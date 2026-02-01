न्यूजीलैंड को रौंदकर चैन से नहीं बैठेगी टीम इंडिया, कप्तान सूर्या बोले- T20 WC से पहले ये काम करेंगे

संक्षेप: भारत ने न्यूजीलैंड को टी20 सीरीज में 4-1 से धूल चटाई। सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम इंडिया की अब टी20 वर्ल्ड कप 2026 पर नजर है जो सात फरवरी से शुरू होगा।

सूर्यकमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को पांच मैचों की टी20 सीरीज में 4-1 से रौंद डाला। भारत ने आखिरी मुकाबले में 271/5 का स्कोर बनाने के बाद न्यूजीलैंड को 225 पर ढेर किया और 46 रन से जीत हासिल की। ईशन किशन (43 गेंदों में 103) ने आतिशी सेंचुरी ठोकी जबकि सूर्यकुमार ने (30 गेंदों में 63) ने तूफानी फिफ्टी जमाई। सूर्या प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए। उन्होंने सीरीज में 80.66 के औसत से सर्वाधिक 242 रन बनाए। वह सीरीज से पहले बड़ी पारी खेलने के लिए जूझ रहे थे। न्यूजीलैंड को रौंदकर टीम इंडिया चैन से नहीं बैठेगी। भारत टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले अपने एक साल के प्रदर्शन पर गौर करेगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

सूर्या ने पांचवा मैच और प्लेयर द ऑफ द सीरीज अवॉर्ड जीतने के बाद कहा, ''यह सुखद एहसास है। इसका काफी समय से इंतजार था। मैं बस उन्हें चीजों को फॉलो करने की कोशिश रहा था, जो पिछले साल से करता आ रहा था। अपने रूटीन पर टिका रहा। मुझे पता था कि मैं आउट ऑफ फॉर्म नहीं हूं, बस रन नहीं बन रहे थे। यह एक बहुत अच्छी सीरीज रही है और वर्ल्ड कप में इस एहसास के साथ जाना वाकई खास है।'' डिफेंडिंग चैंपियन भारत टूर्नामेंट में सात फरवरी को अमेरिका के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेगा। पहला मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगा।

कप्तान से जब पूछा गया कि रन नहीं बनाने के दौरान दिमाग में क्या चल रहा था तो सूर्या ने कहा, ' यही खेल और जिंदगी का हिस्सा है। मैंने समझने की कोशिश की कि क्या गलत हो रहा है। पिछली सीरीज के बाद मुझे दो या तीन हफ्ते मिले जहां मैंने करीबी दोस्तों के साथ समय बिताया। उन्होंने कुछ जरूरी बातें बताईं जिन्हें मुझे फॉलो करने की जरूरत थी। यही एक स्पोर्ट्सपर्सन की जिंदगी है। मैंने बहुत से करियर देखे हैं, सिर्फ क्रिकेट में ही नहीं, जहां लोग इस दौर से गुजरते हैं। मुझे पता था कि अगर मैं छोटी-छोटी चीजें सही करता रहूंगा तो मेरा भी समय आएगा। जिस तरह चीजें बदलीं, मैं सच में बहुत खुश हूं।''