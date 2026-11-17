Ind vs NZ: पहले टेस्ट में 4 तेज गेंदबाजों के साथ उतरेगी भारतीय टीम, कप्तान शुभमन गिल ने किया कन्फर्म
न्यूजीलैंड के खिलाफ 19 नवंबर से शुरू हो रही 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में भारत की टीम 4 तेज गेंदबाजों के साथ उतरेगी। इस बात की पुष्टि खुद कप्तान शुभमन गिल ने की है।
टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला गुरुवार 19 नवंबर से शुरू हो रहा है। इस मैच में भारतीय टीम चार तेज गेंदबाजों के साथ उतरने वाली है। इसकी पुष्टि खुद कप्तान शुभमन गिल ने की है। हालांकि, उन्होंने यह जानकारी नहीं दी है कि कौन-कौन प्लेइंग इलेवन में शामिल होगा। जसप्रीत बुमराह वापसी के बाद खेलने वाले हैं, लेकिन बाकी 3 गेंदबाज कौन होंगे? ये अभी तक तय नहीं है। मैच डे पर टॉस के दौरान ही इसके बारे में कप्तान बताते हुए नजर आएंगे।
न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच से दो दिन पहले भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, "सिलेक्शन को लेकर अच्छा सिरदर्द है। ODI सीरीज में तेज गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया। हम अभी भी फाइनल कॉम्बिनेशन पर फैसला कर रहे हैं, लेकिन इस टेस्ट मैच में हम चार तेज गेंदबाजों के साथ खेलेंगे।" उन्होंने आगे कहा, "यह ODI से भी बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड का यहां अच्छा रिकॉर्ड है। यह सीरीज रोमांचक होगी।"
कप्तान गिल ने विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को लेकर कहा, "वह टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ियों में से एक हैं। उन्होंने पूरी दुनिया में शतक बनाए हैं।" इससे साफ है कि फिट होकर भारतीय टीम से जुड़े ऋषभ पंत विकेट के पीछे होंगे और वह प्लेइंग इलेवन का हिस्सा भी बनेंगे। कप्तान ने यह भी कहा, "हमारे पास 7 बल्लेबाज होंगे। 8-9 पर हमारे पास अंशुल कंबोज और आकाशदीप हैं, जो थोड़ी बहुत बैटिंग कर सकते हैं। इसलिए अभी भी हम कॉम्बिनेशन पर फैसला कर रहे हैं, क्योंकि नितीश भी बैटिंग कर सकते हैं। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि बॉल कब पुरानी हो जाती है, इसलिए हमें कोई ऐसा चाहिए जो जोर से हिट कर सके।"
कौन हो सकते हैं 4 तेज गेंदबाज?
कप्तान गिल ने भले ही नहीं बताया है कि कौन-कौन सा तेज गेंदबाज प्लेइंग इलेवन में होगा, लेकिन माना जा रहा है कि जसप्रीत बुमराह के साथ प्रसिद्ध कृष्णा नजर आएंगे। इसके अलावा अन्य दो तेज गेंदबाजों में से एक आकाश दीप और दूसरे अंशुल कंबोज होंगे। इस तरह बुमराह, प्रसिद्ध, आकाश और अंशुल चार पेसर इस टेस्ट मैच में खेलते हुए नजर आ सकते हैं। स्पिन की जिम्मेदारी रविंद्र जडेजा के कंधों पर होगी। ऐसे में नितीश कुमार रेड्डी शायद पहले टेस्ट से बाहर हो सकते हैं, क्योंकि ओपनर के तौर पर यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल होंगे। नंबर तीन पर देवदत्त पडिक्कल, चार पर कप्तान शुभमन गिल, पांच पर ऋषभ पंत और छठे नंबर पर ध्रुव जुरेल खेलेंगे।
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