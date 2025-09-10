Team india won first toss after loses in 15 Internationals across formats rohit shubman gill fails suryakumar yadav रोहित-गिल भी रह गए देखते; सूर्यकुमार ने कर दिखाया कमाल; इतने मैचों के बाद जीता टॉस, Cricket Hindi News - Hindustan
रोहित-गिल भी रह गए देखते; सूर्यकुमार ने कर दिखाया कमाल; इतने मैचों के बाद जीता टॉस

भारतीय टीम ने बुधवार को यूएई के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। इसके साथ ही भारत का इंटरनेशनल क्रिकेट में लगातार 15 टॉस हारने का सिलसिला टूट गया है। सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में ये कारनामा हुआ।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानWed, 10 Sep 2025 08:36 PM
भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ बुधवार को एशिया कप के मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इसके साथ ही भारतीय टीम का लगातार 15 बार टॉस हारने का सिलसिला भी खत्म हो गया है। सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम ने जनवरी 2025 के बाद पहली बार टॉस जीता है। इससे पहले रोहित शर्मा और शुभमन गिल भी टॉस जीतने के लिए तरसते हुए नजर आ रहे थे।

भारत का यह टूर्नामेंट का पहला मैच है। टीम के लिए यूएई के खिलाफ यह मैच 14 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले महत्वपूर्ण मैच से पहले अभ्यास मैच की तरह होगा। भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतने के बाद कहा कि हालिया समय में यहां मुकाबले कम खेले गए हैं। उनकी टीम पहले कुछ भी करने के लिए तैयार है लेकिन वह आज पहले गेंदबाजी करना चाहते हैं।

लगातार 15 टॉस हारे

भारतीय टीम का ये सिलसिला 28 जनवरी 2025 को इंग्लैंड के खिलाफ टी20 मैच से शुरू हुआ था। भारत ने एशिया कप 2025 में यूएई के खिलाफ मुकाबले से पहले दो टी20, 8 वनडे और पांच टेस्ट मैच में टॉस गंवाया। इस दौरान भारतीय टीम रोहित की कप्तानी में चैंपियंस ट्रॉफी चैंपियन भी बनी थी। सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारत ने ये सिलसिला तोड़ा। सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम ने एशिया कप में अपने अभियान की शुरुआत की।

भारतीय टीम बुधवार को यूएई के खिलाफ ग्रुप ए का पहला मैच खेल रही है, जिसके बाद रविवार को उसका सामना चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से होगा ।

टीमें :

संयुक्त अरब अमीरात : मोहम्मद वसीम (कप्तान), अलीशान शराफू, मुहम्मद जोहैब, राहुल चोपड़ा (विकेटकीपर), आसिफ खान, हर्षित कौशिक, हैदर अली, ध्रुव पाराशर, मुहम्मद रोहिद खान, जुनैद सिद्दीकी, सिमरनजीत सिंह

भारत : अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह

