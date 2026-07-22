कल बदले हुए 'हेड कोच' के साथ मैदान पर उतरेगी टीम इंडिया, जानिए किसे मिली है जिम्मेदारी?
जिम्बाब्वे के खिलाफ टीम इंडिया को 23 जुलाई से 3 मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है। इस सीरीज के लिए भारतीय टीम हरारे पहुंच गई है। इस टीम के साथ गौतम गंभीर नहीं हैं। नए हेड कोच के तहत भारत सीरीज खेलेगा।
टीम इंडिया आयरलैंड और इंग्लैंड के टूर के खत्म होने के बाद अब कल यानी 23 जुलाई से जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेलेगी। इस दौरे पर सिर्फ यही 3 मैच टी20 सीरीज के खेले जाएंगे, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस दौरे पर गौतम गंभीर हेड कोच के रूप में नहीं होंगे। किसी अन्य शख्स को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने हेड कोच बनाकर भेजा है। हालांकि, इस टी20 सीरीज में कप्तानी श्रेयस अय्यर ही करेंगे, जो यूके के दौरे पर सभी 10 मैचों का हिस्सा रहे थे।
दरअसल, टीम इंडिया 23, 25 और 26 जुलाई को खेले जाने वाले 3 टी20 मैचों में श्रेयस अय्यर की कप्तानी में उतरेगी, लेकिन इस सीरीज में गौतम गंभीर की जगह वीवीएस लक्ष्मण होंगे। हेड कोच इस सीरीज के लिए जरूर बदला है, लेकिन यह कोई परमानेंट फैसला नहीं है। गौतम गंभीर अभी टीम इंडिया के हेड कोच हैं, लेकिन दो सीरीज के बीच कम समय और अगली सीरीज को ध्यान में रखते हुए बीसीसीआई ने वीवीएस लक्ष्मण को जिम्बाब्वे भेजने का फैसला किया था। वीवीएस इस वक्त सीओई के हेड भी हैं।
बीसीसीआई ने नहीं बदला है हेड कोच
बीसीसीआई ने हेड कोच को नहीं बदला है, बल्कि इंग्लैंड और जिम्बाब्वे की सीरीज के बीच बहुत कम गैप था। 19 जुलाई को आखिरी वनडे मैच खत्म हुआ और 23 जुलाई को जिम्बाब्वे में पहला टी20 इंटरनेशनल मैच खेला जाना है। ये सीरीज खत्म होगी तो कुछ दिन के बाद भारतीय खिलाड़ी श्रीलंका के दौरे पर चले जाएंगे, जहां टेस्ट और टी20 सीरीज टीम इंडिया को खेलनी है। उस सीरीज में गौतम गंभीर ही टीम इंडिया के हेड कोच होंगे। अगस्त में श्रीलंका का दौरा खत्म होगा और फिर सितंबर में एशियन गेम्स शुरू होंगे। ऐसा पहली बार नहीं है, जो किसी छोटे दौरे के लिए सीओई या एनसीए के कोच को साथ भेजा गया है।
कोचिंग स्टाफ के वर्कलोड को ध्यान में रखते हुए और चार दिन में खत्म होने वाली इस 3 मैचों की सीरीज के लिए बेंगलुरु स्थिन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के सपोर्ट स्टाफ को बीसीसीआई ने जिम्बाब्वे भेजने का फैसला पहले ही कर लिया था। वीवीएस लक्ष्मण के साथ उनका सपोर्ट स्टाफ भारत के करीब आधा दर्जन खिलाड़ियों के साथ पहले ही जिम्बाब्वे पहुंच गया है। वहीं, कप्तान श्रेयस अय्यर समेत कई खिलाड़ी लंदन से हरारे के लिए गए हैं, जहां 3 मैचों की टी20 सीरीज खेली जानी है।
इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे टी20 सीरीज का शेड्यूल
पहला टी20 मैच - 23 जुलाई को हरारे में शाम साढ़े 4 बजे से
दूसरा टी20 मैच - 25 जुलाई को हरारे में शाम साढ़े 4 बजे से
तीसरा टी20 मैच 26 जुलाई को हरारे में शाम साढ़े 4 बजे से
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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