सुपर 4 मैच में भी हाथ नहीं मिलाएगी टीम इंडिया, पाकिस्तान फिर करेगा ड्रामा?

एशिया कप में पाकिस्तान ने बुधवार को यूएई को हराकर सुपर 4 में प्रवेश कर लिया। अब रविवार यानी 21 सितंबर को सुपर 4 में उसका मुकाबला भारत से होगा। दोनों चिर प्रतिद्वंद्वियों के बीच 14 सितंबर को हुए मैच के नो हैंडशेक एपिसोड के बाद सवाल उठना लाजिमी है कि क्या पाकिस्तान सुपर-4 मैच में भी ये ड्रामा करेगा?

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 18 Sep 2025 02:48 PM
सुपर 4 मैच में भी हाथ नहीं मिलाएगी टीम इंडिया, पाकिस्तान फिर करेगा ड्रामा?

एशिया कप में बुधवार को पाकिस्तान बनाम यूएई के मैच से पहले खूब ड्रामा हुआ। पीसीबी की तरफ से टूर्नामेंट के बॉयकॉट की गीदड़भभकी और तमाम नौटंकियों के बाद आखिरकार एक घंटे की देरी में मैच हुआ। जिस रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को हटाने के लिए पाकिस्तान ने इतना सारा ड्रामा किया, वो टूर्नामेंट से हटना तो दूर, बुधवार के मैच में भी रेफरी की भूमिका में दिखे।

खैर मैच हुआ और पाकिस्तान ने आसानी से जीत हासिल कर सुपर-4 में जगह बना ली। अब रविवार यानी 21 सितंबर को दोनों चिर-प्रतिद्वंद्वी भारत और पाकिस्तान एक बार फिर आमने-सामने होंगे। लीग नहीं, सुपर 4 के मुकाबले में। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान उस मैच में भी ड्रामा करेगा?

इसका जवाब है- नहीं। पाकिस्तान ने बुधवार की ड्रामेबाजी के बाद न सिर्फ यूएई से मैच खेलने को तैयार हुआ बल्कि आने वाले सुपर-4 मैच में भारत के 'नो-हैंडशेक' वाले रुख को मानने के लिए भी तैयार हो गया। संयोग से यूएई से मैच जीतने के बाद पाकिस्तानी टीम सुपर 4 में पहुंच गई है जहां उसका मुकाबला भारत से होगा। भारतीय टीम का रुख साफ है। वह सुपर-4 मैच में भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाएगी।

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि बुधवार को आईसीसी के क्रिकेट महाप्रबंधक वसीम खान ने पीसीबी और पायक्रॉफ्ट के बीच मध्यस्थता की। उस दौरान पायक्रॉफ्ट ने कथित तौर पर पाकिस्तानी अधिकारियों से कहा कि उन्होंने तो सलमान अली आगा को शर्मिंदगी से बचाया क्योंकि भारत ने पहले ही कह रखा था कि सूर्यकुमार यादव उनसे हाथ नहीं मिलाएंगे।

पाकिस्तान की इन सारी पैंतरेबाजियों और नौटंकी की शुरुआत 14 सितंबर को भारत के खिलाफ मैच से हुई। टॉस के दौरान दोनों कप्तानों ने हाथ नहीं मिलाए। भारत ने एकतरफा मुकाबले में पाकिस्तान को बुरी तरह पीटा। पाकिस्तानियों को हार का गम तो था ही। गम और बढ़ गया जब मैच जीतने के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी टीम से हाथ नहीं मिलाए। वे इंतजार करते रह गए। कप्तान आगा और कोच माइक हेसन भारतीय ड्रेसिंग रूम की तरफ भी बढ़े लेकिन दरवाजा बंद हो गया तो उन्हें लौटना पड़ा।

एक तो मैच में हार, ऊपर से भारतीयों का हाथ मिलाने से इनकार। पाकिस्तान इससे बौखला गया। बौखलाहट और बढ़ गई जब मैच के बाद भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने जीत को पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों और ऑपरेशन सिंदूर में शामिल भारत के जांबाजों को समर्पित कर दिया। फिर क्या था। पाकिस्तान की नौटंकी शुरू हो गई।

पहले उसने मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट से भारतीय टीम के हाथ नहीं मिलाने की शिकायत की। फिर रेफरी के खिलाफ ही आईसीसी में शिकायत कर दी। आरोप लगाया कि उन्होंने ही टॉस के दौरान पाकिस्तानी कप्तान को भारतीय समकक्ष से हाथ नहीं मिलाने को कहा था। पायक्रॉफ्ट को टूर्नामेंट से हटाने की मांग करते हुए बहिष्कार की धमकी भी दी। आखिरकार तमाम नौटंकियों के बाद पाकिस्तान की धमकी गीदड़भभकी ही साबित हुई।

