगर भारत 5 मैच जीतता है तो वह अधिकतम 61.11 प्रतिशत अंक तक पहुंच सकता है। इसके साथ भी टीम इंडिया टॉप-2 में जगह बना सकता है। वहीं अगर भारत 4 ही मैच जीतता है तो उनके खाते में 55.56 प्रतिशत अंक ही रह जाएंगे जिसके साथ फाइनल खेलना लगभग नामुमकिन होगा।
- अगर 5 जीत के साथ एक मैच ड्रॉ होता है तो भारत के खाते में 62.69 प्रतिशत अंक होंगे।
- 4 जीत और 2 ड्रॉ के साथ भारत के खाते में 59.26 प्रतिशत अंक होंगे।
- 4 जीत, एक ड्रॉ और एक हार के साथ भारत के खाते में 57.41 प्रतिशत अंक होंगे।
इसका मतलब यह है कि भारत एक ड्रॉ के साथ ज्यादा से ज्यादा एक हार ही बर्दाश्त कर सकता है। इससे बुरा होने पर भारत की फाइनल की उम्मीदें खत्म हो जाएगी।
कैसा रहा IND vs NZ वेलिंगटन टेस्ट
टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने 368 रन बोर्ड पर लगाए। मैच की शुरुआत भारत के लिए शानदार रही थी। 70 रन पर भारत ने मेजबान टीम के 5 बल्लेबाज आउट कर दिए थे। मगर इसके बाद हेनरी निकल्स और ग्लेन फिलिप्स ने डबल सेंचुरी पार्टनरशिप कर टीम को मुश्किल से निकालना। निकल्स अंत तक 175 रन बनाकर नाबाद रहे, वहीं फिलिप्स ने 118 रन बनाए। इसके जवाब में भारत ने पहली पारी में 720 रन बना दिए। टीम इंडिया ने 9 विकेट गिरने के बाद पारी घोषित की। केएल राहुल ने 136 तो ऋषभ पंत ने 128 धूप की पारी खेली। इसके अलावा यशस्वी जायसवाल, देवदत्त पडिक्कल, शुभमन गिल और ध्रुव जुरेल ने साक्ष्य पारी खेली। न्यूजीलैंड ने दूसरी पारी में 5 विकेट के नुकसान पर 239 रन बनाए। भारत को आखिरी दिन जीत के लिए 8 विकेट की दरकार थी, टीम इंडिया 3 विकेट तो निकालने में कामयाब रही, मगर अंत में डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स की अटूट साझेदारी ने मैच ड्रॉ करा दिया।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें