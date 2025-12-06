2 साल और 20 मैचों के बाद भारतीय टीम ने ODI में जीता टॉस, ऐसा था कप्तान और फैंस का रिऐक्शन

Cricket Logo
Dec 06, 2025 01:22 pm ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
टीम इंडिया के लिए 6 दिसंबर 2025 का दिन यादगार रहा। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में भारतीय टीम ने बीते दो साल में और 20 मुकाबलों से टॉस नहीं जीता था। ये तिलिस्म आखिरकार शनिवार 6 दिसंबर को टूट गया, जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के आखिरी मुकाबले में भारतीय टीम ने टॉस जीता। इस दौरान कप्तान केएल राहुल, टॉस प्रेजेंटर मुरली कार्तिक और स्टेडियम में बैठे फैंस का रिऐक्शन कैसा रहा? ये जान लीजिए।

दरअसल, टीम इंडिया ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में आखिरी बार टॉस नवंबर 2023 में जीता था। भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल में टॉस जीता था। वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में टीम इंडिया टॉस हारी और अब तक इस फॉर्मेट में हारती चली आ रही थी। अब जाकर ये कहानी समाप्त हुई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर सिक्के को दस लाख से ज्यादा बार फेंका जाए, तब जाकर एक बार ऐसा संयोग होगा कि कोई टीम टॉस हारे। भारतीय टीम के नाम एक विश्व रिकॉर्ड भी दर्ज हो चुका है कि टीम वनडे में सबसे ज्यादा टॉस हारी है।

साउथ अफ्रीका के खिलाफ वाइजैग में खेले जा रहे तीसरे वनडे मैच में जब टॉस हुआ तो कप्तान केएल राहुल बहुत खुश हुए। जैसे ही इस बात की घोषणा हुई कि भारत ने आखिरकार टॉस जीत लिया है तो फिर फैंस की तरफ से भी रिऐक्शन देखने को मिला, जो काफी खुश नजर आए और उन्होंने जमकर शोर भी मचाया। उधर, मैच प्रेजेंटर मुरली कार्तिक ने बताया कि टॉस हारने की स्ट्रीक टेस्ट क्रिकेट में जब टूटी थी तो मुरली कार्तिक ही टॉस प्रेजेंटर थे। ऐसे में वे काफी लकी रही। कप्तान केएल राहुल ने भी इसका श्रेय उनको दिया। इस टॉस को केएल राहुल सेलिब्रेट भी करते नजर आए।

बता दें कि रोहित शर्मा की कप्तानी में टॉस हारने की शुरुआत हुई थी। इसके बाद शुभमन गिल भारतीय टीम के कप्तान बने और अब कप्तानी केएल राहुल कर रहे हैं। इन तीनों की कप्तानी में भारतीय टीम 20 टॉस हारी, लेकिन इस स्ट्रीक को केएल राहुल ने तोड़ा है। केएल राहुल इस सीरीज में कप्तानी कर रहे हैं।

