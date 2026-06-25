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उस एक जीत ने भारत को बना दिया ‘क्रिकेट-क्रेजी नेशन’, तभी आज हमारे पास है क्रिकेट का 'वीटो पावर'

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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टीम इंडिया ने आज ही के दिन 1983 में वनडे विश्व कप का फाइनल जीता था। भारत ने उस वेस्टइंडीज की टीम को हराया था, जिसने पहले दो विश्व कप जीते थे। इसके बाद से एक भी वर्ल्ड कप वेस्टइंडीज की टीम ने नहीं जीत है।

उस एक जीत ने भारत को बना दिया ‘क्रिकेट-क्रेजी नेशन’, तभी आज हमारे पास है क्रिकेट का 'वीटो पावर'

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के पास आज क्रिकेट की वीटो पावर है, लेकिन एक समय ऐसा भी था कि इस बोर्ड के पास अपने विश्व विजेता खिलाड़ियों को इनाम देने के लिए पैसे नहीं थे। बात बहुत पुरानी जरूर लगती है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि भारत को आजाद हुए 36 साल बीत चुके थे। हालांकि, आज स्थिति ऐसी है कि भारत के बिना विश्व क्रिकेट में पत्ता तक नहीं हिलता है।

दरअसल, हम बात कर रहे हैं 1983 वर्ल्ड कप फाइनल की, जो आज ही के दिन यानी 25 जून 1983 को खेला गया था। भारत ने वेस्टइंडीज की टीम को खिताबी मैच में हराया था। कैरेबियाई टीम उस समय की सबसे खतरनाक टीम थी। यहां तक कि पिछले दो विश्व कप वेस्टइंडीज ने ही जीते थे, लेकिन कपिल देव की कप्तानी वाली टीम को कुछ और ही मंजूर था। यही वह डेट थी, जिसके बाद से भारत क्रिकेट क्रेजी नेशन बनता चला गया।

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खिताबी मैच की बात करें तो टीम इंडिया ने 54.4 ओवर में (उस समय वनडे मैच 60-60 ओवर के होते थे) सभी विकेट खोकर 183 रन बनाए थे। वेस्टइंडीज की ताकतवर टीम के लिए यह लक्ष्य बहुत विशाल नहीं था। वह पूरी तरह आश्वस्त थे कि लगातार तीसरी बार ट्रॉफी क्लाइव लॉयड ही उठाएंगे। यहां तक कि शैंपेन और बीयर की बोतलें ठंडी होने के लिए वेस्टइंडीज के ड्रेसिंग रूम में रख दी गई थीं।

दूसरी पारी शुरू हुई तो वेस्टइंडीज को शुरुआत में ही पहला झटका लगा। छोटी की साझेदारी के बाद फिर से विकेट गिरा और फिर विकेट गिरते चले गए। कैरेबियाई टीम 52 ओवर में 140 रन बनाकर ढेर हो गई। मुकाबला भारत ने 43 रनों के अंतर से जीता। यह एक ऐसी जीत भारतीय क्रिकेट के इतिहास की थी, जो कि भारत को एक क्रिकेट-क्रेजी नेशन बनाने के लिए नींव थी।

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भारतीय टीम जब इंग्लैंड में इस विश्व कप को खेलने के लिए गई थी तो किसी को भी अंदाजा नहीं था कि भारत फाइनल तक जाएगा और खिताब भी उठाएगा। यही कारण था कि भारत की फ्लाइट भी जल्द बुक थीं और आखिरी के मैचों के लिए होटल रूम भी बुक नहीं थे। इतना ही नहीं, भारतीय टीम के लिए उनके नाम से लंदन लॉर्ड्स में पार्टी करने के लिए भी हॉल बुक नहीं था। सभी को यही लगता था कि भारत फाइनल में जाएगा नहीं और जाएगा तो जीतेगा नहीं, लेकिन कपिल देव को भरोसा था और उन्होंने भारत को चैंपियन बनाया।

आज है भारत वीटो पावर

सबसे शर्मनाक स्थिति 1983 में यह थी कि बीसीसीआई के पास विश्व विजेता खिलाड़ियों को इनाम में देने के लिए पैसे नहीं थे। स्वर कोकिला कही जाने वालीं लता मंगेशकर ने एक फ्री में कॉन्सर्ट किया था, जिसकी टिकटों से भारतीय खिलाड़ियों को इनाम दिया गया, लेकिन अब की स्थिति ये है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट बोर्ड है, जिसके पास अकूत दौलत है और एक तरह से क्रिकेट का वीटो पावर बीसीसीआई के हाथ में है।

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


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मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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